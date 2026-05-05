Ночь музеев в Иркутске 2026 пройдет 16 мая. Фото предоставлено Галереей В. Бронштейна

Ночь музеев в Иркутске 2026 снова пройдет в последнем месяце весны. Дата всегда разная, но неизменно приближена к Международному дню музеев. В этом году всероссийская акция запланирована 16 мая. Пойти в музей в это время, значит, открыть для себя данные культурные учреждения совсем с другой – интересной, яркой и необычной – стороны. А все музеи города, кстати, приготовили к празднику интересные программы. КП-Иркутск узнала какие.

Ночь музеев в Иркутске 2026: программа

«С корабля на бал»

Ночь музеев в Иркутске 2026 анонсирована в Музее декабристов. В Усадьбе Волконских к всероссийской акции приготовили театрализованное представление «С корабля на бал». Оно посвящено литературно-географическим путешествиям.

- Путешествия всегда были и остаются для человека способом познания мира и самого себя; изучения новых культур, традиций, - говорят организаторы. - Музей дает возможность совершить такое путешествие. Программа основана на произведениях российских писателей Ивана Александровича Гончарова, Николая Павловича Задорнова и Валентина Саввича Пикуля, описавших увлекательные и захватывающие путешествия.

В программе - представление на летней сцене, интерактивная экскурсия по княжескому дому, где посетителей будут поджидать герои литературных произведений, а также прекрасные дамы в вечерних туалетах. Они покажут, что любили танцевать в 19 веке - вальс, полонез, кадриль. Также запланирована игровая программа, катание на лошадях, вкусный кофе, а еще возможность стать обладателем антикварной вещи.

Начнется Ночь музеев в усадьбе в 21.00, а работать музей будет до последнего посетителя. Вход – 600 руб.

(0+)

Квартет саксофонов, мастер-класс, песни и спектакль

Все это и многое другое обещается в Ночь музеев в Иркутском художественном музее. В здании на Ленина программа продлится с 17.00 до 23.00. За это время гостям музея готовы показать перформанс и спектакль «Барышня-крестьянка, научить создавать линогравюры, спеть песни и сыграть музыку на четырех саксофонах, а еще провести экскурсию и прочесть стихи о весне.

Расписание Ночи музеев в Иркутске 2026 в Художественном музее:

Ночь музеев в Иркутске 2026 в Художественном музее

Стоимость билетов в Художественный музей: пенсионеры, инвалиды 1 и 2 групп, дети до 14 лет – 500 руб., школьники и студенты – 500 руб. (можно по Пушкинской карте), взрослые – 500 руб., ветераны и военнослужащие по призыву – 100 руб., семейный (2 взрослых и 2 ребенка) – 1000 руб. Бесплатно на Ночь музеев могут пройти участники СВО и члены их семей, герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы, ветераны ВОВ, а также дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей.

(6+)

Квест «Влюбленные в искусство» и гигантские пазлы

Какая Ночь музеев в Иркутске 2026 без Галереи сибирского искусства? Вечера, приуроченные к всероссийской акции там всегда особенные. Вот и в этом году организаторы постарались. Они проведут в галерее интеллектуальные и развлекательные игры, посвященные народам России, покажут фильмы о художниках из серии «Герои современного искусства», предложат сыграть в напольную игру «Гигантские пазлы».

Самые смелые могут попробовать свои в квесте «Влюбленные в искусство», а любознательные сходить на интерактивное занятие «Археология: от раскопок до музея» (интересно будет и взрослым, и детям).

- Также у нас запланирован аквагрим для всех посетителей галереи, мастер-класс от художника Маргариты Марцинечко, музыкальная программа и экскурсия по выставке «Индонезия. Ожерелье экватора», конечно, остальные экспозиции галереи также будет доступны к просмотру, - приглашают в музее.

Правда, акция тут скорее будет вечером в музее, так как продлится с 16.00 до 20.00. Вход в Галерею 16 мая стоит также, как в главное здание Иркутского художественного музея (см. выше).

(6+)

«Нютаг»

Такое название получила программа Ночи музеев Галерее Бронштейна. Нютаг в переводе с бурятского означает Родина, а программа, соответственно, объединит иркутское и бурятское искусство.

- Родина творческого высказывания шире географии: она складывается из традиций, языка, связей между людьми, - говорят в галерее современного искусства. - Родину мы не только наследуем, но и создаем, объединяя культурный опыт.

Основные события вечера (начало, кстати, в 21.00, а продолжительность 4 часа) пройдут во внутреннем дворе галереи. Гостей ждет перформанс от команды Б.А.Т.О. («Бурятский Андеграунд»), причем зрители будут не только смотреть, но станут его участниками.

Что там по музыке? Авторские диджей-сеты, объединяющие этнические мотивы с техно и экспериментальным звуком. Еще в программе – костюмированное этническое выступление и работа фотозон. И, конечно, все выставки галерее доступны к просмотру, там сейчас открыто не меньше пяти экспозиций.

Стоимость билетов – 800 руб.

(12+)

Экскурсии пешком, на автобусе и трамвае

16 мая Иркутский областной краеведческий музей приглашает на пешие экскурсии, а также на таких видах транспорта, как автобус и трамвай.

Итак, пешие: в 11.00 – экскурсия «Улица Большая», цена 500 руб.; 15.00 и 17.00 – «Путешествие по Иркутской слободе (130-й квартал)», цена 400 руб. Также в 15.00 и 17.00 анонсирована «Иерусалимская гора», цена 600 руб. В 17.00 у музея Распутина начнется экскурсия «Иркутск на страницах произведений Валентина Распутина», цена 450 руб.

На автобусе: 11.00 – «Православные храмы Иркутска», цена 900 руб.; 14.00, 18.00 – «По памятным и историческим местам Иркутска», также 900 руб.

На трамвае: единственный выезд в 17.00, цена 850 руб.

(6+)

Внимание! На все экскурсии нужна предварительная запись, так что не забудьте позвонить в музей.

Ночь музеев в Иркутске 2026: расписание

Танцы, арт и игры

В Усадьбе В. П. Сукачева 16 мая откроют сразу несколько локаций. Так, в картинную галерею приглашают желающих послушать концерт от хора «Поющие сердца», научиться кофейной живописи, посмотреть спектакль «Счастье только для своих», послушать лекцию. А еще тут проведут мастер-класс по историческому танцу. Время проведения с 17.00 до 21.00. Программа, расписанная по часам ниже.

В Доме прислуги усадьбы с 17.00 иркутяне погрузятся в фарфоровый мир. Узнать все тонкости изготовления уникальных изделий на знаменитом Хайтинском заводе, посуда которого ценилась не только в Российской империи, но и в европейских странах, а еще смогут сами попробовать создать узоры, какие когда-то красовались на блюдцах и кружках.

В службах с конюшней (есть и такие помещения в усадьбе) все будет дышать творчеством – тут собираются рисовать и смотреть мультфильмы об искусстве, а также танцевать и играть.

Если погода позволит, то в парке при усадьбе также организуют квесты, игры и акции. Кстати, в течение вечера в Усадьбе Сукачева доступны фотозоны.

Подробная программа акции Ночь музеев в Иркутске 2026 в Усадьбе Сукачева

Цена: пенсионеры, инвалиды 1 и 2 групп, дети до 14 лет – 500 руб., школьники и студенты – 500 руб. (можно по Пушкинской карте), взрослые – 500 руб., ветераны и военнослужащие по призыву – 100 руб., семейный (2 взрослых и 2 ребенка) – 1000 руб. Бесплатно на Ночь музеев могут пройти участники СВО и члены их семей, герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы, ветераны ВОВ, а также дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей.

(6+)

Нерпенок из смолы и 5 выставок

Дом Рогаля, конечно, также не остался в стороне и присоединился к акции Ночь музеев в Иркутске 2026. В 17.00 и 19.00 тут проведут экскурсии по залам музея. Цена – 150-500 руб. А в 14.00, 16.00 и 18.00 взрослых и детей от 6 лет приглашают на мастер-класс по созданию деревянного брелока «Нерпенок» и «Байкал» из УФ смолы. Стоимость занятия – 350 руб.

В Доме Рогаля сибиряки также могут сейчас посмотреть на пять выставок - Мемориальная мастерская В.С. Рогаля, «Герой - Лытин Дмитрий Константинович», «Монголия глазами иркутских художников», «Художественная вышивка, интерьерная кукла», «На грани миров».

(6+)

Экскурсия с фонариками и бал

В Музее истории города Иркутска акция начнется с самого утра. В 10.00, 12.00 и 14.00 сюда приглашают на обзорную экскурсию (6+). Цена 150- 500 руб. В 11.00 и 13.00 для детей 7-11 лет тут проведут квест-игру «Pro-космос», цена – 350 руб., но только по предварительной записи.

С 11.00 до 18.00 здесь можно заказа свой портрет студентам Иркутского областного художественного колледжа за 250 руб. Также в это время откроется студия «Радужный слон» (6+), где каждый сможет сделать «слайм» своими руками или «бомбочку», а еще попросить аквагрим. Цена 1 «урока» - 300 руб., столько же стоит аквагрим. Также оплачиваются входные билеты: 50- 300 руб.

С 15.00 до 17.00 по входному билету можно попасть на занятие по вязанию шарфиков для домашних животных, а с 16.00 до 20.00 – на неполную сборку/разборку автомата или в тир. Далее в программе: 18.00-18.50 – концерт «И помнит мир спасенный», 19.00-20.50 – бал, а с 21.00 до 22.00 – экскурсии с фонариками.

(6+)

Керамика, выжигание и живопись

В Доме ремесел и фольклора 16 мая в 12.00 т 14.00 анонсированы экскурсия по выставкам и мастерским музея. Цена 100-200 руб. С 11.00 до 18.00 запланированы мастер-классы – выжигание по дереву «Эвенкийские мотивы» и ручная лепка из глины «Народная традиционная игрушка». Цена за каждый – 400 руб.

За эту же сумму можно попасть на «уроки» живописи или занятие по изготовлению татарской пиалы на гончарном круге или с 12.00 до 17.00. Также в Дом приглашают взрослых и детей на хороводно-игровую программу «Вместе мы!» с 16.30 до 18.30. Стоимость 350 руб., а за 300 руб. можно посетить лекцию об иркутской камнерезной школе в 15.00.

(6+)

Фотосессия в исторических костюмах

В Музее городского быта в Ночь музеев в Иркутске 2026 в 12.00, 13.00, 14.00 и 19.00 пройдут фотосессии в исторических женских костюмах в интерьерах 19 - начала 20 веков. Запланированы 16 мая и лекции: в 15.00 - «Вышивка руками Иркутянок», а в 16.00 - «История иркутской декоративной резьбы».

В 16.30 и 17.00 всех желающих зовут на мастер-классы «Резной наличник-сувенир» и «Картина в технике граттаж», соответственно, а в 20.00 – на вечернюю экскурсию по музею. На все события можно попасть по входному билету, цена его от 50 до 300 руб.

(6+)

«Сильнее бури, ярче солнца»

Музей Валентина Григорьевича Распутина приглашает 16 мая иркутян на квиз «Сильнее бури, ярче солнца — квиз о народах Сибири».

- Что ждет участников? Вопросы о мифологии, быте, искусстве и литературе народов Сибири, музыкальные и кинематографические раунды, проверка смекалки и нестандартного мышления, - рассказывают в музее.

Ведущие отмечают, что вам точно надо на игру, если вы знаете, как живут народы Сибири и как танцуют ехор, любите буузы и Байкал, а также,если хотите узнать что-то новое. Начало квиза в 19.00. Но нужно сначала собрать свою команду – от 2 до 6 человек – и зарегистрироваться заранее.

Цена участия 300 руб. с человека. Победителей, кстати, ждут призы.

(12+)

