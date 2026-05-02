Три дня не дожил до дня рождения: за секунду до выстрела мужчина закрыл собой четырехлетнюю девочку

Парень закрыл собой ребенка, когда пьяный сосед выстрелил из ружья. Пуля, предназначенная малышке, досталась ему. Фото: предоставлено пресс-службой Забайкальского краевого суда

В 1979 году в крошечном поселке Забайкальского края раздался выстрел, который навсегда изменил судьбы местных жителей. 20-летний Сергей Прохоров (все имена изменены - прим. Ред.) ценой собственной жизни спас 4-летнюю девочку. Парень закрыл собой ребенка, когда пьяный сосед выстрелил из ружья. Пуля, предназначенная малышке, досталась ему. Сергей умер на руках у местных жителей, а спасенная им девочка еще долго кричала от ужаса: «Я боюсь!».

Подробности этого дела, которое сохранилось в архиве Забайкальского краевого суда – в материале КП-Иркутск.

Купил ружье у незнакомца

В маленьком поселке Могочинского района жил 39-летний Вячеслав Суворов. Родом он был из Татарии. В 16 лет он уехал из дома в поисках лучшей жизни, перебивался случайными заработками. Затем – армия: морская авиация, порядок и дисциплина. Но когда часть начали готовить к секретной командировке на Кубу, он испугался. Решился на отчаянный шаг – самовольно оставил часть. За это поплатился двумя с половиной годами колонии.

Свой срок Вячеслав отбыл в Чите, после чего нашел себя в геологии. Стал топографом, заработал уважение коллег, не раз получал премии и благодарности. Но дома все было сложнее: гражданский брак с Ларисой Деминой был бездетным. Говорят, именно эта боль и толкала его в запои, хотя в обычной жизни он был человеком тихим.

В 1977 году, за два года до трагедии, судьба свела его на перроне со случайным попутчиком.

- Купи ружье! Отдам хоть за сколько! – предложил незнакомец, которому срочно нужны были деньги на опохмел.

Сошлись на 25 рублях. Так у Вячеслава появилось ружье «Тозовка». Он хотел ходить с ним на охоту и даже предположить не мог, что эта покупка станет роковой.

«Твоя жена тебе изменяет»

В тот роковой день, за несколько часов до выстрела, в дом к Суворову прибежала соседка.

- Ты знаешь, что твоя жена изменяет тебе с моим мужем? – заявила она.

В подтверждение своих слов она с размаху швырнула ему в лицо предмет женского белья Ларисы. Суворов, который был «в завязке», сорвался. Выпил бутылку водки и пошел искать супругу. Увидев ее на улице, он набросился с кулаками.

В этот момент по улице шел 20-летний Сергей Прохоров. Парень, воспитанный в уважении к справедливости, не смог пройти мимо.

- Зачем бьешь? Она же женщина! – сказал он, хватая Суворова за руку.

Лариса, вытирая разбитый нос, отскочила в сторону. Суворов, пошатываясь, развернулся и побрел домой. Там он одним махом допил оставшееся спиртное, схватил ружье, зарядил его и снова вышел на улицу.

«Отойди, пристрелю!»

Тем временем в летней кухне у соседей ужинала семья. Взрослые сидели за столом, а дети - два 10-летних мальчишки – уже поели и чинили фонарик. Самой младшей, 4-летней Вере, доверили «важную миссию»: выбросить заварку под куст во дворе.

В этот момент за дверью с улицы раздался пьяный крик Суворова:

- Лариска, выходи! Я все равно тебя убью!

Один из мужчин, сидевших в кухне, выскочил на крыльцо, чтобы успокоить буйного соседа. Но тот лишь направил на него ружье и рявкнул:

- Отойди, пристрелю!

Тот едва успел отскочить и рванул к забору, спасая свою жизнь.

Судьба тем временем снова свела Суворова и Прохорова в одной точке. Сергей шел к брату, который жил неподалеку. Он как раз выходил из-за угла дома и увидел, как пьяный Вячеслав с ружьем целится в дверной проем летней кухни.

В этот момент дверь распахнулась. На пороге показалась 4-летняя Вера. Суворов нажал на спусковой крючок.

Сергей не думал ни секунды. Он метнулся вперед и закрыл девочку своим телом. Пуля попала в него.

- Я подбежала к дочери, она вся белая, трясется... Когда Сережу понесли, она вцепилась в него и кричала: «Я боюсь! Дядя Суворов хотел меня застрелить!» - вспоминала мать Веры.

Сергей Прохоров прожил еще около часа – врачи не успели приехать. До своего 21-го дня рождения ему оставалось всего три дня. В его записной книжке нашли билет до Москвы (он собирался в отпуск) и календарик с Кремлем – символы несбывшейся мечты.

«Спас нашу девочку»

Протрезвев, Суворов ничего не помнил о случившемся. Его ружье так и не нашли. Коллеги Вячеслава требовали его расстрела. А Лариса клялась на суде, что никогда не изменяла.

Суд дал ему 14 лет строгого режима и принудительное лечение от алкоголизма. В кассационной жалобе он обвинил во всем жену: «Моя жена виновна... Лишь она одна виновата!». Приговор оставили в силе.

А мама спасенной Веры написала родным Сергея письмо:

- Мы храним память о нем как о человеке, который ценой собственной жизни спас нашу девочку.

По материалам пресс-службы Забайкальского краевого суда. Благодарим за помощь пресс-секретаря Забайкальского краевого суда Викторию Михайлюк.

