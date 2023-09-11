Эти вещи мешают вам разбогатеть: 4 неожиданных совета от бурятского ламы, как преумножить доход

Эти нехитрые правила можно использовать в повседневной жизни. Фото: Курумканский дацан.

Известный буддийский астролог, настоятель Курумканского дацана в Бурятии Еши Намжил лама рассказал, как сохранить и преумножить состояние с помощью нехитрых правил, которые можно использовать в повседневной жизни. Подробности в материале КП-Иркутск.

1. Мыши – к деньгам

Оказывается, первым важным сигналом, знаком к богатству служат… мыши и их появление. Даже увиденный во сне грызун сулит деньги.

- Убивая их, мы «закрываем двери» богатства или же, иначе говоря, «открываем двери» убытков и потерь. Есть много современных способов для изгнания мышей, который не связан с убийствами. В древности буряты жгли шерсть любого животного под полом. Ведь запах паленой шерсти для них невыносим, поэтому они сразу же покидают то место. Этот же запах содержит деготь, например, березовый, который можно приобрести в аптеке.

2. Избавиться от всего старого

Следующее правило – избавиться от всего старого, испорченного, гнилого, «нецелого» и т.д. Лама считает, что, если человек питается из посуды, на которой есть сколы и трещины, тогда в ближайшем времени он будет голодать.

- Если одеваться в рваное, «нецелое» (пусть даже и модное), тогда будете страдать от холода, зноя или осадков, - рассказывает Еши Намжил лама. - Если в доме или на его территории есть что-то сломанное, гнилое, непригодное, например, очень старая неработающая техника, инструменты, рухлядь, сгнившие полы или появился грибок, тогда очень трудно будет реализовать планы, получить плоды или результаты от своей деятельности или работы.

Бурятский лама считает, что всю посуду и любые емкости нужно обязательно хранить с закрытыми крышками, наполненными или перевернутыми. Также нельзя, чтобы посуда была пустой. Таким образом, она притягивает энергетику бедности.

3. Не жаловаться на бедность

Жалобы и хвастовство обладают особой энергетикой. Не стоит говорить или повторять несколько раз, что у вас нет денег, вы бедны или несчастны. Особенно – во всеуслышание. Такие речи притягивают недостаток и безденежье. Также не стоит хвастаться своим благосостоянием или имуществом. Это привлекает воров и мошенников.

- Если постоянно жаловаться на жизнь, всегда выражать недовольство, искать в каждом моменте негатив, тогда тратится огромное количество энергии. И она не будет успевать восполняться. Поэтому достаток будет уходить, - рассказывает Еши Намжил лама.

4. Дом по сторонам света

Помогает сохранить и преумножить материальное состояние правильное ориентирование дома по сторонам света, внутреннее убранство, расположение окон, двери, мебели.

- Если напротив дверного проема находятся ценные вещи, сейф с деньгами, кошелек, алтарь и другие, тогда будут донимать воры. Если окна и двери находятся в просвете друг друга и ничто между ними не стоит, не закрывает, то жильцам такого дома придется много работать, чтобы хотя бы сводить концы с концами. Все будет улетать в окно. Если перед входной дверью как бы возвышается дорога, река или другое здание, тогда у человека не будет возможности подняться из нужды, - рассказывает Еши Намжил лама.

КСТАТИ

В чем главная причина бедности?

Настоятель Курумканского дацана считает, что основная причина бедности, голода и нехватки средств – это… воровство.

- Чем больше в прошлых жизнях мы воровали, тем сильнее нужда сейчас. Если мы часто мечтаем присвоить чужие деньги или другие материальные ценности, то таким образом мы развиваем в своем уме жадность и алчность. И в следующем перерождении наша душа будет скована этими «натренированными мышцами». У нас не будет хватать свободы ума, масштаба мышления и сообразительности, - рассказывает Еши Намжил лама.

Если человек будет искренне желать другим достатка, богатства, тогда в следующем перерождении его душа будет обладать притягательной силой – деньги сами будут идти к нему. Но если же он решит присвоить себе что-то чужое, личное – это большой грех, за него придется все время испытывать нужду и нехватку денег. Когда человек присваивает то, что принадлежит большому количеству людей, он может страдать от абсолютной нищеты.

- Нужно гнать от себя такие мысли и стараться желать всем достатка и радости. Старайтесь быть полезным людям, приносить больше добра и света. Нельзя присваивать себе что-либо ни в мыслях, ни на словах, ни на деле. В будущем это обернется недостатком, – считает астролог.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как избавиться от нужды?

Лама рассказывает, что истинные буддисты никогда не испытывают большой нужды и стараются не брать в долг. Все потому что они понимают, что будущее неопределенно и могут уйти в любой момент, не расплатившись с кредитом. Если его задолженности придется гасить кому-то другому, то это ляжет тяжким бременем на его следующее перерождение. Скорее всего, придется влачить рабское существование и всецело зависеть от кредитора. Поэтому буддисты стараются не брать в долг или же возвращают его как можно скорее.

- Практика Даяния – это лучший способ избавиться от любой нужды. Его можно совершать и телом, и речью, и сознанием. Можно делиться не только деньгами, а также продуктами и другими материальными ценностями. Также можно делиться хорошим добрыми словами, настроением, идеями или полезной информацией. Порой простое сочувствие и молчаливая поддержка могут быть дороже всяких денег. Помощь советом, знаниями бесценна. Не надо закрывать себя, ограничивать словами, мол, я не такой богатый, чтобы помогать кому-то. Часто повторяющиеся слова со временем превращаются в установку. И мы действительно становимся таковыми, - подытоживает Еши Намжил лама.

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