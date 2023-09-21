Хорошо у «Нашей мамы»: иркутский магазин-клуб объединяет родителей

«Наша мама» всегда рада новым друзьям! Фото: Евгений МИХАЙЛОВ

На прошедшем 17 сентября семейном чемпионате «СуперДетки» от «Комсомольской правды» участники и гости не только соревновались, кто быстрее проползет дистанцию, развлекались от души и участвовали в разных мастер-классах и конкурсах, они еще и знакомились. Друг с другом и, конечно, с нашими партнерами. Например, у стенда магазина-клуба «Наша мама» родители малышей невольно… опускались на колени! Так привлекательно выглядела их игровая зона с настоящим вигвамом и милыми игрушками. Оказалось, что «Наша мама» - это не просто магазин детской одежды, а тесная компания, где всегда рады новым друзьям.

Игровая зона с настоящим вигвамом и милыми игрушками привлекла внимание и детей и взрослых. Фото: Евгений МИХАЙЛОВ

Но прежде всего, конечно, стоит рассказать о том, что интересного можно найти в «Нашей маме». Здесь подобрана одежда для детей от 0 до 8 лет (а скоро приедут модели, которые подойдут и для ребят постарше). Все вещи невероятно уютные, из натуральных тканей и обязательно спокойных, умеренных, природных оттенков, в скандинавском стиле - воспитываем в своих чадах хороший вкус с самого раннего возраста! При этом все они отлично сочетаются между собой, и одеть ребенка на осень и зиму здесь можно буквально на раз, два, три!

Раз - это первый слой, нательное и термобелье или одежда в детский сад.

Два - второй слой, утепление, кофточки, штанишки и прочее.

Три - верхняя одежда, комбинезоны, шапочки, обувь.

Неслучайно некоторые мамы любят прийти и сказать: «Оденьте нас, пожалуйста, полностью». Тем более что за лето чаще всего детки хорошо подрастают, поэтому в новом сезоне им нужно сразу все.

Одеваться в «Нашей маме» еще и очень удобно, потому что это магазин быстрых примерок. Что это значит? Есть очень классная игровая комната, где с удовольствием проводят время даже самые маленькие покупатели. А мама тем временем имеет возможность перемерить даже десятки вариантов гардероба. Тех, кто все померил без капризов, ждут маленькие сюрпризы!

Одежду здесь подбирают, в том числе, и по рекомендациям клиентов, и по советам специалистов-спикеров. Например, недавно приглашали ортопеда, который детально и досконально изучил весь ассортимент обуви и заодно провел консультации для детей и родителей.

Да-да, здесь можно не только одеться, но и пообщаться с разными специалистами: проходят встречи с педиатрами, психологами и, конечно, между родителями, ведь это не просто магазин, а клуб! Организуют тут и занятия для беременных, и полезные встречи для малышей, и уроки по развитию.

Участники праздника смогли познакомиться с осенней коллекцией одежды, представленной магазином. Фото: Евгений МИХАЙЛОВ

А еще здесь постоянно проходят разные выгодные акции и праздники, так что можно совместить пользу и приятную компанию. Например, в ближайшие выходные «Наша мама» проводит осеннюю ярмарку, где можно будет посмотреть новую коллекцию детской одежды, талантливые мамы представят свои произведения ручной работы - от украшений до выпечки, будут игры, фотосессии, полезные занятия. В общем, будет, как всегда, очень уютно и тепло. Приходите знакомиться!

Адрес: ул. Чудотворская, 4а, крыльцо - вход напротив сельхозбанка.

Тел. 8-950-060-060-5

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