11-летняя девочка умерла после ДТП с большегрузом в Шелеховском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Смертельное ДТП произошло 19 февраля в Шелеховском районе. На трассе Байкал в районе села Хужино столкнулись иномарка «Тойота Платц» и большегруз «Мерседес». По пути в больницу скончалась 11-летняя девочка, которая в момент столкновения находилась в легковушке. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Также медицинская помощь понадобилась 9-летнему пассажиру и водителю иномарки, - говорят инспекторы. - Мужчина, управлявший крупногабаритным транспортом, не пострадал.

Известно, что за рулем «Тойоты» был 36-летний мужчина, большегрузом управлял 60-летний водитель. Что стало причиной трагедии, установят специалисты. Они все еще работают на месте ДТП.

Водитель большегруза в ДТП не пострадал Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Инспекторами организовано реверсивное движение транспорта, осуществляется ручное регулирование, - предупреждают автомобилистов полицейские.

Сотрудники ГИБДД также просят водителей соблюдать скоростной режим движения транспорта, не делать на дороге необдуманных маневров и перестроений на дороге.

Напомним, ранее спасатели сообщали о ДТП на ледовой переправе на остров Ольхон.

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