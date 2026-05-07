Как отдохнуть без приключений

Эксперты обсудили, как избежать трагедий во время отдыха на природе. Фото: Дарья Баженова.

«Безопасный туризм: готовность отрасли принимать путешественников со всей страны» — так назывался круглый стол, организованный по инициативе члена Общественной палаты Иркутска Ирины Ваулиной. В медиа-центре «Комсомольской правды» собрались эксперты и непосредственные участники процесса, то есть организаторы туров. Поводов для разговора более чем достаточно: впереди лето, на Байкал и в другие популярные места отдыха хлынут гости. Между тем в последнее время было много новостей о трагедиях. В апреле их случилось две.

Первая — при восхождении группы из Красноярска на вершину. Погибли три человека. Предварительно, они оторвались от команды. Причиной могли стать камнепад или обморожение. Второй случай произошел через несколько дней: из-за схода лавины погибли еще четверо. Потряс и инцидент с гибелью туристов на льду Байкала: машина с путешественниками из Китая провалилась под лед, восемь человек погибли.

Как избежать подобных случаев и о чем нужно помнить, собираясь на природу? Об этом и говорили гости круглого стола «Комсомолки».

Все службы в полной готовности

О том, какие проблемы у туристов возникают чаще всего, рассказал начальник отряда экстренного реагирования Аварийно-спасательной службы Пожарно-спасательной службы Иркутской области Тимофей Развозжаев:

— В качестве основного источника опасности я бы отметил отсутствие какой-либо координации у групп, которые просто пошли погулять. Путешественники часто не представляют, что у них пойдет что-то не так: погода испортится, потеряются вещи, телефон разрядится. Они не знают, куда точно направляются, не могут описать местность. Отсутствие навыков ориентирования и беспечность чаще всего приводят к трагическим случаям.

К началу туристического сезона готовятся и в полиции.

— Мы разрабатываем решение: в самые популярные места отдыха предлагаем направлять дополнительные силы и средства сотрудников полиции и ГИБДД, — пояснил начальник отдела по взаимодействию с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления УОООП ГУ МВД России по Иркутской области Алексей Тяпкин. — Прежде всего, на повестке — паром на остров Ольхон. Там ежегодно возникает сложность из-за очередей. Мы пытаемся решить эту проблему. Инициировали, в частности, электронную очередь. Но пока вопрос остается открытым.

Уже решено, что 20-30 сотрудников полиции будут постоянно находиться у переправы. Дроны тоже планируют привлекать — патрулировать территорию с воздуха.

— Зимой межведомственная группа проводила специальные рейды — по выезду на лед, проверке популярных туристических мест, соблюдению природоохранного законодательства, — дополнил старший помощник Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Алексей Обыденнов. — Такие же выезды будут проводиться и летом на всем побережье.

Общее мнение: ответственность за жизнь туриста в первую очередь лежит на нем самом. Фото: Дарья Баженова.

Воспитывать с детства

Как рассказала исполняющая обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законов об охране природы Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры Анна Белозерцева, минувшей зимой особо следили за выходом и выездом на лед Байкала. Причина понятна — беспечность туристов. И это и есть проблема.

— Выходя на природу, нельзя чувствовать себя в полной безопасности, нельзя вести себя самонадеянно, — подчеркнула Анна Белозерцева. — Самое главное для безопасного путешествия — это подготовка. Если будут соответствующая экипировка и знания, риски травм или несчастных случаев снизятся.

По мнению эксперта, необходимо создавать учебные пособия для туристов, объясняющие, как вести себя на том или ином маршруте. Однако подобную подготовку лучше начинать не в тот момент, когда вы собрались в поход, а с самых ранних лет.

— Нужно, чтобы со школы дети понимали, что такое экологическая культура, могли заботиться о природе и о себе в природе.

Гиды бывают разные

На некоторых маршрутах без помощи гида-проводника не обойтись. Как найти действительно квалифицированного человека?

— Порядок аккредитации гидов, который действует с прошлого года, в нашем регионе хорошо отработан, — отметил член комитета по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Вадим Копылов. — Какое-то время мы держали первенство по количеству аттестованных гидов по всей России. Несколько учебных заведений проводят обучение и повышение квалификации гидов. Но надо понимать, что гиды и гиды-переводчики — это больше про экскурсии. Если же речь идет о безопасности, это скорее процесс подготовки инструкторов-проводников. С ним уже сложнее, в том числе потому, что спортивных туристических школ, которые раньше готовили молодежь, фактически не осталось.

Инструкторы-проводники изучают не только основы безопасности, но и меры по оказанию первой медицинской помощи. Такие навыки должны быть подтверждены актуальным свидетельством от аккредитованной организации, например, Федерации спортивного туризма России.

— Если мы говорим про безопасность при организации походов, то лицо, которое их проводит, должно быть обязательно юридическим и внесенным в реестр туроператоров, — поясняет начальник отдела развития въездного и внутреннего туризма агентства по туризму Иркутской области Нина Новикова. — Сейчас очень много тех, кто никак юридически не зафиксирован. Студенты специально для нас провели мониторинг и только на одном популярном ресурсе выявили порядка 50 подобных объявлений. Мы же со своей стороны информируем по всем каналам, что туроператором должно быть юридическое лицо. Оповещаем об этом через министерство иностранных дел и прибывающих к нам из-за рубежа гостей.

Между тем мнение самих туроператоров однозначно: чем строже требования к организованному бизнесу, тем выше стоимость его услуг. А это будет способствовать росту числа «диких» туристов.

— Чем больше туристов в регионе, тем лучше. Это деньги, это работа для местных жителей, для отелей, кафе, сувенирных лавок. Если мы хотим, чтобы туристов было больше, надо относиться к турбизнесу не как к источнику очередных налогов, а как к каналу продаж региона.

Собираясь в поход, нужно учесть множество важных факторов. Фото: Дарья Баженова.

Дикий турист

— Если углубиться в статистику, мы видим, что большинство происшествий случаются с неорганизованными туристами, — подчеркивает представитель частного клуба путешествий Михаил Богдасаров. — С учетом экономической ситуации думаю, что поток неорганизованного туризма будет нарастать и в нынешнем сезоне. Люди будут приезжать, в лучшем случае бронировать проживание, а дальше двигаться самостоятельно, черпая информацию в интернете, причем не всегда в проверенных источниках.

Например, собрались товарищи на сапбордах пройти по Иркуту от Шаманки до Иркутска. И не думают, что с ними произойдет, если сап спустит и они останутся вне зоны связи в одном купальнике. Я уже не беру такие вещи, как сплавы и горные походы, которые люди тоже организуют сами, иногда сильно переоценивая свои силы. Устраивают себе так называемый экстрим на ровном месте. И здесь, абсолютно согласен, очень большую роль играет профилактическая работа, работа по воспитанию.

С этим мнением согласился и опытный иркутский альпинист, обладатель золотой медали имени Миклухо-Маклая Русского географического общества, член легендарного клуба «Семь вершин + семь вулканов + два полюса» Владислав Лачкарев:

— Ответственность за успешное прохождение маршрута лежит только на самом туристе. Любая погибшая экспедиция — это плохо подготовленная экспедиция. Поэтому здесь важны в первую очередь профилактика, образование, воспитание.

Мнение

Екатерина Сливина, заместитель директора по развитию познавательного туризма и экопросвещению ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»:

— Зачастую люди, которые идут в походы, очень плохо представляют себе, что их там ждет. Часто путают городской парк, места в пределах города и дикую природу. Об этом говорит и статистика. Сколько людей травмируется на природе, теряются в походе за ягодами, грибами, черемшой, не понимают, как себя вести и что делать при встрече с дикими зверями. Нередко люди, которые планируют, например, однодневный поход, не учитывают переменчивость погоды и множество других факторов. Например, несколько лет назад был случай, когда людей, отдыхавших в бухте, окружил природный пожар — их пришлось эвакуировать водным транспортом. Поэтому важным моментом является просвещение детей и взрослых о том, как себя вести на природе.

