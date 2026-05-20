6-летнего мальчика ввели в кому после того, как на него упали качели. Фото: личный архив.

26-летняя жительница Усолья-Сибирского Валерия Батурина смогла выдохнуть только 13 мая. В этот день её шестилетнего сына Богдана выписали из Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы в Иркутске. Три недели назад мальчик едва не погиб: на него рухнули тяжёлые металлические качели, проломив череп. Врачи вводили ребёнка в кому, делали сложную операцию. Но сегодня Богдан, слава богу, уже хохочет, танцует и рвётся в детский сад.

«Отвлеклись на крики подростков и услышали грохот»

А теперь — о том, как всё случилось.

Вечером 30 апреля на улице Толбухина в Усолье-Сибирском Богдан пошёл с мамой и папой в магазин. По дороге попросился на детскую площадку — ту, что в семи минутах от дома. Родители разрешили.

Мальчик выбрал необычные качели. Они напоминают цепную карусель: в центре металлический столб, сверху круглая конструкция, которая вращается вокруг оси, а к ней на цепях подвешены сиденья.

— Площадка свежая, ей около года, — рассказывает корреспонденту КП-Иркутск Валерия. — Эти качели чуть ниже меня — примерно 1,5 метра в высоту.

Уже смеркалось. По словам родителей, они не заметили, чтобы качели выглядели сломанными.

— Сын спокойно прокатился пять кругов. В этот момент мы с мужем отвлеклись на крики подростков — и услышали грохот. Поворачиваемся — Богдан уже лежит на земле, а эта махина — на нём.

Вся одежда ребенка пропиталась кровью. Фото: личный архив.

Верхняя часть металлической конструкции сломалась и упала прямо на голову мальчика.

— Когда муж поднял качели, сын орал, рыдал на весь двор. Из головы, уха и носа хлестала кровь. Мы вызвали скорую. Чтобы остановить кровь, прикладывали к голове шапку. А мальчишки, игравшие рядом, успели сбегать в аптеку за бинтами.

Кома и операция

В городской больнице сделали снимок черепа — и сразу приняли решение отправлять ребёнка в Иркутск. Диагноз врачей: черепно-мозговая травма, задеты теменная и височная части, перелом черепа со вдавлением внутрь.

Перед транспортировкой мальчика ввели в искусственную кому — чтобы он не пострадал в дороге. Ночь в реанимации. Утром 1 мая — операция: хирурги вправляли кости черепа на место. После этого — почти сутки без сознания.

— Только 3 мая мне позвонили, сказали: переводим в палату. Я сразу приехала. Он меня узнал, но не разговаривал, как будто не понимал, где мы и что тут делаем. Голос у Богдана был сиплый — сказалась трубка ИВЛ. Но главное, он был жив. И всё помнил. Сказал: «Надо убрать эти качели, чтобы другие дети на них не качались».

«Сын будто в рубашке родился»

Сейчас Богдан дома, но в будущем ему необходимо наблюдаться у врачей для профилактики.

— Я столько себе напридумывала, пока он был в коме. Он же у меня маленький, худенький, на шесть лет не выглядит. А если бы эта железная тяжёлая труба упала на висок? Страшно представить последствия… Сын будто в рубашке родился. Через шесть месяцев нам сказали лечь снова на повторное МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография — прим. ред.) и общее обследование.

Ребенок провел в больнице две недели и продолжает лечение дома. Фото: личный архив.

Следственный комитет Иркутской области возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Следователи допрашивают специалистов администрации Усолья-Сибирского и сотрудников предприятия, отвечавшего за обслуживание детской площадки. Прокуратура проводит проверку и контролирует ход и результаты уголовного дела.

На работе Валерия взяла больничный по уходу за ребёнком. Сколько времени уйдёт на восстановление — пока неизвестно.

— Богдан говорит, что защитил других детей от удара, взял всё на себя, — делится Валерия. — События после вызова скорой он не помнит. Но в целом память сохранена. Устраивает танцы, ноет, что очень хочет в садик. Страшно, конечно, его отпускать, ведь он очень активный и подвижный — может травмироваться. Но и держать его около себя всю жизнь не могу. В течение полугода врачи рекомендовали покой, но как это объяснить ребёнку? Пока мы допиваем курс лекарств и обрабатываем шов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Стояла одна на 40-градусном морозе, но её никто не замечал»: журналист спасла 9-летнюю девочку и стала волонтёром. (Подробности)

Малышка прожила всего 36 часов: мать вскрыла гроб новорожденной дочки и ужаснулась, ее тело покрывали синяки и царапины. (Подробности)