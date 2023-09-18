Скулила три дня: собаку, которая провалилась в колодец, спасли в Иркутском районе

В Иркутском районе спасли собаку, которая провалилась в колодец. Фото: Питомник собак К9
Вой собаки начал беспокоить жителей поселка Маркова в Иркутском районе. При этом, по словам местных, голос шел откуда-то из-под земли. Неравнодушные иркутяне сообразили, что какой-то пес попал в беду. Однако, обнаружили пострадавшее животное не сразу.
Как выяснилось, собака упала в открытый коллектор, спрятанный за густыми зарослями травы. К счастью, колодец оказался без воды, иначе бы животное неминуемо утонуло. Пострадавший зверь провел в темноте три дня, прежде чем его обнаружили и обратились за помощью в питомник для собак К9.
- Мы выехали, чтобы оказать помощь животному. Собака была спасена и выпущена на волю, - отмечают сотрудники питомника.
Сотрудник питомника спустился вниз, перевязал собаке пасть, чтобы животное его не укусило. На спасение, пострадавшая отреагировала без агрессии, позволила себя перевязать и вытащить. Но едва она увидела солнечный свет, как начала вырываться из рук, пытаясь скорее сбежать. Специалисты развязали испуганного зверя и отпустили на свободу.
Судя по кадрам с видео, открытый колодец в густой траве совсем не видно. Сотрудники питомника просят местную администрацию обратить на это внимание.
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