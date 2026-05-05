Отдых Анны Соколовой обернулся вечером в центре диагностики клещевых инфекций. Фото: личный архив.

Майские праздники — пора шашлыков, прогулок и… клещей. Радиоведущая из Иркутска Анна Соколова и её молодой человек решили не сидеть дома и 3 мая отправились в живописный посёлок Порт Байкал, что на берегу Байкала. Романтика, свежий воздух, виды на озеро — всё, как на открытке. Вот только домой пара вернулась не только с красивыми фото, но и с пятью кровососами на двоих.

Прививка и страховка — не гарантия

— Сначала мы доехали до Листвянки на автомобиле, а затем пересели на паром, — рассказывает 33-летняя Анна корреспонденту КП-Иркутск. — Погода стояла тёплая — идеальная для прогулки. Про клещей мы, конечно, помнили: заправили штаны в носки, кофты — в брюки. Планировали приобрести защитный спрей, но торопились на переправу — не купили. Ходили только по тропинкам, к высокой сухой траве старались не приближаться. Надеялись, пронесёт.

После трёхчасовой прогулки пара вернулась в Листвянку, где на парковке стояла их машина. Сев в салон, Анна почувствовала лёгкий зуд.

— Чесаться захотелось, полезла под кофту, а там... уже присосался! — вспоминает она. — Клещи ведь обезболивают, когда кусают, поэтому не было ни боли, ни жжения. Сначала нащупала что-то рукой, а затем проверила. Клещ укусил прямо под рёбрами. Несмотря на наличие у меня прививки от энцефалита и страховки, страх и лёгкая паника никуда не делись.

Дальше — больше. Пара начала осматривать друг друга: ещё одного кровососа Анна заметила, когда тот сполз с волос на лоб. Укусить, к счастью, не успел. Мужчина снял с себя сразу трёх гадов! Но ему повезло — они ползали по одежде и не успели подобраться к коже.

— Скорее всего, меня к тому моменту укусили недавно, так как я легко смогла выкрутить его руками и сразу в одноразовый пакет, чтобы увезти в лабораторию на анализ. Второго тоже взяла с собой, чтобы проверить на всякий случай, — объясняет Анна. — Из Листвянки поехали в Центр диагностики клещевых инфекций в Иркутске, благо очереди не было.

Клещей сибирячка положила в пакет и отвезла на исследование. Фото: личный архив.

Анализ показал двойную заразу

Результаты были готовы на следующий день. Когда иркутянка пришла на консультацию к инфекционисту, в коридоре стало заметно оживлённее. К врачу выстроилась толпа из тех, кому, как и Анне, не повезло в первые дни мая.

— 4 мая была очень большая очередь. Люди даже стояли на улице. Многие рассказывали истории, где нашли своих «питомцев». Познакомились с девушкой, которая гуляла в Правобережном районе Иркутска у реки, другие ездили отдыхать в Большое Голоустное, кто-то убирался на кладбище на Александровском тракте. Все с клещами!

Один из «подопечных» Анны Соколовой оказался заражён сразу двумя серьёзными инфекциями: боррелиозом и эрлихиозом. Этот кровопийца её не кусал, но риск заражения всё же был, поэтому врач прописал терапию антибиотиками. Клещ, который успел присосаться, оказался «здоровым».

Ранее Анна сталкивалась с клещами только в детстве. Фото: личный архив.

— Инфекционист объяснила: если клещ прополз по коже, особенно, если его раздавили, тоже должен быть исследован. Человек может не заметить, что его укусили, либо инфекция может попасть в организм через микроповреждения кожи.

Сейчас Анна уже начала лечение и чувствует себя хорошо, но неприятный осадок, как говорится, остался. Ее молодой человек следит за своим самочувствием самостоятельно. Если в течение недели оно ухудшится, специалисты рекомендуют сдать кровь на анализ.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ*

504 жителя Иркутской области обратились в больницы из-за укусов клещей с начала эпидемического сезона, в том числе 154 ребёнка.

328 клещей исследовано.

67 из них заражены иксодовым клещевым боррелиозом,

1 — клещевым энцефалитом,

9 — другими клещевыми инфекциями.

1 случай подозрения на клещевой вирусный энцефалит зарегистрирован у жителя Иркутска.

По данным Роспотребнадзора на 30 апреля 2026 года

ВАЖНО

Как и где искать клеща на теле

— Для профилактики выбирайте для прогулки светлую одежду, прилегающую к телу. Используйте репелленты.

— На природе проводите само- и взаимоосмотры каждые 15 минут. Клещ не присасывается сразу. С момента наползания клеща на одежду человека до начала кровососания проходит примерно 20–30 минут.

— После прогулки, сняв одежду, осмотрите полностью тело.

— Одежду лучше постирать, если такой возможности нет — внимательно осмотреть.

— Клещ присасывается чаще всего в местах с тонкой кожей и обильным кровоснабжением. Это пупок, паховые и подмышечные складки, волосистая часть головы, пространство за ушами.

КОНКРЕТНО

Куда обращаться после укуса клеща

Адреса центров диагностики в Иркутской области. Фото: Управление Роспотребнадзора по Иркутской области.

