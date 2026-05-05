Малышка появилась на свет 23 марта. Ее вес составлял всего 580 граммов, а рост – 27 сантиметров. Фото: предоставлено Алиной Власовой

В жизни бывают моменты, когда вера и материнское сердце оказываются сильнее любых прогнозов врачей. Именно так произошло в семье Власовых из Ангарска, где год назад появилась маленькая Есения – девочка, которая при рождении весила всего 580 (!) граммов. Подробности – в материале КП-Иркутск.

«Материнское сердце подсказывало – она борется»

Семь лет назад Алина Власова из Ангарска после развода одна воспитывала двоих маленьких сыновей: старшему было пять лет, а младшему - всего год. Чтобы обеспечить семью, сибирячка трудилась торговым представителем детского питания, совмещая работу с заботой о мальчиках. Но вскоре в ее жизни появилась новая любовь.

- В соцсетях заметила интересного молодого человека, «лайкнула» его фото. Он ответил мне взаимностью. Мы начали общаться. Отношения закрутились очень быстро – уже через неделю мы стали жить вместе, - вспоминает 29-летняя Алина.

Ее избранник, Алексей, работает на электролизном химическом комбинате. Он быстро нашел общий язык с сыновьями Алины. А со временем пара решила завести и общего ребенка.

- Мы мечтали о дочке. Беременность была запланированной. В конце 2024 года узнали, что я жду ребенка. Были на седьмом небе от счастья! Все шло спокойно, никаких проблем со здоровьем не возникало.

Состояние малышки было нестабильным: то улучшалось, то резко ухудшалось, падал уровень кислорода в крови и давление. Фото: предоставлено Алиной Власовой

По срокам малышка должна была родиться в июле. Однако на 14-й неделе у Алины начали возникать кровотечения, ухудшились анализы. Врачи пытались стабилизировать состояние сибирячки, но УЗИ показало маловодие. Медики предложили прервать беременность.

- Я отказалась. В тот день ребенок был очень активным, я чувствовала толчки. Материнское сердце подсказывало: она жива, она борется…

«Маленькая, чуть больше ладони»

После консилиума на 23-й неделе беременности у Алины внезапно начались роды. Женщину экстренно перевезли в Иркутск.

Малышка появилась на свет 23 марта. Ее вес составлял всего 580 граммов, а рост – 27 сантиметров.

- Врачи честно сказали: вероятность того, что она выживет, очень мала. А если это и произойдет – будут серьезные проблемы со здоровьем. Когда она родилась, я просто закрыла глаза от страха, не знала, жива ли она. Потом врач подошел и сказал: «Живая!».

Ребенка сразу поместили в реанимацию. Через несколько часов, когда Алина едва отойдя от родов, она пришла посмотреть на дочь.

Несколько месяцев Алина каждый день ездила в Иркутск, привозила грудное молоко и часами наблюдала за дочкой через стекло. Фото: предоставлено Алиной Власовой

- Я никогда не слышала, чтобы выхаживали таких крошечных детей, и даже не представляла, что такое возможно. Подойдя к кювезу, я только и смогла сказать врачу: «Какая она маленькая!» - была чуть больше моей ладони. Позже я позвонила мужу. Он был в шоке. Спрашивал меня: «Я вообще могу считать себя папой?».

Врачи предупреждали: первые 10 суток – самые критические для таких «торопыжек». Состояние малышки было нестабильным: то улучшалось, то резко ухудшалось, падал уровень кислорода в крови и давление. Медики делали все возможное, чтобы стабилизировать ее.

- Дочка родилась с нераскрытыми легкими, не могла дышать сама. Из-за слабого организма постоянно подхватывала инфекции, пневмонию. Когда меня выписали, а она осталась в больнице, я ходила в церковь, ставила свечки и молилась за ее здоровье. Позже мы покрестили ее прямо в реанимации и дали имя Есения, что означает «дарующая жизнь».

Долгожданная выписка домой

Несколько месяцев Алина каждый день ездила в Иркутск, привозила грудное молоко и часами наблюдала за дочкой через стекло. По выходным к ней присоединялся супруг. Сибирячка общалась с другими мамами, чьи малыши родились раньше срока, женщины поддерживали друг друга. Только в ноябре прошлого года малышку перевели в больницу Ангарска, и Алина наконец оказалась рядом с дочкой, лежали в одной палате.

В январе этого года, почти через год после рождения, Есению наконец выписали домой. Этот день стал настоящим праздником для всей семьи, особенно для старших братьев, которые с нетерпением ждали встречи.

Алина и Алексей стали для дочки настоящими реабилитологами. Каждый день – это маленькие шаги к большой цели. Фото: предоставлено Алиной Власовой

- Сейчас вес дочки 7,3 килограмма, а рост 64 сантиметра. Она выглядит как 7-месячный ребенок. Есения уже умеет держать голову, переворачиваться, вставать на четвереньки и даже немного ползти. Она очень старается! Из-за проблем со здоровьем Есения все еще нуждается в кислородной поддержке и гуляет на улице с кислородной подушкой.

Алина и Алексей стали для дочки настоящими реабилитологами. Каждый день – это маленькие шаги к большой цели. Врачи говорят, что у девочки отличные перспективы, главное - не останавливаться и продолжать реабилитация, а, главное, надеяться и верить. Вера Алины оказалась настолько сильной, что передалась и самой Есении.

- Бывает, измеряем уровень кислорода, а он падает. Я говорю ей: «Доченька, ну что такое? Давай, поднимай, надо стараться». И она слышит – начинает дышать лучше.

Недавно Алина поделилась своей историей в соцсетях, пост получил большой отклик. Сибирячка решила вести блог, чтобы помочь другим родителям не опустить руки. Она верит, что ее опыт придаст сил тем, кто сейчас проходит через испытания, и докажет: главное - верить в своего ребенка и не опускать руки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не было ни боли, ни жжения»: пять клещей обнаружила на себе пара из Иркутска после прогулки на берегу Байкала (подробнее)

«Назвали Марисобель , как героиню сериала». После одной неосторожной фразы девушка узнала, что ее удочерили прямо из роддома (подробнее)

Голод убил племянника, горе - брата: чем закончилось дело русского Робинзона, который 67 дней дрейфовал в Охотском море (подробнее)