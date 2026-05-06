«Казалось, внутри меня что-то шевелится»: странные симптомы стали предвестниками страшной болезни у мамы двоих детей

Внезапно в жизнь сибирячки ворвался страшный диагноз. Фото: предоставлено Алтаной Котовой

В небольшом поселке Аршан, что в Тункинском районе Бурятии, живет Алтана Котова. Ей 41 год, и она – настоящая опора для своей семьи. Алтана - мама 17-летней дочери и опекун 13-летнего племянника.

Сибирячка вела свой маленький бизнес – держала сувенирную лавку, и мечтала завести еще одного ребенка. Но внезапно в ее жизнь ворвался страшный диагноз. Подробности – в материале КП-Иркутск.

Мечтала стать мамой

- Несколько лет назад я вступила в новые отношения. С Андреем мы были давно знакомы, жили в одном поселке, - рассказывает Алтана. – В 2023 году решились завести ребенка. Я ответственно подошла к вопросу: прошла все необходимые обследования, сдала анализы, консультировалась с репродуктологом. Врачи подтвердили, что со здоровьем все в порядке.

Однако спустя три месяца, в декабре того же года, самочувствие сибирячки резко ухудшилось.

- Появилась сильная слабость, недомогание, температура. Днем она держалась на отметке 37 градусов, а к вечеру могла подскочить до 40. Я была уверена, что просто простудилась. Пила противовирусные препараты, лечилась травяными отварами. Со временем общее недомогание ушло, но температура осталась. Я к ней даже привыкла и почти перестала замечать.

После новогодних праздников неприятные симптомы вернулись с новой силой. Кроме того, живот Алтана сильно увеличился в размерах.

- Я даже несколько раз говорила Андрею, что у меня словно что-то шевелится внутри. В какой-то момент стало больно даже просто сидеть. Тогда я решила обратиться к врачу.

Терапевт, выслушав жалобы, сразу направил ее на осмотр к гинекологу. Назначили УЗИ. Результаты исследования подтвердили опасения медиков: у женщины диагностировали перитонит (воспаление брюшины – прим. Ред). Сибирячку экстренно госпитализировали и направили на операцию.

В январе 2025 года Алтан и Андрей сыграли свадьбу. Фото: предоставлено Алтаной Котовой

- Во время операции врачи удалили лишнюю жидкость, а также удалили один яичник. Ткани отправили на гистологию. Через несколько дней пришли результаты. Оказалось, что у меня злокачественное новообразование яичника (серозный рак) третьей стадии. Позже выяснилось – стадия все-таки уже четвертая: метастазы были в печени, селезенке, лимфоузлах.

«Хочу жить для семьи!»

Сибирячка прошла несколько курсов химиотерапии. Лечение принесло результат – опухоль уменьшилась. Алтане сделали операцию в Иркутске, удалили все женские органы. В сентябре того же года сибирячка уже вышла в ремиссию.

- Я постаралась забыть о случившемся как о страшном сне. Вернулась к обычной жизни, работе. Мы начали готовиться к свадьбе – сыграли ее в январе 2025 года. Как вдруг спустя месяц случился рецидив. На этот раз опухоль обнаружили в желудке.

Лечение не принесло облегчения. Одно не помогло, другое - только усугубило состояние. Тогда врачи решили сменить тактику и назначили таргетную химиотерапию.

- Побочные эффекты накрыли с головой, температура и вовсе стала моим постоянным спутником. Она держится уже больше месяца и никак не уходит. В мае я планирую поехать на консультацию в Москву, в центр Блохина, чтобы получить второе мнение и, возможно, новое лечение. А если не получится – рассматриваю клиники в Южной Корее.

Друзья Алтаны объявили сбор. За первые дни откликнулись сотни людей, но сумма все еще далека от нужной. Фото: предоставлено Алтаной Котовой

Для этого друзья Алтаны объявили сбор. За первые дни откликнулись сотни людей, но сумма все еще далека от нужной: только обследование за границей стоит миллион рублей, а на все лечение и поездку нужно около трех миллионов.

Алтана не сдается. Она мечтает не только победить болезнь, но и увидеть, как ее дети взрослеют, как племянник получает аттестат, как дочь поступает в вуз.

- Андрей очень помогает мне. Он моя опора! Ставит уколы, делает перевязки. Он никогда не дает падать мне духом. Я хочу просто жить. Для своей семьи. Для себя. И я верю, что у меня все получится!

ВАЖНО!

Связаться с Алтаной можно по телефону: 89021627722