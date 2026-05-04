- Завтра сдаю ЕГЭ! - гордо объявила я коллегам.
- Что, опять в университет?! - изумились они.
Я успокоила: пока никаких учебных отпусков и сессий. Хотя… Диплом психолога или юриста в журналистской работе, пожалуй, не помешал бы.
Но я записалась на единый госэкзамен по русскому языку для родителей. Детей у меня пока нет, так что, зарегистрировалась как представитель СМИ.
Когда я сдавала ЕГЭ в 2013-м, волнения не было вообще. Утром перед экзаменом, как сейчас помню, меня беспокоило только одно: красиво ли я заплела косу? И не забыла ли закинуть в сумку шоколадку? Мы поболтали с одноклассниками и сели в автобус: поехали на сдачу в другую школу, в центр города. Большое приключение!
Тот год, кстати, запомнился скандалами: в интернет кто-то «сливал» комплекты заданий ЕГЭ. Но толку-то от «шпаргалок», если ничего не смыслишь в предмете? Мы сдавали экзамены сами, кто как учился. А страха не было, потому что в юности - море по колено. Все кажется легче и проще.
Но в 30 лет вдруг стало не по себе. Я даже порешала пробные варианты, а перед экзаменом положила монетку в обувь на удачу. Ну и что, что баллы в вуз предъявлять не надо? Как минимум, друзья и коллеги захотят поздравить с отличным результатом. Да и саму себя грех подвести: в 11 классе я набрала по русскому языку 95 баллов.
И вот настало утро Х. Примчалась в гимназию №44, но с ходу попасть в аудиторию не удалось.
- Куртку - в гардероб, сумку - в отдельный кабинет, - строго распорядились встречающие. - И телефончик оставьте.
Я уже почти вжилась в роль старшеклассницы и готова была сдать все свои пожитки, но одумалась: телефон-то нужен для фотографий к статье.
- А подглядывать в интернете я не буду - честно-честно!
В виде исключения пропустили. Разрешили взять на экзамен только паспорт, выдали черную ручку. Еще, кстати, можно проносить перекус: воду в прозрачной бутылке, фрукт, шоколадку (без шуршащей упаковки). Я запаслась бананом, но так спешила, что благополучно оставила его в машине.
Сразу после этого меня «поймала» рамка металлоискателя. Так заверещала, будто я целую радиостанцию с собой пытаюсь протащить.
- Смарт-часы? Снимайте! Вдруг у вас там шпаргалки, - добродушно заворчал охранник.
Ринулась во второй раз: снова неудача! А до начала экзамена остается буквально пара минут. Аудитории вот-вот захлопнут.
- Что еще снять? На мне ни ремней, ни украшений, - тоскливо оглядываюсь я на охранника.
- Может, в ухе спрятали микронаушник? - смеется тот. Ага, прямо как в фильме «Операция «Ы»: билет номер девять, приём! То есть, конечно, при нём.
Тут сквозь рамку проскользнули другие опаздывающие и каким-то чудом «расколдовали» ее и меня. В третий раз металлодетектор снисходительно промолчал.
Но радоваться рано: возле входа в кабинет меня снова поймали с поличным. Из паспорта выпал СНИЛС. Казалось бы, что такого?
- Скорее прячьте. И если вдруг потянетесь за ним в карман, то дисквалифицируют за попытку вытащить шпаргалку! - шепотом предупредил организатор Владимир.
А на настоящем экзамене бы попросили вернуться и убрать документ к остальным вещам.
Наконец вбежала в аудиторию. Мне досталось место на «камчатке», номер парты - 6. Хороший знак! Я эту цифру встречаю часто и считаю для себя счастливой. Значит, не провалю.
Но радость быстро померкла из-за очередного испытания: надо правильно заполнить экзаменационные бланки. Почерк у меня корявый, как у младшеклассника, а писать надо аккуратными печатными буквами. Если неразборчиво впишу имя, результат аннулируют? Или перепутаю номер школы? Судорожно перепроверяю каждое поле. Также, как и родители, сидящие вокруг. Они тоже заметно волнуются.
Дальше - распечатка и сканирование экзаменационных материалов. Кстати, то, что парта последняя, не спасло бы. Организатор, наблюдая за экзаменом, стояла в конце кабинета, прямо рядом со мной. При всем желании в телефон не заглянешь. Хотя я и не собиралась: интересно проверить себя по-настоящему.
На экзамен нам выделили 35 минут. Маловато, ведь задания-то абсолютно настоящие, хоть и в сокращенной версии: 9 тестовых вопросов и сочинение. Расставить запятые в предложениях, выбрать слова с одинаковой пропущенной буквой, найти в тексте фразеологизм…
В целом, ничего сложного, разве что немного удивило слово «лесной объезд…ик». Нужно было вставить пропущенную букву. После экзамена перепроверила: все верно, он объездчик, а никакой не объездщик, как могло бы показаться. Пока что пользоваться этим словом в жизни не приходилось.
На сочинение осталось всего-то 15 минут. За это время нужно было внимательно перечитать текст Константина Паустовского про русскую речь и то, как говорит в деревнях народ. Порассуждать, привести примеры из жизни или литературы и выразить собственное мнение.
Мне, к счастью, помог опыт журналистской работы: на театральном фестивале имени Валентина Распутина одна из лекций как раз была посвящена речи старожилов в деревнях на берегу Ангары. А вот если редко читаешь книги и не посещаешь культурные мероприятия, попробуй, вспомни за четверть часа примеры богатой народной речи.
- Сочинение написать не успела - не хватило времени. Если честно, в сыне я уверена больше, чем в себе, - смеется одна из мам выпускников Анжела Цыкова. - Он точно справится. Как готовится? Как и все, на консультациях в школе, с репетиторами, решает пробные задания онлайн. Кроме русского языка и математики будет сдавать информатику - хочет стать программистом. Надеюсь, он не будет так сильно волноваться, как я. Настраиваю его на успех.
Мой результат - 27 баллов из 28. Ошибка закралась в тестовой части, но где именно, я уже не узнаю: материалы остались у экзаменаторов. А все равно приятно!
Участие во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» приняли 35 человек - родители учеников иркутских школ.
Вместе с ними за парту в очередной раз сел и министр образования Иркутской области Максим Парфенов.
- ЕГЭ стал довольно понятным и прозрачным инструментом оценки освоения программы средней школы. Я участвовал почти во всех таких пробных экзаменах, и мне всегда очень важен разговор с родителями после экзамена, когда они признаются, что многое им стало понятнее, и проще будет поддержать и успокоить своего ребенка, - отметил Максим Парфенов.
Министр напомнил, что у выпускников есть шанс пересдать один из предметов ЕГЭ до завершения приемной кампании в университеты. За два года этой возможностью воспользовались около 3000 ребят, 70% из них сумели улучшить результат.
