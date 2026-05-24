Травма закрыла сцену, но открыла подиум: история 56-летней чемпионки мира по бодибилдингу из Иркутска

Елена Зимина – двукратная чемпионка мира по бодибилдингу. Фото: личный архив.

Бодибилдинг часто недооценивают, считая его уделом профессиональных культуристов. На самом деле грамотные силовые тренировки – это мощный инструмент для укрепления здоровья в любом возрасте. Кроме того, это направление воспитывает характер: без режима, дисциплины и терпения здесь нечего делать. А ещё этот вид спорта удивительно демократичен: им можно заниматься и в 20, и в 50, и в 60 лет. Главное – разумный подход и хороший тренер. О том, к каким высотам это может привести, рассказывает иркутянка, чей путь в силовой спорт начался с танцев.

Из любителей – в профессионалы

- Главное – я изменила дивизион, перешла из любителей в профессионалы, – рассказывает о новостях своей спортивной жизни иркутянка Елена Зимина. Она – двукратная чемпионка мира по бодибилдингу. Естественно, других титулов и наград – масса, но мировые пока самые весомые. Причем, именно пока. Новый статус, говорит Елена, это и новые возможности. Вершина – «Мисс Олимпия». Победа в этом состязании – самая престижная в профессиональном спорте. И, возможно, иркутянке улыбнется удача.

Впрочем, на капризную фортуну Елена не сильно полагается.

- Работы впереди очень много, – говорит она. – Сейчас фактически для меня все начинается заново. Это среди любителей я достигла максимума, а среди профессионалов еще только предстоит проявить себя. Ближайший турнир состоится в августе в Москве, далее - осенью в Гонконге, и сейчас я активно готовлюсь.

Танцы в прошлом, тренажеры – в настоящем

Бодибилдингом Елена увлеклась шесть лет назад. А до этого были танцы, выступления в составе театра танца «ПРОдвижение» Владимира Лопаева. На сцене Елена воплощала образ знаменитой певицы Эдит Пиаф, которую называли «воробушек», в одноименном пластическом спектакле. Иркутянка – миниатюрная, всего-то 49 килограммов веса – и по комплекции походила на свою героиню.

- На одной из репетиций, выполняя прыжок, я неловко приземлилась и повредила коленную связку. Врачи сказали прямо: хочешь избежать серьезных осложнений в будущем – забудь о непредсказуемых нагрузках. Пришлось оставить танцы навсегда, – рассказывает спортсменка.

Без нагрузок быстро стало скучно. Предложение супруга, давно занимающегося бодибилдингом, присоединиться к нему на тренировках, сначала восприняла скептически.

- Я тогда думала: приду, гантельки потягаю, и все? Неинтересно, – признается Елена. – Но все же решилась попробовать. Оказалось, что бодибилдинг – это вовсе не скучно, а занимательно и очень сложно. Несмотря на годы танцевальных занятий, силовые тренировки стали испытанием на выносливость. Пришлось осваивать технику выполнения новых упражнений. Со временем пошли результаты, появился рельеф, и возникло желание вновь оказаться на сцене, только уже не театральной, а спортивной. В 50 лет Елена получила свое первое «золото» – на Чемпионате Иркутской области по бодибилдингу.

Идеальные пропорции и грациозность

Дальше – больше. Шаг за шагом, тренировка за тренировкой – и вот уже покорен мировой подиум. Минувшей осенью на Чемпионате мира по бодибилдингу и фитнесу. Елена Зимина стала сильнейшей в двух соревновательных категориях. Перед судьями и зрителями она предстала в образе Кармен. Испания, где проходил турнир, это оценила! Пригодился и танцевальный опыт. Для победы на соревнованиях мало только продемонстрировать идеальные пропорции и мышцы, нужно показать и экспрессию, и грациозность, и женственность, не забыв при этом про ослепительную улыбку.

Незадолго до триумфа в Испании Елене было присвоено звание мастера спорта России по бодибилдингу. К слову сказать, сейчас в Иркутской области, согласно статистике, десять «мастеров» в бодибилдинге. Среди них – шесть мужчин и четыре женщины. А значит, тот, кто думает, что это не женский вид спорта, сильно ошибается.

Без прогулов

Казалось бы, после большой победы можно отдохнуть. Но не тут-то было. По словам Елены, перерывов в тренировках лучше не допускать:

- За две недели отдыха теряешь 30% формы, за месяц выходишь в ноль, а потом уходишь в глубокий минус.

Впрочем, бессмысленно перенапрягаться тоже не стоит. Необходимы режим и отсутствие «прогулов», разумность в нагрузках и ответственный подход к своему здоровью. А еще – контроль со стороны тренера.

- Мы с тренером в связке – он постоянно следит за результатами, прогрессом и состоянием здоровья. И корректирует план тренировок и питания, – делится опытом чемпионка.

Спорт больших достижений – это еще и медицинское наблюдение. Елена объясняет, что регулярно сдает необходимые анализы, чтобы следить за реакцией мышц на нагрузки и за тем, успевает ли организм восстанавливаться. Свой возраст спортсменка не скрывает, как и то, что уже в бабушках – подрастает четырехлетняя внучка.

- Многие удивляются. Говорят, что я не выгляжу на 56 лет. Максимум мне давали 45, – отмечает Елена.

Бодибилдинг – это спорт, в том числе, и для возрастных спортсменов. На той же «Олимпии» в женском классическом бодибилдинге есть категории 55+ и 60+.

- Собираюсь тренироваться пока позволит здоровье, – обозначает свои планы иркутянка. – Попаду ли на «Олимпию»? Пока не знаю, но тренер уверен – все получится.

КСТАТИ

Для юных иркутян

У юных иркутян также есть возможность заниматься бодибилдингом. В нашем городе существует уникальная спортивная школа «Атланты», где обучается около полутора тысяч спортсменов в возрасте до 12 лет. Там установлены детские профессиональные тренажеры, заниматься на которых можно даже трехлеткам – при выполнении упражнений не происходит осевой нагрузки на позвоночник. На различных соревнованиях воспитанники «Атлантов» регулярно в призерах. Так, этой весной юные звездочки завоевали россыпь медалей на чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа в г. Красноярск, а также на кубке и первенстве России в Москве.

- Мой сын четыре года без пропусков с удовольствием ходил на занятия в «Атланты». Сейчас ему 20 лет, но он каждый раз, проходя мимо спортшколы, отправляет мне фото и пишет «мама, меня точно больше туда не возьмут, я скучаю». В школе все четко, строго, но с огромной любовью к каждому ребенку, – поделилась своим мнением о школе мама одного из воспитанников «Атлантов».