Федор Мутин: «Горжусь, когда вижу логотип Эн+»

Федор Мутин отвечает за Октябрьский участок «Иркутскэнергосбыта». Фото предоставлено Федором Мутиным.

«Комсомольская правда» продолжает серию публикаций, посвященных возможностям карьерного роста и личного развития для молодых специалистов в крупнейшем энергохолдинге Эн+. Для этого создано немало программ и мероприятий. Например, корпоративная программа-акселератор Эн+ и РУСАЛ «Моя карьера», которая не только помогает посмотреть на привычную работу по-новому, но и открывает замечательные перспективы для продвижения по службе.

Научился работать с людьми

Федор Мутин сейчас — начальник Октябрьского участка Правобережного отделения «Иркутскэнергосбыта». Он отвечает за Свердловский район областного центра и поселки, расположенные по Байкальскому тракту. Все вопросы, связанные с обеспечением электроэнергией и теплом, приборами учета, расчетами с потребителями, решаются именно здесь. Его задача — координировать работу отделения так, чтобы вопросы решались максимально быстро и результативно.

«Моя карьера» — это акселератор для специалистов компании Эн+ до 35 лет. Фото: пресс-служба Эн+

— Мы работаем в первую очередь с людьми, — рассказывает Федор. — Это требует спокойствия, четкости и умения держать в голове сразу множество задач. Прежде чем занять должность начальника этого участка, я работал на другом, а до этого 10 лет был инспектором, так что исходил пешком большую часть города. Проверял правильность работы приборов учета, проводил поверку, при случае выявлял безучетное потребление электроэнергии и так далее.

О том, что будет работать именно в сфере энергетики, молодой человек знал еще в школе: решил, что это надежно и перспективно. Успешно окончил не только профильный факультет в ИрНИТУ, но и Корпоративный учебно-исследовательский центр Эн+ при «политехе».

— Основная специальность у меня была «Электропривод и автоматика», а в КУИЦ я изучал автоматизированные системы управления, то есть смог значительно расширить свои компетенции, — поясняет Федор. — Важно было и то, что мы проходили практику на предприятиях Эн+. Я побывал на ТЭЦ в Иркутске и Ангарске, увидел, как все устроено на реальном производстве.

После учебы Мутин отправился в армию, а когда вернулся, ему предложили попробовать себя в «Иркутскэнергосбыте».

В свободное время Федор заядлый походник. Фото предоставлено Федором Мутиным.

Не бойтесь начинать

О своем опыте работы инспектором Федор вспоминает с благодарностью.

— Сейчас я сам занимаюсь подбором персонала для нашего филиала и могу с уверенностью сказать всем тем молодым людям, которые еще только задумываются о выборе профессии: не бойтесь начинать с базовых должностей. Смело приходите на предприятия Эн+ слесарем, оператором, контролером. Во-первых, так вы узнаете весь производственный процесс с самой его сути. Во-вторых, это отличный способ начать работать в надежной крупной компании. Наконец, в-третьих, через год-два вы обязательно продвинетесь по карьерной лестнице, если сумеете проявить себя.

За безопасность коллег

Сам Федор Мутин получил замечательную возможность проявить себя во время участия в программе «Моя карьера» в 2023 году. Вместе со своей командой он дошел до финала, а предложенный ими проект совсем скоро будет воплощен в жизнь.

«Моя карьера» — это акселератор для специалистов компании Эн+ до 35 лет. Мероприятия проходят в течение полугода. За это время участники успевают побывать на очной сессии, прослушать различные курсы от экспертов, поработать в команде, разрабатывая собственный проект, прокачать такие навыки, как искусство презентации, работа с людьми, лидерские качества и даже бизнес-мышление. По мнению руководства компании, именно такой подход позволяет воспитать в новом поколении промышленных лидеров смелость в принятии решений, ответственность за свой участок деятельности, новаторство, творчество и уверенность в себе.

— «Моя карьера» действительно расширяет горизонты сознания, меняет отношение к работе, — считает Федор. — У нас подобралась отличная команда, все с интересными идеями. Мой проект был посвящен безопасности на предприятиях, а точнее — световой демаркации опасных зон. Такие места должны подсвечиваться с помощью прожекторов, чтобы там была хорошая видимость в любое время суток и при любой погоде. Знаю, что сейчас проект реализуется на одном из предприятий, а после опробования будет масштабироваться дальше.

Программа «Моя карьера» расширяет горизонты сознания. Фото: пресс-служба Эн+

Быть частью большего

Работа в одном из подразделений энергохолдинга Эн+ для Федора Мутина — не просто исполнение служебных обязанностей. Он активно участвует в различных социальных проектах.

— С удовольствием вступил в спортивную сборную, вместе ездим на спартакиады. Мне особенно нравится зимняя, — поясняет он. — Всегда готов присоединиться и к нашей традиционной акции «360», когда мы наводим чистоту на берегах Байкала. Сам я занимаюсь туризмом, и когда вижу на тропе уютно оборудованные места, лестницы с логотипом Эн+, испытываю огромную гордость за то, что компания, частью которой я являюсь, столько делает для города, региона и страны.

Реклама. ООО "Эн+ Гидро". ИНН 3812142445. erid: 2W5zFGSpY73