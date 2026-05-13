Погода в Иркутске в июне 2026 порадует горожан ближе к концу месяца

Лето уже близко. В Сибири оно не такое уж длинное, хочется насладиться теплом вдоволь. Синоптики Иркутского Гидрометцентра рассказали, какие сюрпризы готовит погода в Иркутске в июне 2026.

Погода в Иркутске в июне 2026: прогноз

Сразу скажем: прогноз пока есть только предварительный. Более точный появится позднее. Итак, жара придет не сразу. В начале июня метеорологи прогнозируют температуру до +15…+20 градусов днем, до +2…+7 – по ночам. Не исключены и заморозки – до -3 градусов. Правда, это возможно только в первые пять дней месяца, а дальше – лето.

- В последующем в южных районах региона дневные температуры повысятся до +22…+27 градусов, ночные – до +5…+10 градусов, - рассказала КП-Иркутск заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Наталья Домбровская.

Под конец июня погода разгуляется! Начнется самая настоящая летняя жара. Синоптики обещают в последней пятидневке днем до +25…+30 градусов, а местами и до +33-х. Ночи также станут теплыми – до +10…+15 градусов.

А как насчет осадков?

– Дожди с грозами возможны в любое время, – говорит Наталья Домбровская. – Но в целом осадков ожидается в пределах нормы, местами чуть больше.

И среднемесячная температура не принесет сюрпризов: +15…+18 градусов, что вполне укладывается в обычные показатели июня. Такой будет погода в Иркутске в июне 2026. Этот прогноз характерен для южных территорий области, а к ним относятся также Залари, Кутулик, Черемхово, Ангарск, Шелехов, Хомутово, Патроны, Еланцы и др.

Погода в Иркутске в июне 2026: температура

В западных районах Приангарья (это Тайшет, Нижнеудинск, Тулун, Зима, Саянск и др.) картина обещается примерно такая же.

Чуть-чуть прохладнее будет в верхнеленских районах. В первой декаде днем +14…+19, ночью +2…+7 градусов, возможны заморозки до -4. Ближе к середине июня потеплеет до +21…+26 днем и до +6…+11 ночью. Во второй половине месяца днем - до +25…+30, по ночам +10…+15. Для этих мест такие температуры – подарок, среднемесячная температура, в общей сложности, будет выше на 1-2 градуса. На севере региона июнь также обещается теплее на 1-2 градуса.

НА ЗАМЕТКУ!

Погода на Байкале в июне 2026

В южной и средней частях озера Байкал среднемесячная температура ожидается близкой к норме и местами на 1 градус выше.

- В первой декаде днем ждем +10…+15, ночью +2…+7 и местами заморозки до -3 градусов, - говорит заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Наталья Домбровская. – Во второй декаде дневные температуры составят +18…+23 градуса, ночные – до +5…+10.

К концу июню потеплеет и на Байкале – днем до +22…+27, ночью – до +9…+14. Количество осадков за месяц не превысит норму.

Кстати, температуру воды в реальном времени летом можно будет смотреть на сайте Иркутского Гидрометцентра.

