Все еще думаете, куда сходить 9 мая 2026 в Иркутске? Подскажем! Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Экскурсии на 9 мая 2026 в Иркутске – это возможность в День Победы не только отдать дань памяти предкам, посетив митинг у Вечного огня, пройти в Бессмертном полке и посмотреть парад, но возможность узнать больше о подвигах наших земляков. Ведь больше 200 тысяч сибиряков ушло на фронт, 138 из них стали Героями Советского Союза, а Николай Челноков и Афанасий Белобородов – дважды. К празднику музеи города приготовили различные познавательные встречи, концерты, мастер-классы, фотозоны. Рассказываем, куда сходить в День Победы в Иркутске.

Экскурсии на 9 мая 2026 в Иркутске

«Штрихи Победы»

В 15.00 9 мая в главном здании Иркутского художественного музея им. В. П. Сукачева на улице Ленина начнется тематическая экскурсия по выставке «Штрихи Победы». И, конечно, разговор пойдет о Великой Отечественной войне.

- В экспозиции выставки «Штрихи Победы» около 30 графических работ, посвященных Великой Отечественной войне, - рассказывают в музее. - Искусство графики стало важным средством сохранения исторической памяти, от фронтовых набросков 1940 х годов до современных интерпретаций темы военных событий.

Иркутяне могут увидеть, так сказать, художественная летопись военного времени в творчестве Виктора Бибикова, Николая Павлова, Татьяны Мавриной и других авторов. В экспозиции также представлены работы послевоенного времени и современная графика, которые недавно поступили от студентов из Санкт-Петербурга. Стоимость билетов 100-300 руб.

(0+)

Коллекция скульптуры

Еще думаете, куда сходить в День Победы в Иркутске 2026? Рассмотрите, вариант лекции. Она состоится в галерее сибирского искусства на Карла Маркса.

- Лекция будет посвящена коллекции скульптурных произведений из собрания музея, посвященной Великой Отечественной войне, - говорят музейщики. – Начало в 14.00.

Вход на событие стоит 100-300 рублей. Кстати, в стенах галерее сейчас открыты выставки «По зову предков» и «Индонезия. Ожерелье экватора». В первой - около 30 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и скульптуры из собрания Иркутского художественного музея, во второй – работы художников, побывавших на островах Индонезийского архипелага.

(0+)

В Усадьбе Сукачева – концерт, фильм и спектакль

В Усадьбе В. П. Сукачева на Декабрьских Событий к празднику подготовились основательно. 7 мая там дают концерт военной песни «Помним. Гордимся». Начало в 17.00, а вход свободный. В этот вечер прозвучат попурри военной песни, музыкальные композиции из советских кинофильмов и произведения В. Высоцкого, Ю. Антонова, К. Кинчева и многих других.

8 мая в Усадьбу можно сходить на спектакль. Называется он «Письма», а в ролях - учащиеся СКШ №10 г. Иркутска. Вход также свободный, начало в 14.00. Также в этот день иркутяне и гости музея могут попасть на просмотр фильмов о войне и Победе. Их бесплатно будут показывать в течение дня – с 11.00 до 17.00.

(0+)

Фотозона, мастер-класс и экскурсии на 9 мая 2026 в Иркутске

Фотозона «Фотокарточка Победы»

Тематическая фотозона будет организована 9 мая во дворе отдела истории Иркутского областного краеведческого музея им. Н. Н. Муравьева-Амурского, что на улице Карла Маркса. Сделать памятные «Фотокарточки Победы» можно будет бесплатно с 11.00 до 16.00. Кстати, в 81-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне в данном филиале объявляется день открытых дверей для ветеранов ВОВ и тыла, воинов-интернационалистов и участников СВО.

(0+)

Мастер-класс по сборке-разборке оружия

Мастер-классы по сборке-разборке оружия «Славе – не меркнуть, традициям – жить!» также в отделе истории в течение месяца будут проводить. На этот познавательный урок необходима предварительная запись.

(6+)

«Мой верный друг»

В отдел природы Иркутского краеведческого музея 9 и 10 мая в 14.00 приглашают на тематическое занятие в рамках проекта «Мой верный друг», во время которого гости узнают о важной роли животных в годы Великой Отечественной войны.

Эти преданные создания помогали связистам, санитарам, саперам, бросались под танки. В рамках события иркутянам покажут видеосюжеты «Всегда рядом», «Четвероногие солдаты», мультфильм «Антитеррор». Стоимость билетов – 150-250 руб.

(6+)

Праздник на ледоколе

С 10.00 до 18.00 на ледоколе «Ангара» будут праздновать 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

- В рамках мероприятия для посещения на летний период откроется шлюпочная палуба, рулевая рубка и каюта капитана, - сообщили организаторы.

Помогут в организации торжеств музейщикам Иркутская региональная общественная молодежная военно-патриотическая организация «Святослав» и сотрудники Военно-учебного центра имени дважды Героя СССР генерала армии А.П. Белобородова. Скучно точно не будет. Предварительно на событие стоит записаться. Стоимость билета – 150-300 рублей.

(6+)

Киноринг

До 29 мая у сибиряков есть возможность сыграть в интересную и занимательную игру по советским художественным фильмам о Великой Отечественной войне «Киноринг». Ее проводят в отделе природы Краеведческого музея.

Конечно, какие там будут вопросы, вам никто заранее не расскажет, но чтобы выиграть, точно придется устроить себе не один вечер военных кинокартин.

Цена участия – 350 руб.

(6+)

9 мая в Иркутском драмтеатре им. Н. П. Охлопкова зазвучат «Песни Победы». Фото Анастасии Токарской из архива драмтеатра

Куда сходить в День Победы в Иркутске 2026: концерты

«Песни победной весны»

8 мая в Органном зале ансамбль русских народных инструментов «Байкал-квартет» и артисты Театра хоровой музыки представят программу «Песни победной весны».

- Прозвучат легендарные песни военных лет, в которых слышны и боль утрат, и радость долгожданной Победы, - рассказывают организаторы. - Любимые мелодии из старых кинофильмов напомнят о послевоенном времени, когда искусство помогало залечивать раны и возвращаться к мирной жизни.

Также в этот вечер слушателей наполнят духовностью и героическим размахом народные казачьи песни, а музыка советских лет порадует своей душевностью, теплотой и искренностью.

Начало музыкальной встречи в 18.30. Цена билетов – 400-600 руб.

(6+)

«Песни Победы»

9 мая в Иркутском драмтеатре зазвучат «Песни Победы».

- Душевная и лиричная, гневная и печальная, торжествующая песня всегда поддерживала солдата в дни Великой Отечественной войны, - говорят в театре им. Н. П. Охлопкова. - Она придавала сил, утверждала веру в близкую победу, объединяла и помогала, несмотря ни на что, идти вперед. В песнях звучали радость и горе сотен тысяч людей.

И вот эти песни исполнят «охлопковцы». Начало 9 мая в 18.00 Билеты от 100 рублей. Места пока что есть не только на балконе, но и в партере.

(12+)

Не забывайте также, что 9 мая в Иркутске пройдут концерты под открытым небом на трех площадках – подробности здесь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

МАХ/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш канал в МАХ, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал