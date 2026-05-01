В Бурятии завершены поиски последнего туриста, попавшего под лавину на горе Мунку-Сардык 24 апреля

В Бурятии спасатели нашли тело 41-летнего туриста, который попал под снежную лавину. Фото: СУ СКР Бурятии

30 апреля в Окинском районе Бурятии завершились поиски на горе Мунку Сардык: спасатели обнаружили тело последнего погибшего туриста - мужчины 1985 года рождения.

Трагедия произошла на пике Конституции - тренировочном маршруте для начинающих альпинистов. По прогнозу погода должна была быть солнечной и безветренной, однако на перевале «26 го партийного съезда» внезапно сошла снежная лавина. Она накрыла группу из семи человек. Последствия оказались трагическими: трое туристов смогли выбраться самостоятельно. Их эвакуировали до моста через реку Белый Иркут и передали врачам. Всех доставили в Тункинскую центральную районную больницу в селе Кырен. После осмотра одного госпитализировали, а двоих перевели на амбулаторное лечение. Четверо оказались под снегом.

Тело женщины 1984 года рождения нашли сразу и доставили в район кафе «Белый Иркут», в ходе дальнейших поисковых работ обнаружены тела ещё двоих погибших: 46-летнего Руслана Бабицкого - опытного проводника из Забайкалья, который знал Мунку Сардык «как свои пять пальцев». По словам близких, в тот день он не хотел идти в горы — у него было предчувствие и 38-летнего альпиниста Виктора из Иркутска. Дома его ждали супруга и четверо детей.

Последний погибший — мужчина 1985 года рождения был найден 30 апреля в 15:20. Тело эвакуировали до памятника Виталию Тихонову. Изначально планировалось остановиться на ночлег в 10 км от базового лагеря, но было решено продолжить транспортировку. В 23:30 тело погибшего было передано сотрудникам МВД.

После обнаружения последнего тела поиски были официально завершены. Всего было обследовано 100 кв. м территории. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Комментируя ситуацию, адвокат турфирмы Дмитрий Печкин в беседе с «КП Иркутск» отметил:

- Пик Конституции - тренировочный маршрут для новичков. Лавинная опасность определяется визуально гидом. Но даже ровный склон может быть обманчив.

В связи с происшествием вход на гору Мунку Сардык временно ограничен — это связано с сохраняющейся лавинной опасностью.

Директора рудника «Ирокинда» задержали после гибели шестерых рабочих под лавиной (подробнее)

Что стало с девочкой из Бурятии, которой собрали 160 млн рублей на самый дорогой укол в мире (подробнее)

«В самолет ударила молния, а у молодой пассажирки случился инсульт»: стюардесса рассказала о шокирующих случаях в небе (подробнее)