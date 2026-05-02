Узнали, насколько вероятны магнитные бури в Иркутске в мае 2026

Магнитные бури в Иркутске в мае 2026 могут случиться, а могут и обойти стороной. Хотя вероятность первого развития событий, выше, так как мало какой месяц в последнее время проходить без геомагнитного поля возмущения Земли. Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН прогнозируют в последний весенний месяц как минимум два дня, когда будет штормить.

Магнитные бури в Иркутске в мае 2026: сегодня и завтра

По данным ученых в ближайшие дни – сегодня и завтра магнитные бури в Иркутске в мае 2026 не страшны, так как нет никакой вероятности сильных геомагнитных возмущений. Напомним, что самые сильные геомагнитные шторма происходят после вспышек на Солнце. Последние сильные вспышки высокого класса – Х (икс) случились в 20-х числах апреля, а выброс корональной массы, который и вызывает возмущения магнитосферы, был направлен не в сторону нашей планеты.

С вероятностью в 73% магнитных бурь не будет 2 мая. А вот 3-го мая вероятность уже ниже. Ученые сообщают о возможности небольшое геомагнитное возмущения примерно с 14.00 до 17.00 часов, но оно до бури не дотянет.

Магнитные бури в Иркутске в мае 2026: сегодня и завтра, на три дня. Данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Магнитные бури в Иркутске в мае 2026: сколько баллов

Итак, запоминаем, небольшие геомагнитные «колебания» ученые обещают 3 и 7 мая, а также 17, 18 и 23 мая. А реальные магнитные бури в Иркутске в мае 2026 грянут 15 и 16 числа. Сила их достигнет 5 баллов, но ничего экстремального не ожидается – это будет слабая магнитная буря.

Магнитные бури в Иркутске в мае 2026: сколько баллов. Данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Отметим, что прогноз этот предварительный, так как реальную угрозу солнечного ветра для нашей планеты можно рассчитать только за два дня – именно за это время заряженные частицы после вспышки на Солнце долетают до Земли.

Влияние магнитных бурь в Иркутске в мае 2026

Никаких научных подтверждений тому, что геомагнитные возмущения поля планеты способны вызывать головную боль или слабость – нет. Что точно известно, так это то, что магнитные бури могут выводить из строя трансформаторы. Так было в 1989 году в Канаде. Тогда без электричества осталась целая провинция. В 2003 году тоже был случай, связанный с системой GPS, она просто зависла на 10 минут.

Как бы там ни было, но споры продолжаются до сих пор. Разные ученые продолжают наблюдения за космическими событиями и ответом на них. Врачи же советуют в любом случае сохранять спокойствие.

- Магнитные бури не ухудшают здоровье человека. Не нужно бояться магнитных бурь, они приходят и уходят. Это временное явление, которое надо просто пережить. Если человек начинает бояться, а вдруг с ним что-то произойдет во время магнитной бури, это может запустить реакцию тревоги с повышением артериального давления и даже с изменением сердечного ритма, - рассказала однажды «Комсомольской правде» врач-кардиолог Ольга Молчанова.

Медик также поделилась, как справляться с этим состоянием – подробности тут.

