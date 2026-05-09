В Иркутске празднуют День Победы. Фото: Анастасия КУРЕНОВА. Перейти в Фотобанк КП

С праздником, дорогие читатели! «Комсомольская правда» в Иркутске ведёт прямую онлайн-трансляцию Парада Победы, который проходит 9 мая 2026 года в областном центре. Это торжество, посвящённое годовщине Победы в Великой Отечественной войне, давно стало для страны самым главным и по-настоящему народным праздником. Сегодня мы вместе чествуем подвиги наших соотечественников — и тех, кто сражался на передовой, и тех, кто день за днём ковал победу в тылу.

Иркутская область в годы войны была крупным промышленным и культурным центром. Здесь развернули 45 эвакогоспиталей для раненых бойцов, 26 из них работали непосредственно в Иркутске. С начала войны в Красную армию призвали более 200 тысяч человек. 125 воинов, родившихся и призванных из Приангарья, получили звание Героя Советского Союза, а наши земляки А.П. Белобородов и Н.В. Челноков были удостоены этого звания дважды.

Парад Победы в Иркутске 9 мая 2026: прямая онлайн-трансляция

10.10

Состоялось традиционное возложение цветов у Вечного огня

В Иркутске началось празднование Дня Победы. Фото: Виктория КУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Парад Победы в Иркутске 9 мая 2026 Фото: Анастасия КУРЕНОВА. Перейти в Фотобанк КП

10. 15

Цветы возложили к памятнику дважды Героя СССР, генералу армии Афанасию Павлантьевичу Белобородову

Совсем скоро начнется торжественное шествие. Фото: Анастасия КУРЕНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Колонна возложила цветы у Вечного огня и памятника Белобородову. Фото: Виктория КУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

10. 30

На площади графа Сперанского начали выстраиваться колонны. Приглашенные гости проходят на трибуны.

Зрители занимает места на трибунах. Фото: Виктория КУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Парад Победы в Иркутске 9 мая 2026: прямая онлайн-трансляция

11.00

Начало торжественного прохождения подразделений Минобороны России и силовых структур местного Иркутского гарнизона.

В Иркутске начался Парад Победы. Фото: Виктория КУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Начинается торжественное прохождение подразделений Минобороны России и силовых структур местного Иркутского гарнизона. Фото: Виктория КУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

11.25

Слово для поздравления предоставили полномочному представителю Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолию Анатольевичу Серышеву:

- Уважаемые ветераны, товарищи солдаты, сержанты и прапорщики, товарищи офицеры и генералы, бойцы и командиры, герои специальной военной операции, поздравляю вас с Днем Победы, с нашим подлинно народным, священным праздником. Сегодня мы чествуем наших отцов, дедов и прадедов, отдаем дань уважения народу, победителю, бойцам и труженикам тыла. Вместе, плечом к плечу, они сокрушили величайшее зло, разгромили нацизм, подарили миру право на жизнь, мы заплатили за это высокую цену, поэтому сегодня особенно остро воспринимаем попытки переписать историю, предать забвению героизм наших предков и их подвиги, никто не будет забыт. Мы склоняем головы, перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла Великая Отечественная война перед памятью ушедших от нас ветеранов, перед памятью военнослужащих и мирных жителей, погибших от рук тех, кто сегодня поддерживает идеологию нацизма. Сила России, заключается в нашем единстве, верности, исторической памяти, мудрости и отваги, которую передали нам наши предки. Сегодня здесь, на площади, в парадном строю, пройдут внуки и правнуки победителей, участники специальной военной операции, которые с гордостью продолжают традиции наших ветеранов. Сейчас, как и в годы Великой Отечественной войны, мы твердо знаем: наше дело, правое, враг будет разбит, победа будет за нами.

11. 30

Курсанты Иркутского учебного центра пронесли по площади графа Сперанского дроны. Это первый год, когда на Параде Победы продемонстрировали технику.

Впервые на параде показали дроны. Фото: Анастасия КУРЕНОВА. Перейти в Фотобанк КП

11. 35

На площади развернули огромную копию Красного Знамени.

Огромная копия Красного Знамени. Фото: Виктория КУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Парад Победы в Иркутске 9 мая 2026: прямая онлайн-трансляция

11.40

Традиционно выступает ансамбль барабанщиц Восточно-Сибирского института МВД России.

Традиционное выступление ансамбля барабанщиц. Фото: Виктория КУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

11. 55

С минуты на минуту начнется традиционное шествие Бессмертный полк.

В 12.00 начнется шествие "Бесмертный полк" Фото: Виктория КУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

12.05

Вышла колонна акции «Бессмертный полк». КП-Иркутск будет вести отдельную трансляцию шествия.