«На волне»: Иркутский оздоровительный центр стал партнером чемпионата «СуперДетки»

Иркутский оздоровительный центр «На волне» стал партнером чемпионата «СуперДетки». Фото: Евгений МИХАЙЛОВ

В Иркутске 17 сентября прошел чемпионат «СуперДетки», организованный «Комсомольской правдой». Участники - малыши от 6 месяцев до 5 лет соревновались в преодолении дистанции на скорость. Кто ползком, а кто верхом на мячах-пони. Было шумно, весело, дружно и очень позитивно. И, кстати, очень полезно, ведь специалисты утверждают, что даже в возрасте до года дети вполне осознают дух соревнования, внимательно наблюдают за другими и активно учатся самым разным навыкам. В общем, пока дети уверенно ползли к финишу, их родители могли познакомиться с партнерами мероприятия. С теми, кто поддержал чемпионат своим присутствием, подарками для победителей и был готов поделиться полезной информацией.

Детский оздоровительный центр «На волне», например, знакомил всех желающих с возможностями, которые дает обучение плаванию, причем с самого раннего возраста. Занятие это невероятно полезное. Это вам даже любой педиатр подтвердит: вода для малышей очень естественная среда и навыки плавания просыпаются в младенчестве гораздо быстрее, чем в более взрослом возрасте.

На прошедшем чемпионате бассейн «На волне» дарил победителям сертификаты. Фото: Евгений МИХАЙЛОВ

Только делать это нужно, естественно, под чутким руководством опытного инструктора. А уж сам по себе процесс одновременно расслабляет, заставляет работать все группы мышц, тренирует легкие, стимулирует психомоторное развитие, закаливает, совершенствует координацию и чувство баланса, а также способствует улучшению пищеварения и благотворно влияет на сон. Последнее, кстати, будет заметно буквально сразу - после бассейна малыши спят самым сладким и крепким сном!

Кстати, при некоторых особенностях развития и проблемах со здоровьем врачи особенно рекомендуют именно плавание! А для детей постарше плавание - это отличная физическая тренировка без нагрузок на суставы, возможность снять напряжение и получить полную эмоциональную разрядку, а еще развитие навыков координации, развитие гибкости и даже отличная возможность пообщаться со сверстниками.

К счастью, в Иркутске есть оздоровительный центр «На волне», где как раз учат плавать детей от 0 до 7 лет. Он оборудован тремя чашами, которые приспособлены для детей разного возраста. Здесь работают 11 квалифицированных тренеров, которые знают, как научить малыша плавать. Нужно учесть, что в случае с грудничками речь идет не о спортивных заплывах с разными стилями, а именно о плавании как таковом, умении вовремя задерживать дыхание и держаться на воде.

Есть возможность поплавать вместе с детьми и мамам. Кроме огромного удовольствия это поможет установить и особый эмоциональный контакт с ребенком - все это, конечно, под контролем опытного тренера. Есть индивидуальные занятия «мама + малыш» и групповые для детей от 3 до 7 лет. За всеми занятиями ведется онлайн-наблюдение, есть игровая зона и детский санариум - это такая очень мягкая и комфортная разновидность сауны.

На прошедшем чемпионате бассейн «На волне» дарил победителям сертификаты. Участвовали они в мероприятии не впервые - несколько лет назад «На волне» уже был партнером «СуперДеток». И в числе победителей - удивительно, но факт - были те самые детки, которые регулярно занимаются плаванием! Что еще раз доказывает неоспоримую пользу этого занятия.

В центре «На волне» 11 квалифицированных тренеров учат плавать детей от 0 до 7 лет. Фото: Евгений МИХАЙЛОВ

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