В Усть-Илимске водитель насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усть-Илимске 16 сентября произошло ДТП, повлекшее смерть 71-летней пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Как выяснилось, за рулем автомобиля «Нива» был 62-летний водитель. Он допустил наезд на женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая скончалась на месте до приезда скорой помощи, - рассказывают в МВД.

Сотрудники полиции проводят проверку. По ее результатам будет принято правовое решение.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала об аварии в Бурятии,в которой погибли три подростка. Еще одного мальчика госпитализировали в состоянии комы.