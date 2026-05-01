Щенок Дана из Улан-Удэ пережила опасную болезнь и обрела новых хозяев. Фото: предоставлено Кристиной Соколовой

На краю деревни в Улан-Удэ прошлой зимой выбросили собаку, которая боялась людей и держалась в стороне. Но каждый день к ней приезжали волонтёры и неравнодушные жители, чтобы накормить и поддержать. Вскоре собака ощенилась: на свет появились три щенка: серенькая и черная девочки и тигровый мальчик. Казалось, что впереди их ждёт целая жизнь, но судьба распорядилась иначе. Подробнее - в материале КП-Иркутск.

Однажды волонтёр фонда «Собака счастья» Евгения заметила, что щенок-мальчик стал вялым и перестал есть.

- Мы думали может это всё таки не инфекция, так как обычно пока щенков кормит мать, у них есть иммунитет, - объяснила волонтер Кристина Соколова.

Но чтобы проверить подозрения, его забрали в стаионар. В клинике выяснилось, что у питомца парвовирусный энтерит - смертельно опасная болезнь для невакцинированных щенков. Его оставили на стационаре, но вскоре волонтеры поняли, что заболевание может коснуться и остальных собак.

На следующий день Женя приехала снова и увидела страшную картину: чёрный щенок-девочка лежала мёртвой, а серенькая - едва держалась рядом с матерью. Выжившую срочно увезли в стационар. Она получила шанс на выживание — ей перелили кровь от собаки-донора. Борьба была тяжёлой: рвота и полное истощение. Но благодаря врачам и волонтёрам — щенок выжил.

- Спасти от парвовирусного энтерита возможно только, когда сразу обращаешься в клинику и начинаешь лечение.

За несколько дней до болезни питомцев нашлась девушка, которая давно искала щенка для своей семьи.

- Ей приглянулся именно серый щенок, которому удалось выжить. Мы сказали, что не получится ее отдать, так как она заболела и ее дальнейшая судьба была неизвестна, - вспоминает волонтер.

Но это не остановило девушку. Она чаще приходила в клинику, навещала животное, приносила паштеты. А когда щенок окреп, забрала его домой прямо из стационара. Новые хозяева дали щенку кличку - Дана. Она очень похожа на маламута. В большом доме Дана играет вместе с котом.

Видео: предоставлено Кристиной Соколовой

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

