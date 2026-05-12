Рассказываем, каким будет лето в Иркутске 2026 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Не за горами лето в Иркутске 2026. Каким же оно будет? Жарким и знойным или прохладным и дождливым? Сибиряки уже задаются вопросами: «Чего ждать от природы?», «Удастся ли как следует насладиться теплыми деньками в следующие три месяца?». КП-Иркутск, узнала у синоптиков, каким будет лето.

Лето в Иркутске 2026: прогноз погоды

Июнь

Согреваться будем постепенно. В начале первого летнего месяца в Иркутске метеорологи прогнозируют до +15…+20 градусов днем, а по ночам до +2…+7 с возможными заморозками в иные сутки до -3 градусов. Этот прогноз касается примерно первых пяти дней. Потом уже и заморозки уйдут, и солнышко станет припекать сильнее. Прогноз, разумеется, предварительный.

- В последующем в южных районах региона дневные температуры повысятся до +22…+27 градусов, ночные – до +5…+10 градусов, - рассказала КП-Иркутск заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Наталья Домбровская. – В последние дни июня воздух днем станет прогреваться до +25…+30 градусов, местами до +33-х, по ночам в это время, согласно предварительному прогнозу, ожидается до +10…+15 градусов.

Во многих районах страны этим летом обещают локальные суперливни. Как же будет у нас?

- У нас вероятны дожди с грозами в большинстве дней месяца, - рассказывает метеоролог. – Но никаких аномалий: осадков в июне выпадет норма, местами чуть больше нормы.

В целом же в июне в южных районах среднемесячная температура достигнет +15…+18 градусов, что вполне укладывается в привычные показатели для этого месяца.

Лето в Иркутске 2026: июнь. Данные Гидрометцентра России

Температура летом в Иркутске 2026

Июль

Каким будет лето в Иркутске 2026 в июле, сказать со 100% гарантией пока сложно. Однако, Гидрометцентр России уже дал свой предварительный прогноз. Согласно ему, в Иркутской области никаких температурных аномалий в середине лета не предвидится, среднемесячная температура уложится в обычные рамки, но, может быть, будет чуть выше – максимум на 1 градус (см. карту).

Исходя из многолетних наблюдений, среднемесячная температура воздуха в Приангарье – это +19 градусов, значит, вероятно, в 2026-м она поднимется до +20. Это средний показатель и он совсем не означает, что каждый день столбики уличных термометров станут подниматься до этих отметок. Иркутян ждут в июле и летний зной и летняя прохлада, а еще, конечно, дожди. Без ливней июль – не июль. Этот месяц по количеству осадков самый продуктивный. Однако, и тут бояться не стоит, по прогнозу Гидрометцентра страны - июль за норму не выйдет.

Лето в Иркутске 2026: июль. Данные Гидрометцентра России

Каким будет лето в Иркутске 2026

Август

До августа, как говорится, еще жить и жить. Однако, тем, у кого отпуск как раз выпал на этот месяц и он проведет его в регионе, хочется все же знать, чего ждать в последние 30 дней лета. Ну что ж, и тут никаких сюрпризов. Гидрометцентр России сообщает о том, что температура воздуха в регионе окажется близкой к средним многолетним значениям.

Лето в Иркутске 2026 в августе всегда клониться «к закату» и такими теплыми дни и вечера, как в июле, уже не обещаются. Август также не будет ни дождливым, ни засушливым - количество осадков, по прогнозу синоптиков, окажется в норме.

Лето в Иркутске 2026: август. Данные Гидрометцентра России

Сюрприз, вероятно, ждет иркутян осенью. Метеорологи предупреждают, что на юге Приангарья в сентябре выпадет осадков больше нормы, так что успеваем наслаждаться дарами, которое принесет лето в Иркутске 2026.

