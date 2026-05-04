«Прошептал во сне имя другой»: ревнивая жена напала с ножом на спящего мужа из-за оговорки

В Бурятии женщина получила 6,5 лет колонии за нападение на мужа во сне

В Джидинском районе Бурятии на животноводческой стоянке произошёл конфликт между супругами: мужчина, уснув после очередной пьянки, во сне назвал жену другим именем. Это стало последней каплей - женщина схватила нож и нанесла мужу три удара. Подробнее - в материале КП-Иркутск.

По материалам дела, удары пришлись в живот, бок и спину. Один из них оказался проникающим и повредил лёгкое, что является тяжким вредом здоровью, опасным для жизни. Позже подсудимая призналась, что помнит только первый удар, остальные - будто в забытьи.

Сразу после случившегося ревнивая супруга не оставила мужа, а перевязала его простыней, позвала соседа и вызвала скорую помощь.

- На суде женщина вину признала частично, утверждая, что убивать не хотела. Её адвокат просил переквалифицировать дело на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, указывая на то, что подсудимая сама помогала пострадавшему и раскаялась. Защитник также обратил внимание на поведение супруга в состоянии опьянения, - уточняется в материалах дела.

Сам мужчина просил суд не лишать жену свободы. Он рассказал, что в нетрезвом виде становится агрессивным и не контролирует своё поведение, а также отметил, что именно жена помогла ему получить медицинскую помощь.

Несмотря на все просьбы, районный суд, а затем и Верховный суд Бурятии пришли к выводу, что три удара ножом в жизненно важные органы говорят о прямом умысле на убийство. Суд приговорил женщину к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.