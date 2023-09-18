Видео не для слабонервных: водитель «Волги» не заметил женщину и переехал ее задним ходом в Братске

В Братске мужчина на «Волге» сбил пенсионерку, сдавая задним ходом Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В субботу 16 сентября в Братске пожилая женщина стала участницей дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- В жилом районе Энергетик около 18 часов по улице Юбилейная 70-летний водитель автомобиля «Газ» не убедился в безопасности при движении задним ходом и наехал на 81-летнюю пенсионерку. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, - говорят в МВД.

Женщину госпитализировали с травмами. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все причины происходящего.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Усть-Илимске водитель насмерть сбил пенсионерку, переходящую пешеходный переход. Женщина скончалась до приезда скорой помощи.

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