Честно призналась начальнику, что забыла про задачу: как я неделю говорила только правду и к чему это привело

Наш корреспондент ради эксперимента целую неделю говорила всем только правду.

Что произойдет, если говорить окружающим только правду? Идея, конечно, благородная, но звучит как вызов. Кто осмелится сказать начальнику, что работать не хочется? Или рискнет огорчить маму словами, что ее фирменное блюдо в этот раз не удалось? Но я задумалась: вдруг искренние ответы, пусть даже в мелочах, изменят жизнь к лучшему? И ради эксперимента целую неделю говорила всем только правду.

«Босс, я забыла...»

Первое же испытание на честность поджидало меня в понедельник на утренней планерке. Редактор спросила:

- Готов материал для спецпроекта?

По спине пробежал холодок. Текст я даже не начинала: в пятницу вернулась домой без сил, а в выходные начисто забыла про задачу.

В голове мгновенно выстроилась схема защиты: «Простите, я плохо себя чувствовала в выходные и не успела доделать. Мне нужен буквально час!» Но тут я вспомнила про эксперимент. И, глядя в глаза руководителю, сказала правду. Повисла неловкая тишина.

- Это что за детский сад? - рассердилась начальница. - У нас тут не кружок по интересам!

Я сидела красная как рак и думала, что после такого признания мне придется искать новую работу.

Однако через час редактор сама подошла ко мне:

- Если устала - так и скажи. Возьмешь несколько дней отпуска.

- Не только устала, - говорю. - Я еще хочу материал написать: что будет, если не врать?

- Тяжело будет, - предупредила редактор. - Но идея хорошая!

«Это платье полнит»

На следующий день вечером в гости пришла подруга Юля.

- Я купила новое платье к лету! Зацени!

Я поняла, что попала в ловушку. Наряд ей категорически не шел: синий цвет делал лицо слишком бледным, а фасон добавлял фигуре пару лишних килограммов.

В голове пронеслась спасительная ложь: «Очень красиво!»

- Прости, но мне кажется, что это не лучшее твое платье. Немного полнит, - выпалила я.

Юля замерла. Посмотрела на меня, потом на свое отражение в зеркале, потом снова на меня. Я была готова провалиться под землю.

Мы молча сели за стол. Разговор не клеился. Я мысленно проклинала свой дурацкий эксперимент.

- Ты первая, кто сказал правду, - наконец проговорила подруга. - Все остальные уверяли, что все хорошо. А я ведь сама чувствовала, что платье не так сидит.

Забыв про неловкость, мы стали болтать и вместе заказали ей в интернете другое платье, а то вернули. Через пару дней она прислала мне фото в обновке со счастливой улыбкой: хороша!

Милый, мне нужна драма!

В четверг после работы устроили домашний киносеанс.

- Я скачал боевик, - объявил муж и включил фильм.

Хватило и пары секунд, чтобы понять: меня ждут два часа бесконечного грохота при полном отсутствии сюжета. В другой раз, чтобы не обидеть супруга, я бы согласилась на просмотр, а сама уткнулась бы в телефон или заснула. Он подумал бы, что мне с ним скучно, и ссора была бы обеспечена.

- Не хочу смотреть этот фильм, - осторожно сказала я. - Не люблю боевики.

- А что хочешь? - с готовностью спросил муж.

Я предложила включить историческую драму, которую нам посоветовали друзья. К моему удивлению, он не стал спорить. Мы посмотрели интересный фильм и отлично отдохнули. А ведь я могла и промолчать...

Щит для личных границ

В субботу я вызывала такси домой из центра города. Едва захлопнула дверь, как водитель завел тоскливую пластинку: про цены на бензин, злую тещу, невоспитанную молодежь и курс валют. Жаловался без остановки, поглядывая на меня через зеркало заднего вида и явно ожидая сочувствия.

Обычно я киваю и поддакиваю - из вежливости. Но не в этот раз. Дождавшись паузы, я прервала монолог:

- Простите, но я не готова слушать о чужих проблемах.

Таксист надулся, вцепился в руль и включил радио. И даже не попрощался, когда я выходила. Но, закрывая дверь, я чувствовала не вину, а облегчение, что сберегла силы и не стала изображать фальшивое участие.

Всегда ли на пользу?

К концу недели эксперимент, который шел более-менее спокойно, вдруг дал сбой. В воскресенье мы с мужем заглянули в гости к тете. Она хлопотала на кухне и вскоре с гордостью поставила на стол тарелку с чем-то похожим на кашу болотного цвета.

- Налетайте! Нашла необычный рецепт - оладьи из кабачков и шпината. И для фигуры, и для здоровья - сплошная польза.

В нос ударил запах мокрой травы. Муж напрягся и вежливо улыбнулся, потянувшись к тарелке. Я же, помня о своем эксперименте, решилась на честный ответ.

- Блюдо выглядит не очень аппетитно, - я постаралась смягчить тон. - И пахнет, как скошенное поле после дождя. Пожалуй, я пас...

Улыбка сползла с тетиного лица. Она замерла с тарелкой в руке, а потом молча убрала блюдо в холодильник. Вечер прошел натянуто, мы заторопились домой.

- Ну и зачем было обижать человека? Съели бы по штучке и забыли, - позже выговаривал мне муж.

Думаю, он прав. Отношения с тетей испорчены минимум на месяц. Все-таки иногда честный ответ необходим, а иногда лучше тактично промолчать.

Мудрость заключается не в том, чтобы всегда говорить правду, а в том, чтобы понимать, когда, зачем и как ее говорить. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

КОМПЕТЕНТНО

«Честность - не значит говорить все, что думаешь»

Ирина Коржаева, клинический психолог, действительный член Восточно-европейской ассоциации гипнотерапевтов:

- Мы часто сталкиваемся с выбором: сказать правду или слукавить, чтобы избежать конфликта, сберечь чужие чувства или защитить себя. Даже в мелочах. Например, в транспорте нетрезвый мужчина донимает вас разговорами. Можно сказать правду в лицо: «Не хочу я с пьяницей разговаривать» - и нарваться на скандал, а можно просто пересесть на другое место.

По сути, такая «маленькая ложь» - часть социального этикета. Она экономит время и нервы. Иначе на дежурный вопрос «Как дела?» пришлось бы честно вываливать на собеседника все свои проблемы.

Этот принцип работает и в более близких отношениях. Наши родные и друзья часто нуждаются не в голой правде, а в поддержке. Порой они и сами прекрасно знают о своих недостатках или ошибках. Когда подруга спрашивает: «Я поправилась?» - она ждет не объективной оценки, которая может ее ранить, а подтверждения, что она по-прежнему красива и любима. В такие моменты правда может быть неуместна и жестока.

Кроме того, важно помнить: мы часто видим лишь верхушку айсберга. Любые наши категоричные суждения о чужой жизни могут быть ошибочными и обидными просто потому, что мы не знаем всей правды.

Поэтому мудрость не в том, чтобы всегда говорить правду, а в том, чтобы понимать, когда, зачем и как ее говорить. Быть честным – не значит озвучивать все, что приходит в голову. Увы, порой за «правдивым» ответом скрывается не желание помочь, а внутреннее стремление самоутвердиться за счет чужого промаха.

Почаще задавайте себе вопросы: «Что я сейчас чувствую?», «Зачем я это говорю?», «Как это повлияет на другого?». Учитесь выражать мнение бережно - например, через комплимент или предложение альтернативы. И тогда правда пойдет на пользу.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Не соврал и пожалел об этом

В соцсетях немало историй о том, как честность сыграла с людьми злую шутку. Вот некоторые из них.

Поделилась в чате бывших одноклассников, что никогда не любила школьные годы и не скучаю по ним. Меня исключили из всех общих бесед.

Сказал лучшему другу, что мне не нравится его новая девушка. Он воспринял это как предательство, и мы перестали общаться.

Честно призналась друзьям, что мне не понравился подарок на день рождения. Больше на праздники меня не приглашают, а друзья считают неблагодарной.

Публично рассказал в интернете о своих финансовых трудностях, надеясь на поддержку. Вместо этого меня начали осуждать за «неумение жить» и «плохое планирование».

На собеседовании честно сказал, что у меня нет опыта в нужной сфере, но я готов учиться. Меня не взяли, а потом я узнал, что взяли человека, который соврал о своих навыках.

