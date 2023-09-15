«Увидели, что в воде кто-то шевелится!»: женщина из Улан-Удэ сделала неожиданную находку в огороде

Женщина из Улан-Удэ нашла черепаху в огороде. Фото: Олеся Петрова

- Сегодня на нашем участке, где стоит грунтовая вода, поймали черепаху. Глазам своим не поверили! Похожа на красноухую. Как туда попала, загадка. Куда можно обратиться, чтоб забрали? Ухаживать за черепахами не умеем, никогда не держали. И в болоте не оставить, погибнет…

Такое сообщение распространила в мессенджерах жительница СНТ "Урожай" в Бурятии Олеся Петрова. Находка вызвала ажиотаж среди подписчиков. Не каждый день в огороде находят черепаху!

Не каждый день в огороде находят черепаху. Фото: Олеся Петрова

- На нашем участке образовалось небольшое болотце с островком. Муж заметил, что в нем кто-то двигается. Подошли поближе и не поверили своим глазам. Откуда здесь рептилия? Так и не выяснили. Может, сбежала от соседей, или кто-то выбросил... Мы вытащили бедолагу из воды и отнесли домой.

По словам Олеси, черепаха могла провести в воде неделю-две (хотя точно это никто не определит). По виду здоровая. Только чешуя немного отслоилась - но это может быть и обычной линькой, с возрастом черепахи меняют панцирь.

Животное отмыли, напоили водой. Но оставить не решились. Даже не знали, чем ее покормить! К счастью, новые хозяева нашлись быстро. Всего через четыре часа рептилию забрала домой сибирячка Елизавета Мартемьянова.

- У нас уже есть одна черепаха, Пашка. Вот мы и нашли ему подругу, больше скучать не будет, - смеется девушка.

Всего через четыре часа рептилию забрали. Фото: Елизавета Мартемьянова

- Нового питомца назвали Дашей. Поселили их в одном аквариуме, благо, места хватает. Сначала они с подозрением присматривались друг к другу, а потом подружились! Иногда выпускаем их погулять, но обязательно под присмотром. Опыт в содержании черепах у нас есть, так что создали все комфортные условия.

Нового питомца назвали Дашей. Фото: Елизавета Мартемьянова

КОМПЕТЕНТНО

Святослав ПАНТЮХОВ, методист ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»:

"Запросто могут сбежать "

- Красноухие черепахи очень активные, запросто могут убежать из клетки и даже из дома. Особенно из частного, где хозяева выпускают погулять на травке. Возможно, и эта тоже беглянка. Но в дикой среде она прожила бы только до ближайших заморозков или стала ужином для птиц, крыс или куниц. Так что она явно родилась в рубашке… или панцире.

В природе они обитают на суше, но охотятся в воде. Как правило, живут вдоль побережья или болотистых местах, как лягушки. Относятся к отряду хищных и питаются, например, мелкой рыбой.