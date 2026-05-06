Праздник со слезами на глазах

В концерте-спектакле представлено 24 музыкальных произведения. Фото6 Анастасия Токарская.

В Иркутском драматическом театре им. Н.П. Охлопкова снова звучат песни, которые отзываются в сердце каждого жителя нашей страны. 5 мая там состоялась премьера спектакля-концерта «Песни Победы». В качестве приглашенных были ветераны Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Зрители услышали 24 музыкальных номера, посвященных тем годам, когда наша страна переживала тяжелейшие испытания.

На премьеру пригласили ветеранов ВОВ и СВО. Фото: Анастасия Токарская.

- Репертуар выбирали вместе с артистами, - поделился режиссер, заслуженный артист России Яков Воронов. - Каждый из участников концерта помнит героев в своей семье, поэтому песни откликаются как для старшего поколения, так и для молодежи. Мой дед был в числе тех, кто дошел до Берлина и оставил о себе памятную надпись на стенах Рейхстага. Уверен, что и наши зрители свято чтут память о своих отцах, дедах и прадедах, ковавших Великую Победу.

В программу вошли произведения, которые звучали в окопах и в коротких передышках между боями. Звучат и песни, написанные уже после войны, посвященные героизму советского народа. Торжественные, печальные, заводные и воодушевляющие.

- Мы принципиально решили не перегружать спектакль излишними действиями на сцене, декорациями, - рассказывает Яков Воронов. - Только песни и кадры с архивными фотографиями. Ведь когда слышишь знакомые наизусть слова, не нужны дополнительные спецэффекты.

Номера сопровождаются кадрами архивных фотографий. Фото: Анастасия Токарская.

И это на самом деле так. Казалось бы, сколько раз мы слышали “Синий платочек”, “Смуглянку”, “Темную ночь” и другие! А все же перехватывает горло и на глаза невольно наворачиваются слезы. Так память о том страшном времени успела стать нашим культурным кодом, передающимся из поколения в поколение.

