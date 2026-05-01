30 апреля сибиряк лишился сразу двух самых близких людей - матери и дочери. Фото: предоставлено "Ариг Ус"

Страшный пожар унес сразу две жизни в Иволгинском районе Бурятии. Был обычный будний день, когда вдруг загорелся деревянный жилой дом. Из огненной ловушки смогла выбрать лишь одна женщина. Остальные — 72-летняя пенсионерка и её 18-летняя внучка — погибли, не успев выйти из охваченного пламенем дома.

«Я два часа орал, что у меня там ребёнок горит!»

Мужчина, едва держась на ногах, показывает на обугленные столбы. Только они и остались от дома, где еще на днях он счастливо жил со своей дочкой и пожилой матерью. За несколько минут обычный день стал для него трагическим.

— Я два часа орал, что у меня там ребёнок горит с бабушкой. Заживо горели, кричали… Они сказали: «внутри мы…». Открыть не могут. Вот эту дверь только открыли, чтобы пожарные приехали, тушили чтоб…

Из-за ветра огонь в считанные секунды охватил дома. Фото: предоставлено "Ариг Ус"

30 апреля 2026 года сибиряк лишился сразу двух самых близких людей - матери и дочери. В момент пожара они были в доме вместе с ещё одной родственницей. Спастись удалось лишь ей одной. Об этом сообщает «Ариг Ус».

Забежали за документами, но не успели выйти

Соседи до сих пор не могут прийти в себя.

— Зaбeжaли зa дoкyмeнтaми и выйти нe ycпeли. Люди гoвopят, чтo гдe бyp oбcaднyю тpyбy пилили. Coceд xoтeл дoм cдaть, вoдy пpoбypить, - рассказывает свидетель происходяшего.

Огонь уничтожил почти 200 квадратных метров. Фото: предоставлено "Ариг Ус"

По словам соседей, на участке в этот день находились рабочие, которые готовили скважину для воды. Они резали металлические трубы - и, возможно, искры попали на сухую траву. Местные жители рассказывают: всё произошло молниеносно. Сильный ветер раздувал огонь так, что пламя буквально бежало по земле.

— Из-за ветра огонь в считанные секунды охватил дома и перекинулся к соседям.

Первый звонок о пожаре поступил на дежурный телефон полиции. Но к моменту прибытия спасателей один из домов уже полностью полыхал. Пожарные признаются, что работать было крайне тяжело.

Спасателям приходилось переливать воду из машины в машину. Фото: предоставлено "Ариг Ус"

— Проезд техники затруднён, мы не могли везде проехать. Приходилось переливать воду из машины в машину, задним ходом выезжать на пополнение. Ближайший водоисточник в 900 метрах по прямой, а в объезд — сами понимаете, время уходит, - рассказал нaчaльник дeжypнoй cмeны cлyжбы пoжapoтyшeния MЧC Бypятии Aнaтoлий Пaдaнкин.

В этот день на участке рабочие готовили скважину для воды. Фото: предоставлено "Ариг Ус"

В итоге огонь уничтожил почти 200 квадратных метров. На тушение привлекли шесть единиц техники и 16 спасателей. Точную причину пожара сейчас устанавливают дознаватели ведомства. А следователи завели уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Из трёх щенков выжил лишь один»: собака по кличке Дана из Бурятии победила смертельную болезнь и обрела дом (подробнее)

В Бурятии завершены поиски последнего туриста, попавшего под лавину на горе Мунку-Сардык 24 апреля (подробнее)