Узнали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 18 по 24 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Иркутске на неделю с 18 по 24 сентября поразит дневными температурными показателями. Четыре дня подряд в городе, по осенним меркам, будет стоять самая настоящая жара: воздух днем будет нагреваться до +19... +20 градусов . Так, уже в понедельник синоптики обещают, что днем столбики уличных термометров поднимутся до отметок в 17-19 градусов. С утра, конечно, гораздо прохладнее, всего +5...+7.

- В областном центре 18 сентября переменная облачность, преимущественно без осадков, - отмечают в Иркутском Гидрометцентре. - Ветер дует северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Погода в Иркутске на неделю с 18 по 24 сентября

Утро вторника ожидается также вполне себе осенним. Одеваться нужно теплее, ведь метеорологи прогнозируют всего +6. Однако днем куртки совсем не понадобятся, 19 сентября температура воздуха составит +20 градусов. При этом никаких капель с неба. Такая же картина предстанет пред иркутянами и в среду. С утра холодно, а днем почти что лето.

- По прогнозу днем в среду в Иркутске снова +20, - сообщают в Гидрометцентре России. - Будет облачно с прояснениями, осадков не предвидится.

Четверг станет последним погожим деньком на наступившей неделе: никаких осадков, утром +6, в обед до +19. Ночь на пятницу ожидается чуть теплее - до +7, а вот днем в региональном центре похолодает.

- 22 сентября в Иркутске ждем облачную погоду, температуру воздуха в +16 градусов, - говорят в Гидрометцентре России. - Также существует вероятность 77% , что в городе прольется дождь и выпадет 8.7 миллиметров осадков.

Погода в Иркутске на неделю с 18 по 24 сентября: прогноз на выходные

В первый выходной на неделе от небесной канцелярии теплых подарков не ждите. Он выдастся дождливым. Дождь пройдет в областном центре в ночь на субботу, выпадет до 4 миллиметров осадков. Днем небо будет затянуто облаками, не заставит себя ждать и небольшой дождь. Температура воздуха к обеду поднимется до 15 градусов выше нуля.

Зато в воскресенье можно планировать прогулки на свежем воздухе без зонта. По данным портала Гисметео, осадков 24 сентября метеорологи не прогнозируют. Горожан ждет малооблачная погода и +16 градусов.

Погода в Иркутске на неделю с 18 по 24 сентября: прогноз по дням

Погода в Иркутске на неделю с 18 по 24 сентября. Данные Гидрометцентра России

Такой будет погода в Иркутске на неделю с 18 по 24 сентября. Кстати, наступает, так называемый сезон простуд, специалисты рассказали, как уберечь себя от болезней.

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