Обычно 1-е число каждого месяца приносит с собой много изменений, в силу вступают те или иные законы, акты, постановления. Нововведения коснутся если не всех, то многих. Рассказываем, что изменится в Иркутской области с 1 мая 2026.

Что изменится в Иркутской области с 1 мая 2026

Садоводческие автобусы

С 1 мая в Иркутске выйдут в рейсы садоводческие автобусы. Всего в этом году их будет 25 штук на 18 маршрутах. По сообщениям пресс-службы администрации города, дачники смогут доехать до садоводств «Статистик-2», «Строитель», «Дорожник» «Политехник», «Южное», «Стеклянка», «Аист», «Таежник», «Коммунальник», «Светофор», «Изумруд», «Октябрьское», «Фотон», «Лебединка», «Энергетик», «Саяны» и в поселка Патроны.

Стоимость проезда в дачных автобусах составит от 80 до 100 рублей. При этом пенсионеры могут рассчитывать на скидку в 50% при безналичном расчете (то есть 40 рублей). Для этого нужно будет предъявить электронную проездную карты с пополненным балансом – подробности.

Льготы на электричку для пенсионеров

С 1 мая по 30 сентября в регионе вводится ежегодная льгота на проезд в пригородных поездах. Представляет она собой бесплатный проезд в электричках для неработающих пенсионеров.

Это не значит, что пенсионерам не нужно подходить в кассу за билетом. Нужно, только необходимо при этом предъявить документ, удостоверяющий личность, и решение о праве на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения. Где взять это решение? В соцзащите.

Какие документы предъявить в соцзащиту для оформления решения:

Документы для оформления в соцзащите бесплатного проезда в электричках для неработающих пенсионеров

Что изменится в Иркутской области с 1 мая 2026 и в России

Послабление для многодетных семей

Не с 1 мая, но также в мае – с 22 числа – в силу вступит механизм сохранения пособий для многодетных семей, заработок в которых незначительно превысил величину прожиточного минимума.

Работает это также как раньше: семья подает заявление, учитываются все доходы и если вдруг доход на члена семьи превысит не больше, чем на 10%, то пособие все равно будет одобрено. Размер ежемесячного пособия на каждого ребенка в этом случае составит 50% регионального детского прожиточного минимума.

Стоит отметить, что нововведение будет иметь обратную силу, то есть многодетные семьи, которым ранее (с 1 января 2026 года) отказали из-за превышения доходов могут рассчитывать на пособие автоматом, без новых заявлений – подробности тут.

Маркировка на масле и без визы в Саудовскую Аравию

С 1 мая квадратные наклейки с куар-кодами появятся на растительных маслах в потребительской упаковке. Ранее на кассах эти «квадратики» сканировали на молочной продукции, муке, воде. Эти «отметки» позволяют полностью проследить путь товара – от производителя до магазина.

С 11 мая туристы их России могут ездить в Саудовскую Аравию без визы на 90 дней в течение года, но не для всех целей – подробности тут.

