Алексей Мусатов: Счастье — это когда на работу и домой – с удовольствием

Алексей Мусатов – электрогазосварщик линейной аварийно-эксплуатационной службы нефтеперекачивающей станции № 9 Ленского районного нефтепроводного управления ООО «Транснефть - Восток». Станция эта находится на самом севере Иркутской области, в 50 километрах от границы Якутии. Мы попросили его рассказать о том, как работается в этих непростых условиях и, вообще, легко ли быть сварщиком? Тем более что именно эта профессия в последнее время входит в топ самых востребованных и высокооплачиваемых в России.

Пошел по стопам отца

Алексей родился и вырос в Братске. Пойти учиться на сварщика он решил по примеру отца, который тоже всю жизнь посвятил этой профессии. Окончил училище № 27 (теперь это Братский промышленный техникум) и начал работать. Сначала на заводе отопительного оборудования, потом – на ремонтно-механическом заводе. В 2010 году устроился в «Транснефть – Восток» и первое время трудился на производственном объекте в родном городе. Однако потом принял решение перейти на вахтовый метод. Вот уже несколько лет он трудится на НПС-9: месяц на станции, месяц дома.

Варим на совесть

Итак, вот уже более 15 лет Алексей работает в «Транснефть – Восток». Признается: поначалу пришлось учиться, хотя пришел на предприятие не новичком.

– В нашей компании высокие требования к качеству работы, – поясняет Алексей. – Прочность шва должна быть идеальной, ведь мы занимаемся транспортировкой особого продукта – нефти. Участки трубы проверяются с помощью рентгена. Когда я пришел сюда работать, мне коллеги все показали, объяснили, научили.

Конечно, сварщики занимаются не только обслуживанием нефтепровода. Без них не обойтись при ремонте оборудования и механизмов, строительстве, работах по обеспечению промышленной и экологической безопасности объектов.

Вахта – это удобно

И все же каково это: трудиться на севере, ведь наверняка приходится подолгу бывать в мороз на открытом воздухе?

– Не так все страшно, как вам кажется, – смеется Алексей. – Конечно, бываем на морозе, но даже если требуется длительная работа, обязательно организуется обогрев, за этим очень внимательно следят.

На вахтовой станции жизнь обустроена, по словам Алексея, довольно уютно. Живут они в комнатах гостиничного типа, питаются в столовой, и там готовят очень вкусно (отдельное спасибо говорит Алексей поварам!). В свободное время можно сходить в тренажерный зал, поиграть в бильярд или теннис.

– Мне нравится такой график: всегда четко знаю, когда я буду дома, а когда поеду на работу. Так и планироватьудобнее семейные дела или поездки.

Между вахтами Алексей все свободное время посвящает младшей дочери, которой исполнилось 5 лет. Вообще же он воспитывает трех дочерей.

Делаем важное дело

Несмотря на большой опыт, Мусатов, как и все его коллеги, каждые 5 лет проходит обучение, помогающее осваивать тонкости профессии и новые технологии. Например, в прошлом году он прошел тренинги и мастер-классы в рамках передовой корпоративной системы развития «Транснефть» ОПТИМУМ, которая помогает улучшать различные процессы на производстве. Суть ее в том, чтобы создавать оптимальные условия труда на основе предложений сотрудников.

– Здесь всегда тебя готовы услышать, – уверяет Алексей. – Руководство адекватное: никогда не бывает такого, чтобы нас распекали за какую-нибудь мелочь или за то, чего вы не совершали. Коллектив очень хороший и дружный. Все мы понимаем, что делаем серьезное дело, ведь наше предприятие – важная часть экономики страны, её энергетическая безопасность. И каждый вносит свой вклад в это общее дело.

– Моя профессия мне нравится тем, что сразу виден ее результат. Делаем надежно, на совесть, потому что понимаем: от качества нашей сварки зависит работа всего коллектива. Я бы посоветовал молодым парням выбирать именно такие специальности и приходить к нам: всегда будешь уверен в завтрашнем дне!

Мой лучший день в «Транснефть – Восток»

Как рассказал Алексей Мусатов, лучших дней у него даже два, и они постоянно повторяются.

– Самые лучшие дни для меня – это когда я заезжаю на вахту и когда отправляюсь домой. Все просто: люблю свою работу, еду на нее с удовольствием. Но за месяц успеваю соскучиться по семье, и поэтому душой рвусь домой, знаю, что меня там очень ждут.

Кстати

Российские сварщики отмечают свой профессиональный праздник в последнюю пятницу мая, ведь именно сейчас ремонтные и сварочные работы ведутся наиболее интенсивно. У даты нет официального статуса, но празднуется она с начала 90-х годов 20 века. В «Транснефть – Восток» трудится 136 электрогазосварщиков.