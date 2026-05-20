Иркутский филиал транспортного предприятия «Полюс Логистика» планирует утроить автопарк

Специализированное предприятие «Полюс Логистика» в мае отметило 15-летие. Логистическая бизнес-единица золотодобывающей компании «Полюс» работает в шести регионах. Это Красноярский край, Иркутская область, республики Бурятия и Якутия, Магаданская область и Москва. Так в Бодайбинском районе Иркутской области «Полюс Логистика» обеспечивает работу Вернинского ГОКа и площадки Сухой Лог, где находится крупнейшее в России золоторудное месторождение. Логисты управляют всем транспортом, не задействованным в производстве горных работ. Кроме того, они организовывают пассажирские перевозки сотрудников, транспортировку и складирование всех грузов. А это многотонная техника, строительные и расходные материалы, оборудование, реагенты – все, что нужно для функционирования крупных промышленных предприятий на севере региона.

Сотрудники иркутского филиала 15-летие отметили в торжественной обстановке в Бодайбо и Таксимо. Их поздравили коллеги и руководство района.

- «Полюс Логистика» за эти годы накопила огромный опыт, - в своём поздравительном выступлении отметил директор Иркутского филиала предприятия Евгений Красков. – Этот опыт в полной мере был применён и при становлении нашего филиала. Сегодня в нашем автопарке более 300 единиц транспорта и почти 500 сотрудников. С развитием проекта Сухой Лог планируем в ближайшие годы увеличить эти цифры втрое. Это невероятные перспективы развития!

Параллельно этим планам продолжится инвестирование в передовые технологии, отмечают на предприятии. Это позволит доставлять грузы быстрее и безопаснее. При этом развитие основывается на главном - крепком коллектив единомышленников, способных решать самые непростые задачи. Так география Бодайбинского района регулярно требует от команды «Полюс Логистики» оперативности и маневренности в ситуационных условиях.

- Месторождения Сухой Лог и Вернинское имеют свою специфику. Особенности маршрутов, их протяженность, удаленность от крупных населённых пунктов, суровый климат требуют от вашего коллектива особой выдержки и профессионализма. Дважды в год вам приходится преодолевать настоящие вызовы, связанные с логистическими паузами на реке Витим. Ведь все грузы доставляются в Бодайбо с «большой земли» через реку. И с каждым разом вам удается выполнять эти задачи всё быстрее и лучше. Спасибо вам за вашу не простую работу и с юбилеем, друзья! - поздравил коллег гость праздника Игорь Цукуров, управляющий директор «Полюс Вернинского» и «Полюс Сухого Лога».

Отдельные слова благодарности были посвящены лучшим сотрудникам с многолетним стажем. Они получили благодарственные письма от руководства «Полюс Логистики». Пять человек были удостоены благодарностей от мэра города Бодайбо и района Евгения Юмашева. Речь идет о сотрудниках «Полюс Логистики», которые самоотверженно трудились на своих постах и одновременно работали в качестве волонтеров на ликвидации чрезвычайной ситуации. Она произошла в Бодайбо в результате коммунальной аварии этой зимой. И волонтеры сыграли значимую роль в разрешении кризиса.