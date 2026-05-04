Лама из Бурятии составил зурхай на неделю с 4 по 10 мая Фото: Ангелина ОГЕР.

Зурхай – это предсказания, чтобы выбрать самые удачные дни для разных дел. Например, с помощью такого прогноза можно узнать, когда лучше всего сыграть свадьбу или начать строить дом. На неделю с 4 по 10 мая 2026 года зурхай подготовил предсказатель, настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама.

Зурхай на неделю с 4 по 10 мая 2026

4 мая, понедельник

День подходит для покупок новый вещей и украшений, они прибавят обаяния и удачи. Если вы хотели перемен в карьере - сегодня самое время. Ваше положение улучшится, если вы одолжите кому-то денег. Инвестиции и вклады - к хорошей прибыли.

Путешествия и переезды сегодня нежелательны. Покупать изделия из шерсти, пуха и кожи также не рекомендуется. Неблагоприятны похоронные, военные и охотничьи дела. Рубка, выкорчевывание или обрывание веток – приведет к переломам. Стрижка волос – к потере. Фортуна улыбнётся людям, родившимся в годы Овцы и Собаки.

5 мая, вторник

День благоприятен для развития сельского хозяйства, культурных мероприятий, торговли, а также для путешествий, переездов и военных дел. Стрижка волос обещает новые приятные знакомства. Однако, стоит воздержаться от важных начинаний, крупных покупок, заключения брака и проведения похорон.

Покупка скота может обернуться его болезнями или гибелью. Также не рекомендуется покупать подержанные вещи. Этот день особенно удачен для рожденных в годы Мыши, Змеи, Коня и Свиньи. Людям, родившимся в годы Обезьяны и Курицы, стоит полагаться больше на собственные силы, чем на удачу.

6 мая, среда

Успешными будут начинания, а также важные события, такие как бракосочетания, похороны, судебные процессы. День благоприятен для начала новой карьеры, вступления в должность или проведения торжественных церемоний. Инвестиции обещают выгодное развитие.

Отложите путешествия и переезды. Не стоит покупать изделия из меди и бронзы. А от важных встреч лучше отказаться. Стрижка волос приведет к голоду, нехватке, недостаче. Всё будет получаться у Мышей, Коров, Драконов и Свиней. Проблемным выдастся день для Змеи и Коней.

7 мая, четверг

День не подходит для закладки фундамента, удачи не будет и в брачных, судебных, военных и охотничьих делах. Не рекомендуется ходить в гости или принимать их, а также начинать лечение или менять его курс. Возможны споры, ссоры, разногласия и даже расставания. Не жгите мусор, пластик, остатки пищи, любой дурной запах может навлечь болезни, порчу. Стрижка волос – к болезни. Неплохо проведут день Тигры, Зайцы, Обезьяны и Курицы. Трудности ожидают людей, родившихся в годы Дракона, Овцы и Собаки.

8 мая, пятница

Сегодняшний день благоприятен для сельского хозяйства, творчества, научных исследований, новых проектов, путешествий, а также для проведения свадеб и похорон. Предоставление займов или аренда чего-либо усилит ваше влияние. Однако, стоит избегать продажи техники и покупки оружия, а также охоты. Продажа мяса или крови может привести к проблемам со здоровьем. Не рекомендуется заключать сделки. Стрижка волос может обернуться болезнью. Успех на стороне Змеи, Коней, Овец, Обезьян и Куриц. Не с той ноги встанут люди, родившиеся в годы Зайца.

9 мая, суббота

Подходящий день для заключения важных сделок, переговоров и новых знакомств. Выдача займов или инвестирование принесут значительную выгоду и укрепят ваше положение. Покупка недвижимости и начало строительства также будут удачными. Духовные практики и завершение старых дел откроют двери к новым возможностям и идеям. Стрижка волос – к новому обретению. Путешествия и начало лечения лучше перенести на другой день. Удачно проведут день Тигры и Зайцы.

10 мая, воскресенье

Сегодня сделки будут удачными, а новые идеи — плодотворными. Путешествия подарят яркие впечатления и полезные знакомства. Приручение, дрессировка или просто игры с питомцами успокоят нервы. Смена прически может привлечь достаток. Не лучшее время для рытья колодцев и бурения скважин, осторожнее стоит быть с новыми начинаниями. Покупки б/у вещей лучше отложить, также не нужно приобретать и животных. Дату свадьбы или похорон лучше поменять. Не удачно пройдут детские праздники, дни рождения и меланы. Особая защита сегодня у тех, кто родился в годы Дракона.