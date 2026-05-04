Общество
4 мая 2026 9:32

«Назвали Марисобель , как героиню сериала». После одной неосторожной фразы девушка узнала, что ее удочерили прямо из роддома

Жительница Братска 10 лет ищет свою биологическую мать
Виктория КУДАЕВА
Вот уже 10 лет сибирячка мечтает найти свою биологическую мать и восстановить картину своего рождения. Фото: предоставлено Юлией Зверевой

В 23 года жизнь Юлии Зверевой из Братска разделилась на «до» и «после». Именно тогда, в порыве ссоры с мамой, она узнала, что она приемная дочь. Эта новость стала для девушки настоящим потрясением: оказалось, об ее удочерении знали все вокруг – родственники, друзья – но только не она сама. С тех пор сибирячка мечтает найти свою биологическую мать и восстановить картину своего рождения. Подробности – в материале КП-Иркутск.

Узнала правду, после ссоры с матерью

- Каким было мое детство? Я всегда была хорошо одета, накормлена. Родители старались дать мне все что могли в то время. Но при этом особой теплоты, к сожалению я не чувствовала - признается 33-летняя Юлия.

Она выросла, получила образование, стала работать массажистом. Сейчас Юлия уже 15 лет в браке, вместе с мужем воспитывает двоих сыновей.

- Отношения с мамой были достаточно напряженные, все чаще возникали недопонимания. Ссоры с родителями бывали еще в подростковом возрасте, наверное, как и у многих. Мне не хватало доверия. Нам часто было сложно договориться и прийти к компромиссу, и взаимопонимание постепенно исчезало.

Кульминация наступила, когда сибирячке исполнилось 23 года. Во время очередной ссоры в машине мама в сердцах выпалила правду.

- Я была в полном шоке. Помню, как вышла из машины, в полном оцепенении. Позвонила своей подруге. Кричала в трубку: «Почему вы мне не сказали?». У меня была истерика. И единственное, что она мне ответила: «Ты узнала». Она сразу поняла, о чем идет речь, - вспоминает сибирячка.

Как выяснилось позже, об этой тайне знало немало людей, но все они хранили молчание.

- Город небольшой, родителей знали многие. Долгое время у них не было детей, а потом появилась я – конечно, это породило много пересудов. Подруга, скорее всего, узнала правду от общих знакомых, но никогда не признавалась мне в этом.

Когда правда открылась, для Юлии многое встало на свои места.

- В тот момент я осознала, почему никогда не была похожа на родителей внешне, почему у нас не было душевной близости. Я вспомнила, что в нашем семейном альбоме нет ни одной фотографии, где мама беременна. Конечно, я, как и все дети, спрашивала в детстве, как я появилась, и был ли у нее большой живот. Но мама всегда очень быстро находила ответы…

Подруга забрала Юлию к себе, но следующие три дня выпали из памяти девушки.

- Как я прожила эти дни, я не помню. Находилась в каком-то непонятном психоэмоциональном состоянии. Это очень больно и невыносимо - узнать, что весь твой мир оказался ложью…

В роддоме дали имя Марисобель

Чуть позже Юлия узнала подробности своего появления в семье. Ее приемная мама всегда мечтала о детях, но не могла их иметь. В 35 лет она приняла решение взять на воспитание чужого ребенка. По словам матери Юлии, девочку забрали прямо из роддома 14 декабря 1992 года.

- Эта же дата указана как мой день рождения. Документов об удочерении при этом нет. В свидетельстве о рождении приемная мама указана как биологическая.

Именно поэтому, по словам Юлии, официальные поиски зашли в тупик: в архивах нет никаких следов.

- Спустя год, когда я узнала об удочерении, приемная мама пришла ко мне с тортом и цветами и призналась: «Последняя моя тайна – это твой настоящий день рождения. Ты родилась 29 ноября». Почему различаются даты – мне неизвестно. Однако, как рассказала мама, медсестры в роддоме называли меня Марисобель – в честь героини популярного тогда сериала «Богатые тоже плачут».

10 лет ищет родную мать

Юлия приступила к поискам: она обратилась к подписчикам в соцсетях с просьбой помочь найти людей, которые трудились в те годы в роддоме, где она появилась на свет, и одновременно расспрашивала об этом знакомых. Спустя время ей удалось выйти на медсестру, работавшую там. Женщина рассказала версию, которая вызвала у девушки большие сомнения.

- Якобы моя биологическая мама была замужней женщиной и родила меня втайне от мужа на шестом месяце беременности. Якобы я была недоношенной, 1600 граммов, и, если бы меня не забрали, я бы не выжила. Но я в эту историю не верю. Недоношенных детей выхаживают.

К тому же другая медсестра, которая наблюдала за мной первые годы жизни, уже после удочерения, подтвердила: я была обычным, здоровым ребенком. Я видела и свои детские фото.

Вот уже 10 лет сибирячка пытается найти кровную мать. Она обращалась в редакцию программы «Жди меня», сдавала генетический тест.

- Он показал, что я почти на 80% русская, а также что в моей крови есть литовские, латышские и вепсские корни.

Приемные родители ее поиски не поддерживают:

- Они считают, что я их предаю, что я неблагодарная дочь. Но это не так! Я очень им благодарна за все. Я всегда говорила им, что они - мои мама и папа, и останутся родными мне людьми, теми, кто меня вырастил. Но это не отменяет моего права знать, кто я и откуда.

Юлия продолжает надеяться, что однажды сможет узнать правду о своем происхождении и обрести душевный покой.

- К сожалению, все, что я знаю о себе, - это лишь примерная дата рождения. Но я не теряю надежды однажды найти родных. Я просто хочу получить почву под ногами. Я ничего не жду от своей биологической матери и ее семьи, мне бы только хотелось узнать больше о себе. И, конечно, было бы очень интересно просто посмотреть, на кого я похожа.

