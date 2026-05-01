Демонстрация 1 мая 2026 года в Иркутске: прямая онлайн-трансляция

1 мая в Иркутске у стелы «Город трудовой доблести» прошёл торжественный митинг, посвящённый Празднику Весны и Труда. Сотни жителей собрались, чтобы вспомнить героическое прошлое, отдать дань уважения ветеранам и поддержать тех, кто сегодня защищает страну.
Праздник начался в 11:00 и по традиции с выноса знамён. Гимн России грянул под звуки военного оркестра — и площадь словно замерла в едином порыве.
Среди участников митинга были губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, мэр города Руслан Болотов, депутаты, представители военного гарнизона, дипломаты, почётные граждане, ветераны, общественники, юнармейцы, молодогвардейцы, студенты и школьники.
- Уже стало доброй традицией встречать 1 Мая здесь — у стелы «Город трудовой доблести». Это знак уважения всем жителям Приангарья и их подвигу: в тяжелейших условиях, превозмогая собственные силы, они делали всё ради Победы. Сегодня мы не только отдаём дань уважения старшему поколению, но и чествуем земляков, которые на передовой защищают нашу страну, а также всех, кто оказывает им поддержку, находясь в тылу, - отметил глава региона.
Ровно 81 год назад Знамя Победы было водружено над Рейхстагом. Это событие стало возможным благодаря нашей общей силе и сплоченности: фронт и тыл, солдаты и рабочие – все действовали как единое целое.
Главным событием праздника стало первое исполнение песни «Город доблести трудовой». Эта композиция, созданная иркутскими авторами Александром Новиковым, Антоном Титковым и Александром Ворониным, прозвучала впервые именно здесь, у стелы, под открытым небом.
Финальным аккордом торжества стал дымовой салют в цветах российского триколора. Белые, синие и красные клубы дыма медленно поплыли над площадью. Люди аплодировали, фотографировали на телефоны, обнимались и поздравляли друг друга. Юнармейцы в парадной форме стояли в строю. Праздничные мероприятия продолжились у Дворца спорта «Труд», где состоялся митинг-концерт под девизом «Солидарность трудящихся России — единство страны!»
Вот, как прошла демонстрация 1 мая 2026 года в Иркутске.