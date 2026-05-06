Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 мая 2026 4:38

Федор Мутин: «Горжусь, когда вижу логотип Эн+»

Молодой специалист Иркутскэнергосбыта рассказал о возможностях, которые открывает программа «Моя карьера»
Федор Мутин отвечает за Октябрьский участок «Иркутскэнергосбыта». Фото предоставлено Федором Мутиным.

Федор Мутин отвечает за Октябрьский участок «Иркутскэнергосбыта». Фото предоставлено Федором Мутиным.

«Комсомольская правда» продолжает серию публикаций, посвященных возможностям карьерного роста и личного развития для молодых специалистов в крупнейшем энергохолдинге Эн+. Для этого создано немало программ и мероприятий. Например, корпоративная программа-акселератор Эн+ и РУСАЛ «Моя карьера», которая не только помогает посмотреть на привычную работу по-новому, но и открывает замечательные перспективы для продвижения по службе.

Научился работать с людьми

Федор Мутин сейчас — начальник Октябрьского участка Правобережного отделения «Иркутскэнергосбыта». Он отвечает за Свердловский район областного центра и поселки, расположенные по Байкальскому тракту. Все вопросы, связанные с обеспечением электроэнергией и теплом, приборами учета, расчетами с потребителями, решаются именно здесь. Его задача — координировать работу отделения так, чтобы вопросы решались максимально быстро и результативно.

«Моя карьера» — это акселератор для специалистов компании Эн+ до 35 лет. Фото: пресс-служба Эн+

«Моя карьера» — это акселератор для специалистов компании Эн+ до 35 лет. Фото: пресс-служба Эн+

— Мы работаем в первую очередь с людьми, — рассказывает Федор. — Это требует спокойствия, четкости и умения держать в голове сразу множество задач. Прежде чем занять должность начальника этого участка, я работал на другом, а до этого 10 лет был инспектором, так что исходил пешком большую часть города. Проверял правильность работы приборов учета, проводил поверку, при случае выявлял безучетное потребление электроэнергии и так далее.

О том, что будет работать именно в сфере энергетики, молодой человек знал еще в школе: решил, что это надежно и перспективно. Успешно окончил не только профильный факультет в ИрНИТУ, но и Корпоративный учебно-исследовательский центр Эн+ при «политехе».

— Основная специальность у меня была «Электропривод и автоматика», а в КУИЦ я изучал автоматизированные системы управления, то есть смог значительно расширить свои компетенции, — поясняет Федор. — Важно было и то, что мы проходили практику на предприятиях Эн+. Я побывал на ТЭЦ в Иркутске и Ангарске, увидел, как все устроено на реальном производстве.

После учебы Мутин отправился в армию, а когда вернулся, ему предложили попробовать себя в «Иркутскэнергосбыте».

В свободное время Федор заядлый походник. Фото предоставлено Федором Мутиным.

В свободное время Федор заядлый походник. Фото предоставлено Федором Мутиным.

Не бойтесь начинать

О своем опыте работы инспектором Федор вспоминает с благодарностью.

— Сейчас я сам занимаюсь подбором персонала для нашего филиала и могу с уверенностью сказать всем тем молодым людям, которые еще только задумываются о выборе профессии: не бойтесь начинать с базовых должностей. Смело приходите на предприятия Эн+ слесарем, оператором, контролером. Во-первых, так вы узнаете весь производственный процесс с самой его сути. Во-вторых, это отличный способ начать работать в надежной крупной компании. Наконец, в-третьих, через год-два вы обязательно продвинетесь по карьерной лестнице, если сумеете проявить себя.

За безопасность коллег

Сам Федор Мутин получил замечательную возможность проявить себя во время участия в программе «Моя карьера» в 2023 году. Вместе со своей командой он дошел до финала, а предложенный ими проект совсем скоро будет воплощен в жизнь.

«Моя карьера» — это акселератор для специалистов компании Эн+ до 35 лет. Мероприятия проходят в течение полугода. За это время участники успевают побывать на очной сессии, прослушать различные курсы от экспертов, поработать в команде, разрабатывая собственный проект, прокачать такие навыки, как искусство презентации, работа с людьми, лидерские качества и даже бизнес-мышление. По мнению руководства компании, именно такой подход позволяет воспитать в новом поколении промышленных лидеров смелость в принятии решений, ответственность за свой участок деятельности, новаторство, творчество и уверенность в себе.

— «Моя карьера» действительно расширяет горизонты сознания, меняет отношение к работе, — считает Федор. — У нас подобралась отличная команда, все с интересными идеями. Мой проект был посвящен безопасности на предприятиях, а точнее — световой демаркации опасных зон. Такие места должны подсвечиваться с помощью прожекторов, чтобы там была хорошая видимость в любое время суток и при любой погоде. Знаю, что сейчас проект реализуется на одном из предприятий, а после опробования будет масштабироваться дальше.

Программа «Моя карьера» расширяет горизонты сознания. Фото: пресс-служба Эн+

Программа «Моя карьера» расширяет горизонты сознания. Фото: пресс-служба Эн+

Быть частью большего

Работа в одном из подразделений энергохолдинга Эн+ для Федора Мутина — не просто исполнение служебных обязанностей. Он активно участвует в различных социальных проектах.

— С удовольствием вступил в спортивную сборную, вместе ездим на спартакиады. Мне особенно нравится зимняя, — поясняет он. — Всегда готов присоединиться и к нашей традиционной акции «360», когда мы наводим чистоту на берегах Байкала. Сам я занимаюсь туризмом, и когда вижу на тропе уютно оборудованные места, лестницы с логотипом Эн+, испытываю огромную гордость за то, что компания, частью которой я являюсь, столько делает для города, региона и страны.

Реклама. ООО "Эн+ Гидро". ИНН 3812142445. erid: 2W5zFGSpY73