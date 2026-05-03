Льготный проезд в электричках для пенсионеров в Иркутской области 2025 действует только для неработающих сибиряков

Бесплатный проезд в электричках для пенсионеров – не миф, а реальность. Правда, только для неработающих и не круглый год. В пресс-службе правительства Приангарья накануне сообщили, что они могут ездить в пригородных поездах бесплатно пока длится дачный сезон. Только для этого нужно сначала оформить специальное решение. Рассказываем, куда обратиться, чтобы получить право на льготный проезд в электричках для пенсионеров в Иркутской области 2026.

Льготный проезд в электричках для пенсионеров в Иркутской области 2026

Летом электрички популярны как никогда. Сибиряки часто ездят в походы выходного дня, а дачники любят добираться до своих шести соток в пригородных поездах, так как много садоводств расположены вдоль железнодорожных путей. Льгота в виде бесплатного проезда для неработающих пенсионеров в таком случае становится отличным подспорьем, поэтому ее и вводят на время садово-огородного сезона.

- Неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости и не имеющие право на предусмотренные федеральными законами меры социальной поддержки, смогут воспользоваться правом на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения с 1 мая по 30 сентября, - рассказали в региональном правительстве.

Как это работает? Неработающим пенсионерам каждый раз нужно получать бесплатный разовый билет. Кассиры в кассах или контролеры в самих электричках могут выдать его только после предъявления получателем документа, удостоверяющего личность, и заранее оформленного специального решение.

Как оформить льготный проезд в электричках для пенсионеров в Иркутской области 2026

Что за специальное решение и где его взять? Оформить в соцзащите по месту жительства или пребывания.

Документы для оформления в соцзащите бесплатного проезда в электричках для неработающих пенсионеров

Кому еще положен льготный проезд в электричках в Иркутской области

Льготный проезд в электричках для пенсионеров в Иркутской области 2026 будет действовать только с 1 мая по 30 сентября. Однако, в Приангарье действуют и иные «скидки» при проезде в пригородных поездах, которые касаются и молодежи.

Например, студенты-очники могут ездить на электричках за полстоимости во время учебного года, то есть с 1 сентября по 31 декабря и с 1 января по 15 июня. Такая же возможность есть и у школьников (временной отрезок тот же). Для оформления льгот учащимся стоит обратиться в соцзащиту. На скидку в 50% есть право также у ветеранов труда и ветеранов тыла на пенсии независимо от времени года.

Ветераны и реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий пользоваться электричками могут круглый год бесплатно. Более подробно обо всех льготах – здесь.

