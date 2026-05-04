Министр образования Приангарья Максим Парфенов тоже сел за парту, чтобы проверить знания. Фото: Министерство образования Иркутской области.

- Завтра сдаю ЕГЭ! - гордо объявила я коллегам.

- Что, опять в университет?! - изумились они.

Я успокоила: пока никаких учебных отпусков и сессий. Хотя… Диплом психолога или юриста в журналистской работе, пожалуй, не помешал бы.

Но я записалась на единый госэкзамен по русскому языку для родителей. Детей у меня пока нет, так что, зарегистрировалась как представитель СМИ.

Когда я сдавала ЕГЭ в 2013-м, волнения не было вообще. Утром перед экзаменом, как сейчас помню, меня беспокоило только одно: красиво ли я заплела косу? И не забыла ли закинуть в сумку шоколадку? Мы поболтали с одноклассниками и сели в автобус: поехали на сдачу в другую школу, в центр города. Большое приключение!

Тот год, кстати, запомнился скандалами: в интернет кто-то «сливал» комплекты заданий ЕГЭ. Но толку-то от «шпаргалок», если ничего не смыслишь в предмете? Мы сдавали экзамены сами, кто как учился. А страха не было, потому что в юности - море по колено. Все кажется легче и проще.

Но в 30 лет вдруг стало не по себе. Я даже порешала пробные варианты, а перед экзаменом положила монетку в обувь на удачу. Ну и что, что баллы в вуз предъявлять не надо? Как минимум, друзья и коллеги захотят поздравить с отличным результатом. Да и саму себя грех подвести: в 11 классе я набрала по русскому языку 95 баллов.

СО ШПАРГАЛКОЙ НЕ ПРОЙДЕШЬ

И вот настало утро Х. Примчалась в гимназию №44, но с ходу попасть в аудиторию не удалось.

- Куртку - в гардероб, сумку - в отдельный кабинет, - строго распорядились встречающие. - И телефончик оставьте.

Я уже почти вжилась в роль старшеклассницы и готова была сдать все свои пожитки, но одумалась: телефон-то нужен для фотографий к статье.

- А подглядывать в интернете я не буду - честно-честно!

В виде исключения пропустили. Разрешили взять на экзамен только паспорт, выдали черную ручку. Еще, кстати, можно проносить перекус: воду в прозрачной бутылке, фрукт, шоколадку (без шуршащей упаковки). Я запаслась бананом, но так спешила, что благополучно оставила его в машине.

Сразу после этого меня «поймала» рамка металлоискателя. Так заверещала, будто я целую радиостанцию с собой пытаюсь протащить.

- Смарт-часы? Снимайте! Вдруг у вас там шпаргалки, - добродушно заворчал охранник.

Ринулась во второй раз: снова неудача! А до начала экзамена остается буквально пара минут. Аудитории вот-вот захлопнут.

- Что еще снять? На мне ни ремней, ни украшений, - тоскливо оглядываюсь я на охранника.

- Может, в ухе спрятали микронаушник? - смеется тот. Ага, прямо как в фильме «Операция «Ы»: билет номер девять, приём! То есть, конечно, при нём.

Тут сквозь рамку проскользнули другие опаздывающие и каким-то чудом «расколдовали» ее и меня. В третий раз металлодетектор снисходительно промолчал.

Но радоваться рано: возле входа в кабинет меня снова поймали с поличным. Из паспорта выпал СНИЛС. Казалось бы, что такого?

- Скорее прячьте. И если вдруг потянетесь за ним в карман, то дисквалифицируют за попытку вытащить шпаргалку! - шепотом предупредил организатор Владимир.

А на настоящем экзамене бы попросили вернуться и убрать документ к остальным вещам.

Многие из тех, кто пришел на экзамен, волновались по-настоящему.

«КАМЧАТКА», 6 ПАРТА

Наконец вбежала в аудиторию. Мне досталось место на «камчатке», номер парты - 6. Хороший знак! Я эту цифру встречаю часто и считаю для себя счастливой. Значит, не провалю.

Номер шесть - счастливая цифра.

Но радость быстро померкла из-за очередного испытания: надо правильно заполнить экзаменационные бланки. Почерк у меня корявый, как у младшеклассника, а писать надо аккуратными печатными буквами. Если неразборчиво впишу имя, результат аннулируют? Или перепутаю номер школы? Судорожно перепроверяю каждое поле. Также, как и родители, сидящие вокруг. Они тоже заметно волнуются.

Дальше - распечатка и сканирование экзаменационных материалов. Кстати, то, что парта последняя, не спасло бы. Организатор, наблюдая за экзаменом, стояла в конце кабинета, прямо рядом со мной. При всем желании в телефон не заглянешь. Хотя я и не собиралась: интересно проверить себя по-настоящему.

35 МИНУТ НА ТЕСТ И СОЧИНЕНИЕ

Родителям помогли правильно заполнить бланки перед началом экзамена.

На экзамен нам выделили 35 минут. Маловато, ведь задания-то абсолютно настоящие, хоть и в сокращенной версии: 9 тестовых вопросов и сочинение. Расставить запятые в предложениях, выбрать слова с одинаковой пропущенной буквой, найти в тексте фразеологизм…

В целом, ничего сложного, разве что немного удивило слово «лесной объезд…ик». Нужно было вставить пропущенную букву. После экзамена перепроверила: все верно, он объездчик, а никакой не объездщик, как могло бы показаться. Пока что пользоваться этим словом в жизни не приходилось.

На сочинение осталось всего-то 15 минут. За это время нужно было внимательно перечитать текст Константина Паустовского про русскую речь и то, как говорит в деревнях народ. Порассуждать, привести примеры из жизни или литературы и выразить собственное мнение.

Мне, к счастью, помог опыт журналистской работы: на театральном фестивале имени Валентина Распутина одна из лекций как раз была посвящена речи старожилов в деревнях на берегу Ангары. А вот если редко читаешь книги и не посещаешь культурные мероприятия, попробуй, вспомни за четверть часа примеры богатой народной речи.

Мама выпускника уверена, что сын справится на отлично.

- Сочинение написать не успела - не хватило времени. Если честно, в сыне я уверена больше, чем в себе, - смеется одна из мам выпускников Анжела Цыкова. - Он точно справится. Как готовится? Как и все, на консультациях в школе, с репетиторами, решает пробные задания онлайн. Кроме русского языка и математики будет сдавать информатику - хочет стать программистом. Надеюсь, он не будет так сильно волноваться, как я. Настраиваю его на успех.

Мой результат - 27 баллов из 28. Ошибка закралась в тестовой части, но где именно, я уже не узнаю: материалы остались у экзаменаторов. А все равно приятно!

Результат приятный: всего одна ошибка!

ОФИЦИАЛЬНО

Участие во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» приняли 35 человек - родители учеников иркутских школ.

Вместе с ними за парту в очередной раз сел и министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

- ЕГЭ стал довольно понятным и прозрачным инструментом оценки освоения программы средней школы. Я участвовал почти во всех таких пробных экзаменах, и мне всегда очень важен разговор с родителями после экзамена, когда они признаются, что многое им стало понятнее, и проще будет поддержать и успокоить своего ребенка, - отметил Максим Парфенов.

Министр напомнил, что у выпускников есть шанс пересдать один из предметов ЕГЭ до завершения приемной кампании в университеты. За два года этой возможностью воспользовались около 3000 ребят, 70% из них сумели улучшить результат.

Ответ на любой вопрос, связанный с ЕГЭ, можно получить, позвонив на горячую линию по номеру: +7 (3952) 34-17-32.