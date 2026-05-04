Голод убил племянника, горе - брата: чем закончилось дело русского Робинзона, который 67 дней дрейфовал в Охотском море

Фото: Анастасия КУРЕНОВА/Дальневосточная транспортная прокуратура.

4 мая 2026 года в деле «русского Робинзона» Михаила Пичугина поставили окончательную точку. Приговор Октябрьского районного суда Улан-Удэ, вынесенный 14 апреля, вступил в законную силу. Мужчина, переживший 67-дневный дрейф в Охотском море и потерявший в лодке брата и племянника, приговорен к трем годам принудительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства. Подробности трагедии – в материале КП-Иркутск.

«Раз нет обломков - сын жив»

Та самая экспедиция к Шантарским островам задумывалась как семейное путешествие. 49-летний Сергей взял с собой 15-летнего сына, после развода парень жил с мамой и сестрой в Красноярске. 46-летнего Михаила должна была сопровождать дочь. Но в последний момент девочка категорически отказалась садиться в лодку и потребовала билет на самолет. «Я просто не люблю море», - объяснила она. Позже, когда отец пропал, два месяца писала ему на отключенный телефон одно и то же: «Папа, вернись домой».

Михаил практически вернулся к прежнему весу (во время дрейфа он сбросил 50 кг), но оправится морально до конца так и не смог. Фото: Анастасия КУРЕНОВА/ правительство Магаданской области.

Втроем на катамаране «Байкат-470» они все-таки добрались до цели. Смотрели краснокнижных китов, рыбачили, разговаривали у костра. Беда подкралась 9 августа на обратном пути. Михаил и Сергей решили сократить маршрут: не 400 километров вдоль берега, а всего 60 - напрямую. Ровно посередине между материком и Сахалином мотор заглох окончательно.

Первые дни паники не было. Берег виднелся на горизонте, запасов - недели на две. За полчаса до поломки мимо проходил корабль береговой охраны.

- Сыну 1 сентября в школу, до этого времени нас точно найдут, - успокаивал Михаила старший брат. Связаться с берегом не получалось.

Мужчины пытались чинить двигатель, соорудили подобие паруса, на ночь встали на якорь. К утру берег исчез. Их уносило все дальше. Через неделю сорвало якорь. Михаил начал отмечать дни прямо на борту лодки.

Тем временем мать пропавшего мальчика, бывшая жена Сергея, оббивала пороги всех инстанций. «Не прекращайте поиски! Они нас ждут!» - твердила она. Женщина сама обходила километры берега на Сахалине, цепляясь за единственную мысль: нет обломков - значит, сын жив.

«Сына моего только не стало»

Больше всех мучился подросток, ему на тот момент уже исполнилось 16 лет. Соленая вода разъедала кожу, лицо покрылось язвами, во сне он стонал. Вымоченный в морской воде горох и сухая лапша вызывали отвращение. Парень перестал есть, а потом - и верить в спасение. Мужчины ловили рыбу, но после нее только сильнее хотелось пить. Дождевую воду собирали по каплям. Температура воды на севере Охотского моря даже летом держится на отметке +3…+6 градусов. Межсезонье добивало ливнями, штормами и плотными туманами.

Свою лодку Пичугины считали непотопляемой. Фото: личный архив.

- Однажды открыл глаза и спросил брата, все ли нормально. Он ответил: «Да. Сына моего только не стало, - вспоминает Михаил.

Тело племянника обернули брезентом и перенесли на корму. Сергей словно потерял рассудок: то бросался в воду, то бредил, то рыдал, виня во всем себя. В минуты просветления спрашивал брата: «Ты до конца пойдешь?». Тот отвечал: выбора нет. Через девять дней помянули подростка. На десятый Михаил заметил, что брат сидит на корме, запрокинув голову. Думал, смотрит на что-то. Но Сергей уже не дышал. Оба скончались от переохлаждения на фоне полного истощения.

Сын и отец скончались в лодке от истощения. Фото: личный архив.

Михаил Пичугин остался один. Он сохранил тела родных, чтобы похоронить по-человечески, когда придет помощь. Счет дням потерял.

- Думал о матери, дочке… Постоянно мечтал о еде. Представлял, как вернусь и мы с дочерью будем готовить разные блюда, - признавался он позже.

14 октября 2024 года в полной темноте Михаил увидел судно с горящими огнями и надписью «Ангел». Решил, что галлюцинация. Рыбаки тоже сперва не разглядели в лодке человека. Когда осознали - остолбенели. Обессилевшего мужчину подняли на борт.

Тот самый "Ангел". Фото: МЧС России.

- Мне дали помыться, а я начал пить воду прямо из душевой лейки. Мужики останавливали: «Тише, много нельзя».

В магаданской больнице врачи зафиксировали обезвоживание, истощение и переохлаждение. За 67 дней вес упал со 100 до 50 килограммов. На похороны брата и племянника его не отпустили - слишком слаб.

После расследования Михаилу вернули лодку. Фото: МЧС России.

Спустя полтора года Михаил так и не восстановился полностью.

- Не могу оставаться один, сразу накрывают воспоминания, снова перед глазами та лодка, - говорил он. Робинзон вернулся в Улан-Удэ, поселился с 75-летней матерью, почти набрал прежний вес.

Что решил суд

Главный вопрос процесса: почему мотор заглох? Из переписки братьев, зачитанной на заседаниях, следовало, что с двигателем и правда были проблемы. Продавец прислал другую модель, да еще и с разбитой подвеской. Михаил требовал возврата денег, но процедура затянулась. До путешествия оставалось пара месяцев, и он согласился на бесплатный ремонт во Владивостоке. После починки мотор отправили в Южно-Сахалинск.

Прокуратура настаивала, что Пичугин знал о неисправности системы охлаждения, но сознательно повел лодку в запрещенный для его судна район - почти в 20 километрах от берега. Гособвинение запросило три года колонии-поселения и штраф 50 тысяч рублей за подлог документов.

Сам Михаил вину не признал: «Мы же не самоубийцы. Нас бы и знакомые не отпустили». В последнем слове сказал лишь: «Я сожалею о случившемся. Надеюсь на справедливое решение суда».

Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес приговор 14 апреля 2026 года. Наказание - три года принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. 4 мая стало известно, что решение вступило в законную силу. Подавать аппеляцию сторона защиты не будет. Вероятно всего это связано с тем, что наказание итак не такое суровое.

Сейчас Михаил Пичугин работает водителем БЕЛАЗа. По закону он может остаться на прежнем месте с удержанием из его заработка в доход государства от 5 до 20%. Но какие точно ему назначат работы и где, определит Федеральная служба исполнения наказания.

В Октябрьском районном суде уточнили, что в договор купли-продажи мотора Пичугин собственноручно внес ложные сведения о дате, характеристиках и заводском номере, а затем установил на мотор дублирующие таблички с недостоверной информацией. Именно на основании этих документов 30 июля 2024 года судно освидетельствовали и допустили к эксплуатации. А уже 9 августа мотор отказал - и начался тот самый дрейф, унесший две жизни.

