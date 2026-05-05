Упавшие качели проломили голову 6-летнему мальчику в Усолье-Сибирском. Фото: личный архив героев публикации.

26-летняя Валерия Батурина второй день находится в Ивано-Матренинской детской клинической больнице в Иркутске. Рядом её шестилетний сын Богдан. Мальчик пережил страшное: на ребёнка рухнули металлические качели, проломив ему череп. Чтобы спасти маленького пациента, врачи ввели его в кому, а затем провели операцию. Сегодня за состоянием Богдана наблюдают в палате отделения нейрохирургии.

«Ещё вчера он был в коматозном состоянии, мало что понимал, пытался сорвать с головы пластырь», — делится с корреспондентом КП-Иркутск мама пострадавшего мальчика. «Сегодня уже в телефоне сидит, начал больше разговаривать. К счастью, с каждым днём ему лучше и лучше».

«На них постоянно катаются подростки»

Всё произошло вечером 30 апреля на улице Толбухина в Усолье-Сибирском. Богдан, его мама и папа пошли в магазин. По дороге ребёнок попросил родителей поиграть на детской площадке, которая находится в семи минутах от их дома. Взрослые, конечно, разрешили. Выбор Богдана пал на необычные качели, которые напоминают цепочную карусель. В центре — металлический столб, сверху — круглая конструкция, которая раскручивается вокруг своей оси, а к ней цепями прикреплены сиденья.

«Площадка свежая, ей около года», — рассказывает Валерия Батурина. «Эти качели чуть ниже меня — примерно 1,4–1,5 метра. Мы замечали, что на них постоянно катаются школьники не по возрасту: 14–15 лет. Им ведь не объяснишь, что существуют ограничения по весу. В тот день уже смеркалось, и мы не заметили, чтобы качели выглядели сломанными. Всё было нормально. Сын спокойно прокатился пять кругов. В этот момент мы с мужем отвлеклись на крики подростков и услышали грохот. Поворачиваемся — Богдан уже лежит на земле, а эта махина — на нём».

Верхняя часть металлической конструкции сломалась и упала на голову мальчика.

«Когда муж поднял её, сын орал, рыдал на весь двор, а из его головы, уха и носа хлестала кровь. Мы вызвали скорую. Чтобы остановить кровь, прикладывали к голове сына шапку, в это время мальчишки, игравшие рядом, успели сбегать в аптеку за бинтами».

Перелом и черепно-мозговая травма

В Усольской городской больнице сделали снимок черепа и приняли решение срочно отправлять пациента в областной центр.

«Черепно-мозговая травма. Задета теменная и височная части. Перелом черепа со вдавлением внутрь», — перечисляет слова врачей Валерия.

Мальчика ждет длительное восстановление. Фото: личный архив героев публикации.

Перед транспортировкой в Иркутск мальчика ввели в искусственную кому, чтобы он не пострадал в дороге. Ночь в реанимации. Утром 1 мая — операция. Хирурги вправляли кости черепа на место. После операции — почти сутки без сознания.

«Только 3 мая мне позвонили, сказали: переводим в палату. Я сразу приехала. Он меня узнал, но не разговаривал, как будто не понимал, где мы и что тут делаем».

Голос у Богдана сейчас сиплый — сказалась трубка ИВЛ, которая стояла в горле для поддержки дыхания. Но главное, он жив. И даже всё помнит.

«Он мне сам сказал: "Надо убрать эти качели, чтобы другие дети на них не качались"».

Качели вернули на место на следующий день

Самое страшное, по словам Валерии, случилось уже после трагедии.

«На следующий день я пошла мимо площадки. Качели стояли как ни в чём не бывало. На них уже кто-то качался».

Вся одежда мальчика была в крови. Фото: личный архив героев публикации.

Только после того, как историей занялись полиция и Следком, опасный аттракцион демонтировали. Сейчас его верхушки, которая упала на голову Богдана, нет. Но мать уверена: это не первый случай.

«После огласки в Сети мне писали мамочки из Усолья-Сибирского. Рассказывали, что раньше на этих же качелях их дети ломали пальцы, а сильно раскрутившись, вылетали в забор. Только никто никуда не заявлял».

Богдан пробудет в больнице минимум до 12 мая. Швы снимут нескоро. Координация восстанавливается, неврологи дают оптимистичные прогнозы — и это, по словам мамы, настоящий подарок судьбы.

«Я столько себе напридумывала, пока он был в коме. Он же у меня маленький, худенький, на шесть лет не выглядит. А если бы эта железная тяжёлая труба упала на висок? Страшно представить последствия... Сын будто в рубашке родился».

На работе Валерия взяла больничный по уходу за ребёнком, однако не знает, сколько точно времени понадобится на полное восстановление.

«Нам оказали материальную помощь друзья, родственники и даже родители из детского сада Богдана, ведь могут понадобиться лекарства, бинты, пластыри. Спасибо им огромное», — говорит Валерия.

ОФИЦИАЛЬНО

Следственный комитет Иркутской области завёл уголовное дело по статье «Халатность». Следователи допрашивают специалистов администрации Усолья-Сибирского и сотрудников предприятия, которое отвечало за обслуживание детской площадки. Прокуратура Усолья-Сибирского проводит проверку и контролирует ход и результаты уголовного дела.

«Прокуратура разъясняет, что законные представители пострадавшего мальчика для решения вопроса о защите его прав, в том числе путём судебного понуждения, могут обратиться в прокуратуру города, а также через Интернет-приемную на сайте прокуратуры Иркутской области», — отметили в пресс-службе ведомства.

