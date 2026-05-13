Дарья Бакалова, Эн+ Уголь: моя работа дает позитивный эффект

Дарья Бакалова, эксперт отдела экологии Эн+ Уголь. Фото пресс-служба Эн+

«Комсомольская правда» продолжает серию публикаций, посвященных молодым сотрудникам российского энергохолдинга Эн+. Все они амбициозные и целеустремленные, а в достижении целей им помогают различные корпоративные программы. В том числе — акселератор «Моя карьера». Наша очередная героиня — Дарья Бакалова, эксперт отдела экологии Эн+ Уголь. Она стала финалисткой в 2025 году.

Возвращение в большой город

Дарья выросла в поселке Михайловка Черемховского района. Пошла учиться в иркутский «политех», на специальность “техносферная безопасность” в Институт недропользования. После его окончания в 2023 году устроилась на Черемховский угольный разрез.

Черемховский угольный разрез. Фото: пресс-служба Эн+

— Там я проходила практику, мне понравилось, поэтому решила вернуться сюда уже после окончания учебы — поясняет девушка свой выбор. — Работа в отделе экологии показалась мне очень интересной, хотелось во всем разобраться, набраться опыта. К тому же мне, вчерашней выпускнице, предложили неплохую зарплату. В тот момент я жила в Иркутске, но согласилась на переезд — казалось, я от города устала. Проработала там два года, отличный коллектив, мне все нравилось. Но… захотелось обратно в Иркутск! Поэтому я перевелась в управление Эн+ Уголь.

Звучит почти фантастически: начинающий специалист без проблем переходит с производства в центральный офис? В структуре Эн+ это не такая уж редкость: продвижение по карьерной лестнице здесь – результат эффективной работы и личных качеств, а не десятилетий стажа.

— Из Черемхова меня не хотели отпускать, но я пообещала, что буду помогать. И по сей день мы постоянно на связи, всегда стараюсь оперативно отвечать на все вопросы бывших коллег.

Кстати, именно товарищеские отношения с производственным участком помогли Дарье в подготовке проекта для «Моей карьеры», который совсем скоро изменит схему обращения с отходами предприятия.

Мероприятия акселератора «Моя карьера» проходят в течение полугода. Фото: пресс-служба Эн+

На благо человечества

Темой экологии Дарья увлекалась с детства, это и определило ее будущую специальность.

— В то время, когда я поступала, как раз начало развиваться экологическое движение. Заговорили о том, что нужно сортировать мусор, сдавать батарейки и так далее. Мне захотелось изучить, посмотреть, что это такое — экология. Наверное, потому что я хочу помогать людям, сделать что-то полезное. И сейчас я понимаю, что моя работа полезна для людей, дает тот самый позитивный эффект.

Например, Дарья занималась квотированием выбросов в городах Свирск и Черемхово, которые попали в федеральный проект «Чистый воздух». А именно — на рудоремонтный завод и разрез «Черемховуголь».

— Наша задача – разработать мероприятия, чтобы снизить выбросы на 50% по сравнению с 2020 годом. Работа эта очень интересная и в то же время ответственная. К счастью, и здесь подобрался замечательный коллектив, ко мне очень по-доброму отнеслись. К любому более опытному сотруднику можно обратиться с вопросом, все подскажут, объяснят.

Дарья Бакалова выросла в поселке Михайловка Черемховского района. Фото пресс-служба Эн+

Снизить влияние на окружающую среду

Проект, с которым Дарья участвовала в акселераторе «Моя карьера», тоже посвящен экологии. Его тема - перевод отходов углеобогащения во вторичные ресурсы.

— Сейчас эти отходы, так называемый шлам, складируются в специальных картах-хранилищах. Эти хранилища занимают немалую площадь и со временем заполняются. Тогда нужно строить новое — и так раз за разом.

Дарья с коллегами предложила более простой путь: пустую породу везти обратно на разрез теми же машинами. В мире есть опыт использования этой породы для строительства дорог, даже для производства кирпичей.

— Конечно, детали нужно будет еще продумать. Но я точно знаю, что этот проект будет реализован, и считаю это своим вкладом в общее полезное дело — сохранение чистоты земли, снижение влияния на окружающую среду.

Во время работы над проектом Дарье очень помогли коллеги из Черемхово.

— Я могла позвонить на обогатительную фабрику, спросить, как все происходит, попросить документацию. Сложным был вопрос экономики: у нас долго не получалось выйти в плюс по расчетам. Уже под конец мы смогли понять, где были недочеты и как их устранить.

В результате жюри из руководителей Эн+ и РУСАЛа признало проект одним из лучших, он занял в акселераторе третье место.

— Я была очень удивлена, — признается Дарья. —Моя тема очень узконаправленная, ее нельзя масштабировать на другие предприятия. Помню, я решила для себя: надо хотя бы попробовать достойно защититься, ответить на все вопросы, чтобы люди поняли, о чем я говорю. Желание было просто рассказать, донести информацию, чтобы знали, что у нас такие идеи.

Зеленый свет

Что же это за акселератор «Моя карьера»? Он предназначен для специалистов компаний Эн+ и РУСАЛ в возрасте до 35 лет. Мероприятия проходят в течение полугода: очная сессия, различные курсы от экспертов, работа в команде над собственным проектом. У каждого участника есть возможность прокачать не только профессиональные навыки, но и «надпрофессиональные» - искусство презентации работа с людьми, лидерские качества и даже бизнес-мышление. По мнению руководства компании, именно такой подход позволяет воспитать в молодых инженерах смелость в принятии решений, ответственность за свой участок деятельности, новаторство, творчество и уверенность в себе.

— Немаловажный результат участия в «Моей карьере» — это зачисление в кадровый резерв компании, — считает Дарья. — Если где-то освободится должность и я им подойду по критериям, мне могут предложить перевод. Это большой стимул для меня как для профессионала.

Акселератор, говорит она, дал возможность почувствовалась уверенность в своей профессии, в себе. Ведь чтобы добиться успеха, нужно постоянно развиваться, читать, изучать новое. «Теперь я уверена, что когда-нибудь приду к чему-то большому, глобальному», - улыбается Дарья

И на этом пути она уже делает новые шаги. В этом году она вступила в проект «Лидеры Эн+ и РУСАЛа», а заодно оканчивает магистратуру. Про таких говорят: далеко пойдет!

