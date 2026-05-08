Анна год чувствовала, как под ее кожей что-то шевелится. Фото: личный архив героини публикации.

Анна Алешкова — одна из немногих, кому не повезло стать «домом» для паразита. Гельминт под названием дирофилярия жил в лице девушки около года. Всё это время он рос и перемещался под кожей, сводя «хозяйку» с ума.

Подробностями сибирячка поделилась с КП-Иркутск.

«ДУМАЛА, ЧТО ПРОСТО ПЕРЕНАПРЯГЛА МЫШЦЫ»

— Это произошло со мной, когда я оканчивала школу, в 2017 году, — делится Анна. — Но недавно я увидела в Сети новости о якобы распространении в Подмосковье дирофиляриоза. Официально информация о вспышке не подтвердилась, но я всё равно решила рассказать о собственном опыте в соцсетях.

По словам Анны, в 16 лет вместе с родными она ездила отдыхать в Сочи. Она подозревает, что именно из этой поездки привезла паразита. Заразилась девушка от... обычного комара.

— Они переносят личинки дирофилярии на хоботке. Сначала куснули собаку или кошку, потом меня — и всё.

Два месяца тишины, а затем под кожей левой части лица началось нечто странное.

Анна работает фотографом. Фото: личный архив героини публикации.

— Сначала я чувствовала лёгкие шевеления. Утром просыпалась с небольшим отёком. Ну, мало ли, неудобно поспала, — вспоминает девушка. — Я тогда занималась лёгкой атлетикой, была кандидатом в мастера спорта. Думала: мышцы перенапряжены, надо отдохнуть.

Но отдых не помогал. Отёк после сна увеличивался, шевеления становились всё более ощутимыми. Только потом Анна поняла — гельминт менял положение: то заползал на лоб, то спускался к скуле, то прятался в щеку. Избавиться от ощущения, что под кожей кто-то живёт, было невозможно.

ВРАЧИ РАЗВОДИЛИ РУКАМИ

Год мучений. Год походов по поликлиникам. И год упущенного времени, пока дирофилярия росла и буквально высасывала из подростка все соки.

— Я спала по 2–3 часа днём, просыпалась, ела и снова ложилась. Никакой подготовки к экзаменам — я просто не могла набраться сил. Даже пропускала из-за этого школу, — говорит Анна.

Сначала специалисты заподозрили, что виной всему зубы мудрости. Потом невролог заявил: это лицевая невралгия, отсюда и неприятные ощущения.

— Одна женщина-невролог, услышав, что в моём лице кто-то шевелится, сказала мне в глаза: «Девушка, вы нервнобольная, у вас с головой проблемы».

Когда на щеке стали появляться ярко-красные пятна, дерматологи тоже развели руками. Мол, подростковая сыпь, пройдёт.

— Оказалось, что когда червь прорывает под кожей ходы, на поверхности остаются покраснения. Но тогда никто не связал это с паразитом, — вздыхает Анна.

«У ТЕБЯ ТАМ ЧЕРВЯК!»

Переломный момент произошёл летом 2017-го. Девушка собралась с подругой в кафе, когда почувствовала, как левое веко стало тяжелеть, пока глаз почти не закрылся.

— Подруга оттянула пальцем мою бровь и закричала: «Аня, у тебя там что-то шевелится!».

Домой — пулей. Отец школьницы достал телефон, включил фонарик, камеру и подтвердил:

— Аня, у тебя там червяк!

Скорая увезла девушку в больницу. Медсестра подтвердила догадки.

— Она сказала, что этот случай в Иркутске первый, поэтому необходимо три хирурга. Операцию назначили на следующий день. Я ещё сутки жила с паразитом в веке, придерживая его рукой, чтобы не уполз и не спрятался. Чем сильнее я его прижимала, тем сильнее он бился в ответ. Всю ночь тогда не спала.

СТАЛ ЧАСТЬЮ ВЫСТАВКИ

Погрузив пациентку в сон, паразита извлекли через один небольшой надрез возле брови. Длина гельминта составила 15 сантиметров.

— Даже спустя месяц после операции анализы были ужасные: результаты показывали, будто он всё еще находится в организме. Врач испугалась — думала, что дирофилярия успела отложить яйца. К счастью, это не подтвердилось. Организм просто был отравлен настолько, что понадобилось полгода на восстановление.

Червя извлекли через разрез. Фото: личный архив героини публикации.

15-сантиметровый гельминт впоследствии стал экспонатом на выставке, посвящённой паразитам людей и животных. Своего «сожителя» Анна вживую увидела в иркутском музее — в банке, заполненной формалином.

— Последствий, благо, не осталось. Я поступила в Омскую академию МВД, где встретила будущего мужа. Вместе мы переехали в Читу, где я стала фотографом и кондитером, а также веду блог в соцсетях.

Сегодня Анна себя прекрасно чувствует. Девушка вышла замуж и переехала в Читу. Фото: личный архив героини публикации.

КОММЕНТАРИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Дирофиляриоз — паразитарное заболевание, поражающее преимущественно животных, но встречающееся и у человека. Вызвано личинкой нитевидной нематоды рода Дирофилярия. Чаще всего поражает органы зрения, а также другие органы и системы. Половозрелые особи вырастают до 30 сантиметров в длину, ширина достигает 1,5 миллиметров. Источником инфекции для людей служат домашние животные, преимущественно собаки, реже кошки. Промежуточным хозяином червей выступают комары — они и переносят инвазивные личинки. Также это могут быть блохи, слепни, вши, клещи. Инкубационный период после заражения может длиться до 30 дней, а может затянуться на пару лет. Это усложняет диагностику и выполнение лечения. При любой форме дирофиляриоза могут возникать такие симптомы, как слабость, беспокойство, раздражительность, головные боли, нарушения сна. Основной метод избавления — хирургическое вмешательство.

Как защититься от паразитов?

- Защищайтесь от укусов комаров с помощью репеллентов и инсектицидов

- на природе носите защитную или спецодежду

- установите дома москитные сетки на двери и окна

- при наличии домашних животных регулярно посещайте ветклинику и проводите курсы дегельминтизации в соответствии с рекомендациями ветеринара

- мойте руки после улицы, перед едой, после контакта с деньгами, животными или почвой

- избегайте контакта с бродячими животными

- во время работы с землей руки должны быть в перчатках

- тщательно мойте фрукты, овощи, ягоды, даже если они с собственного участка.

- ешьте только те продукты, которые прошли необходимую термическую обработку

- соблюдайте правила приготовления мясных и рыбных блюд: мясо варить небольшими кусками не менее 2 часов под крышкой, рыбу — с учётом рекомендаций по обработке.

- не пейте воду и не мойте посуду и продукты водой, в безопасности которой нет уверенности

- при поездках в тропические и субтропические страны заранее проконсультироваться с врачом о профилактике гельминтозов (при наличии рисков)

- ежегодно обследуйте себя и детей на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы (только в соответствии с назначениями и под наблюдением врача!)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вы можете умереть в любой момент»: то, что обнаружили в легком сибирячки, повергло врачей в шок. (Подробности)

Рентген после простуды шокировал врачей: у годовалой девочки в груди нашли кишечник. (Подробности)