Бил по голове молотком и насиловал: возможного серийного маньяка задержали в Улан-Удэ

Фото: СУ СК по Республике Бурятия

Предполагаемого серийного насильника задержали на днях в столице Бурятии. 30-летнего местного жителя подозревают в совершении серий тяжких преступлений. Среди них – изнасилования и покушения на убийство.

По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нападал на женщин, чтобы изнасиловать их. Грязные дела улан-удэнец совершал в апреле, июне и декабре 2016 года. Своих жертв он ударял по голове молотком или камнем.

- Над раскрытием серии данных преступлений работали самые опытные следователи и криминалисты следственного управления во взаимодействии со следователями-криминалистами ГУК (КЦ) СК России, - рассказали в СУ СК по Республике Бурятия. – По результатам проведенных экспертиз, правоохранителям удалось установить подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности. В ходе допроса мужчина дал подробные показания по каждому из совершенных им преступлений. Сейчас следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.

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