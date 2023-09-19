Тройняшки из Иркутска Вера, Надежда и Любовь выбрали одну профессию и вместе учатся в колледже

В октябре девушкам исполняется по 20 лет. Все это время они практически не разлучались. Фото: личный архив героинь публикации.

- Когда мы были маленькими, все удивлялись, услышав наши имена. Сейчас же говорят: «Вера, Надежда, Любовь? Классика!», - смеется самая младшая из тройняшек Вера. В этом году 13 октября ей и ее сестрам исполнится по 20 лет. Все детство они провели вместе: осваивались в яслях, впервые сели за парту, получили аттестаты, а теперь – учатся в колледже. Удивительно то, что не только учебное заведение, но и будущую профессию девушки выбрали одну на троих! Все они мечтают стать успешными дизайнерами. Несмотря на внешнее сходство, сестры уверены – характеры у них совершенно разные. А вот однокурсники и преподаватели студенток все еще путают. Каково иметь две своих «копии», и почему появление тройняшек медики долго называли чудом? Об этом семья Кадыровых рассказала корреспонденту «Комсомольской правды»-Иркутск».

Врачи готовили к страшному

- Я долго готовилась к первой беременности, - вспоминает иркутянка Елена Кадырова. – Мне было 33 года. Помню, как пришла на УЗИ с вопросом «Как там мой малыш?», а врач мне заявил, что их будет трое. Шока не было, ведь дети – это всегда счастье. Хотя раньше таких случаев среди родственников не припомню.

Женщина признается, вынашивать девочек было непросто, но самыми сложными выдались первые годы жизни. Крохи родились недоношенными. Самой маленькой была Люба, она весила 950 граммов и три недели провела в специальном инкубаторе. Вера и Надя были чуть больше - по 1300 граммов, но не могли дышать самостоятельно, из-за чего их пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В реанимации младенцев выхаживали около полутора месяцев и не раз готовили молодую маму к самому страшному. В жуткие прогнозы та верить отказывалась, да и раскисать было некогда.

- О том, как их назвать, долго не думала. Другие варианты попросту не рассматривала, - добавляет сибирячка.

Она ежедневно находилась с дочурками в больнице и продолжала работать - по телефону, ведь им были необходимы лекарства и дорогостоящая детская смесь.

- Первые 1,5 года я не спала вовсе, - вспоминает собеседница КП-Иркутск. – Бывало, что глаза удавалось сомкнуть на пару часов в сутки. Малышки часто болели. Любая простуда для Веры и Нади оборачивалась пневмонией. К счастью, нашим ангелом-хранителем стал врач-педиатр Александр Юрьевич Будылин, он был готов приехать к нам в любое время, чтобы осмотреть девочек и прописать лечение.

К пяти годам девочки уже не отличались от своих сверстников. Фото: личный архив героинь публикации.

К пяти годам сестры полностью догнали сверстников в физическом развитии и полностью выздоровели, что не раз удивляло врачей.

«Никогда не пользовались своей схожестью»

- В детстве бывало, что мы с сестрами носили одинаковую одежду, но повзрослев, зареклись, что никогда больше этого не повторим, - улыбается Вера. – Сегодня у нас абсолютно разные стиль и вкус. Из-за парней тоже не ругаемся (смеется).

Несмотря на то, что девушки не близнецы, их с трудом различают даже родственники. На фото (слева направо) Надежда, Вера, Любовь. Личный архив героинь публикации.

Однако для малознакомых людей тройняшки схожи так же, как три капли воды. Шансов воспользоваться этим в своих интересах у девушек было предостаточно, но те предпочитают не хитрить и делать все честно.

- Во время поступления в колледж у одной из них совпадало время экзаменов, - вспоминает Елена. – Тогда я предложила, чтобы ее «подстраховала» сестра. Но девчонки ни в какую: «Мама, так нельзя!».

Что уж говорить, порой сестёр не могут различить даже родственники.

- Однажды к нам в гости приехал дядя. Он принял Надю за меня, - рассказывает Вера Кадырова. – Она же не стала его переубеждать, так как куда-то торопилась. Когда я пришла домой, дядя назвал меня Надей. Я объяснила, что он ошибается, и я Вера. Тогда он сильно удивился: «А это кто тогда был?».

Один талант на троих

В детстве девчонок приняли в художественную школу, где они вновь учились вместе. Однако после девятого класса пути тройняшек временно разошлись: Любовь поступила в Иркутский областной художественный колледж имени И. Л. Копылова, на специальность «Дизайн», а Вера и Надежда – в педагогический, чтобы получить профессию учителя ИЗО. Спустя год сестры забрали документы и перевелись к Любе, только уже на курс младше.

Девушки признались, что в последнее время все реже проводят время втроем. На фото (слева направо) Вера, Надежда, Любовь. Личный архив героинь публикации.

- Любе больше всего нравится дизайн интерьера и трёхмерное моделирование помещений и мебели. Я увлекаюсь графическим дизайном, это создание логотипов, постеров, брошюр, а также веб-сайтов и многого другого, - делится Вера. – У Нади же хорошо получается и то, и то.

Девушки уже пробуют себя в работе и успешно выполняют заказы. В будущем они планируют получить высшее образование, но уже в других городах. Однако о совместном переезде речи уже не идет – на этот раз сестры выбрали разные университеты.

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