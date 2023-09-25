Еще один рейс в Таиланд задержали в аэропорту Иркутска Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

336 пассажиров не смогли вовремя улететь из Иркутска в Таиланд 25 сентября. Об этом сообщили в авиакомпании AZUR air.

- Рейс ZF4075 Иркутск — Пхукет должен был вылететь больше двух часов назад, однако часть экипажа заболела, из-за чего представители компании вынуждены были организовать замену, - рассказывают в call-центре перевозчика.

По словам сотрудников AZUR air, самолет будет готов к вылету в 16:40 по местному времени.

Напомним, 24 сентября еще один аналогичный рейс от авиакомпании «Икар» из Иркутска в Таиланд задержали на 20 часов. После нескольких переносов, сообщили о том, что самолет выполнит маршрут в 03:00 25 сентября. Однако позже дату сместили на 27 сентября. Возможная причина такой задержки – техническая неисправность.