«Вся мебель была в птичьем помете»: женщина превратила жизнь соседей в ад, сделав из квартиры голубятню

Голуби свободно летали по квартире иркутянки. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Иркутской области

Сибирячка в одном из домов Иркутска развела в своей квартире настоящую голубятню. Запах помета, бесконечное курлыканье и шелест крыльев стали предметом постоянных споров с соседями. Добровольно избавляться от пернатых иркутянка не захотела. И даже после решения суда пыталась сопротивляться постановлению об освобождении квадратные метры от уличных птиц.

- На женщину решением суда была возложена обязанность: провести дезинфекцию жилого помещения, очистить его от птичьего помета, освободить квартиру от голубей и впредь не содержать уличных птиц в доме, - рассказывают в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области.

Проигравшей в суде на все это дали время, а когда оно истекло, судебные приставы приехали проверить жилплощадь. Но оказалось, что там все та же голубятня.

- Никаких мер принято не было, голуби по-прежнему обитали в комнатах, помет и запах оставались, - говорят в ГУФССП России по Иркутской области. - Тогда пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10 тысяч рублей.

Также сибирячке рассказали, что за неисполнение судебного решения ей также может грозить административная ответственность и расходы на дезинсектора и специалиста по отлову пернатых. Вероятно, испугавшись дополнительных расходов, поклонница голубей все же выпустила их из квартиры и занялась уборкой.

После была проведена повторная проверка. И ее результат судебных приставов порадовал (а соседей, наверное, еще больше) – птиц в квартире не было, помета тоже и помещение явно продезинфицировали.

