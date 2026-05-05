Вадим Логунов: «Главный результат — наши дети»

В Сибэкспоцентре 4 мая 2026 года прошел региональный форум «Есть Результат!», организованный «Единой Россией» для подведения итогов реализации Народной программы в Иркутской области.

На площадке «Крепкая семья — крепкая Россия» одной из центральных стала тема экологического воспитания, спорта и любви к Родине через призму личного опыта. Своим видением поделился председатель некоммерческой организации «Экология Байкала» Вадим Логунов — предприниматель, эколог, отец четырех дочерей и человек, который давно и последовательно соединяет в своей работе заботу о природе, поддержку спорта и патриотическое воспитание.

Почему на ваш взгляд темы экологии, спорта и патриотизма взаимосвязаны с темой семьи?

Потому что все начинается именно с семьи. Отношение к природе, уважение к труду, любовь к Родине — это не школьные предметы. Это то, что ребенок впитывает дома.

Мама растила меня одна. Жили трудно, но никогда в нашем доме не звучало: «нам должны». С детства мама учила меня быть ответственным и жить по совести. Это стало фундаментом. Сегодня мы с супругой воспитываем четырех дочерей и стараемся привить им те же ценности, заключающиеся в служении родному краю: в экологии, в спорте, в патриотизме.

Экология — это не только про индустрию, но и про наш образ жизни, про наше будущее — подрастающее поколение, детей. Что уже удалось сделать?

За последние 10 лет на территории нашей области нами реализовано множество экологических проектов: от ликвидации мышьякового загрязнения в Свирске до начала строительства экокластера в Ангарске. Но самый большой вклад, я считаю, заключается в правильном воспитании подрастающего поколения. Оно начинается с простого разговора.

Вот уже несколько лет мы с «Экологией Байкала» и партнерами ведем эко-уроки в школах и летних лагерях. Это не скучные лекции, а интерактивные уроки. Как пример — путь обычной пластиковой бутылки. Детям интересно, что с ней произойдет, если ее бросить в лесу, и что — если переработать. После таких уроков у детей загораются глаза. Они хотят, чтобы их мир был чистым. Наша задача — не дать погаснуть этому огню.

Обычно, только уроков бывает недостаточно. Что даёт Народная программа для системного экологического воспитания?

Вы правы. Нужна инфраструктура. И она появляется. По Народной программе создаются модельные библиотеки — это не просто книгохранилища, это современные центры, где можно провести эко-урок, мастер-класс, кинопоказ. В том же Ангарске в этом году ждем открытия школы креативных индустрий. Казалось бы, причём тут экология? А при том, что дети начинают мыслить шире, творчески. А творческий человек и к природе относится иначе. Плюс мы запускаем конкурсы экологических идей для школьников, поддерживаем волонтёрские акции. Всё это вместе формирует экологическую культуру не на словах, а на деле.

Что для вас спорт и как он помогает в воспитании подрастающего поколения?

Моя жизнь неразрывно связана со спортом. Футбол, баскетбол, армрестлинг, позже — бокс, грэпплинг. Спорт дал мне не только здоровье и выносливость. Он дал дисциплину, умение держать удар и идти до конца. Спорт закаляет характер и воспитывает волю к победе. Сейчас я вижу, как это работает на детях.

Поддерживаю несколько федераций, которые работают с молодежью. И знаю, как один тренер может изменить судьбу мальчишки. Особенно в небольшом поселке, где спортивные секции становятся центром жизни для молодежи. Поэтому спорт должен быть доступным. Каждый ребенок, независимо от доходов семьи, должен иметь возможность тренироваться.

ГТО — для многих это что-то из советского прошлого. А для вас?

ГТО — это наша национальная традиция. Она зародилась еще в начале 1930-х годов как часть государственной программы по физической подготовке населения. Его появление было связано с необходимостью укрепления здоровья, повышения физической выносливости граждан и подготовки к труду и защите Родины после революции и гражданской войны.

Молодому советскому государству требовалось массовое физическое воспитание граждан, чтобы они были готовы к защите страны и труду. Поэтому «Готов к труду и обороне» — это не просто значок. Это показатель: ты в форме, ты готов, на тебя можно положиться.

Я сам сдавал, сейчас сдают мои дети. Мне выпала честь возглавить попечительский совет Федерации многоборья и ГТО. Это наш проект, который показывает отличные результаты. Недавно наши спортсмены стали победителями на Первом чемпионате России. Наша сборная ярко выступила. Валерия Кузнецова стала первой в истории чемпионкой страны среди женщин по многоборью ГТО. А Максим Корзун, действующий офицер СОБРа, взял бронзу в тяжелейшем комплексе «Герой ГТО I»

А этим летом Иркутск примет открытый Кубок России «Вызов Сибири» — первый среди городов Сибирского федерального округа. Свою задачу я вижу гораздо шире — сделать это направление в спорте массовым. Уже этим летом мы запускаем фестиваль ГТО, в котором смогут принимать участие все желающие — и взрослые, и дети.

Чтобы заниматься спортом, нужны условия. Что уже сделано?

По Народной программе за пять лет в регионе построено 17 физкультурно-оздоровительных комплексов, почти сто многофункциональных площадок и хоккейных кортов, 25 площадок ГТО. Ледовый дворец в Иркутске. Это серьезные цифры. Но цифры — это не главное. Главное, чтобы эти объекты не пустовали. Чтобы там горел свет по вечерам и работали тренеры. Сейчас запускаем программу «Земский тренер» — потому что кадры в спорте нужны не меньше, чем в школе или в больнице.

Сегодня много говорят о патриотическом воспитании. А что это значит для вас лично?

Для меня патриотизм — это судьбы моих предков. Прадед Павел Ильич Логунов воевал на Финской, а в Великую Отечественную возил продукты по Дороге жизни в блокадный Ленинград. Другой прадед, Федор Степанович Гребенников, — кадровый офицер, прошел всю войну и освобождал Польшу от фашистских захватчиков. Сегодня патриотизм — это основа нашего государства, сохраняя память — мы не даем забыть имена настоящих героев — тех, кто сражался, и тех, кто сейчас защищает рубежи нашей Родины.

Вы много делаете как общественный деятель. А что дает партийная платформа?

Народная программа «Единой России» — это инструмент, который позволяет масштабировать инициативы. Сегодня мы строим экокластер в Ангарске — масштабный проект, который без федеральной поддержки просто невозможно реализовать. Так же и со спортом: программа позволяет строить десятки площадок, возводить ФОКи, развивать ГТО. Партия дает возможность перейти от частных инициатив к системной работе. И я вижу, как наша команда под руководством губернатора эту возможность использует.

Что для вас главный результат работы?

Главный результат — это не тонны переработанных отходов и не метры построенных спортзалов. Главный результат — наши дети. Если они растут здоровыми, если любят свой край, знают его историю, если готовы его защищать и делать лучше — значит, все было не зря. Я здесь живу, здесь моя жена и четыре дочери. Здесь мой дом. И я хочу, чтобы мои внуки гордились местом, где родились.