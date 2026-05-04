Велосипедист погиб под камнепадом на Большой Байкальской тропе. Фото: СУ СКР по Иркутской области.

3 мая 2026 года на популярном туристическом маршруте Большой Байкальской тропе произошла трагедия: велосипедист погиб из-за камнепада недалеко от посёлка Листвянка. Как именно это произошло, был ли мужчина на тропе один, предстоит выяснить правоохранителям.

На место оперативно прибыли спасатели. Однако, несмотря на все усилия, спасти пострадавшего не удалось: травмы, полученные при обрушении камней, оказались несовместимыми с жизнью. Об этом сообщается в социальных сетях велоклуба, где, вероятно, состоял мужчина.

У погибшего остались жена и двое детей. Друзья и знакомые начали сбор средств в поддержку семьи. Организаторы велосипедного клуба также выразили соболезнования.

