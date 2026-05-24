В иркутском приюте «Томасина» живёт около 170 кошек. На фото (слева направо) Дуняша, Изюм и Серега. Фото: приют "Томасина".

В иркутском приюте «Томасина» живёт около 170 кошек. Котят среди них нет — только взрослые животные старше двух лет. Половина из них — найденные на улице, половина — отказники, которых хозяева привезли сами по разным причинам. Директор приюта Анастасия Илдиз рассказала КП Иркутск о десяти из них. У каждого животного — свой характер и своя история. Возможно, среди них вы найдёте того самого, кто станет частью вашей жизни!

Афина: британская аристократка

«Афине около трёх лет. Эта красавица с истинно британским характером может показаться своенравной и независимой, но за внешней холодностью скрывается нежная душа, — рассказывает Анастасия. — Британские кошки тяжело переживают расставание с хозяевами — просто скрывают свои чувства».

Афина. Фото: приют "Томасина".

Афина предпочитает быть единственной любимицей в доме, но может ужиться с ненавязчивым сородичем. Обожает уютные лежанки, тайные домики и подоконники, откуда можно наблюдать за происходящим вокруг.

«В новом доме может поначалу путаться с лотком — но терпеливая коррекция поведения быстро решит эту проблему», — добавляет Анастасия.

Идеально подойдёт человеку, знающему особенности породы, в спокойную обстановку без суеты и маленьких детей. Стерилизована.

Мачете: серьёзный снаружи, игривый внутри

На вид Мачете — важный и солидный кот, но на деле обожает играть с мячиком и купаться в внимании. Весит целых 6 кило!

«Принимает ласку с королевским достоинством, а ещё обожает тесные лежанки — такие, чтобы можно было „надеть“ их на себя, и гамаки, — смеётся Анастасия. — К другим кошкам равнодушен, но не позволит им вольностей в свою сторону».

Мачете. Фото: приют "Томасина".

Мачете около 4–5 лет, кастрирован.

Марьяна: красотка с характером

У этой кошки есть британские корни. По словам директора приюта, Марьяна очень гордая и знает себе цену. Любит внимание и сдержанную ласку, обожает игрушки и активные игры. Марьяне 4 года, она стерилизована и готова дарить тепло новому хозяину.

Марьяна. Фото: приют "Томасина".

Изюм: озорной полосатик

Изюму 3–4 года, и он точно не даст вам заскучать! Этот игривый кот играет со всем, что видит, обожает догонялки с сородичами. У Изюма очаровательные уши и особенность — он не видит одним глазом, что совершенно не мешает ему хулиганить. Кастрирован.

Изюм. Фото: приют "Томасина".

Серёга: крупный игрун с характером

Серёге 3–4 года. Этот крупный кот любит внимание и немного похулиганить. С сородичами не сразу находит общий язык, но со временем привыкает.

«Свои лежанки ни с кем делить не готов — знает, чего хочет!» — делится Анастасия.

Серега. Фото: приют "Томасина".

Кот кастрирован и готов к переезду в новый дом.

Бьянка: весёлая беляночка в ожидании счастья

Бьянка уже два года ждёт своего хозяина в приюте. Эта игривая и любопытная кошка обожает внимание и прекрасно ладит с другими кошками. Ей всего 3–4 года, она стерилизована — и очень ждёт свою семью!

Бьянка. Фото: приют "Томасина".

Дуняша: ненавязчивая красавица

Дуняше 3–4 года. Она не бросается на контакт, сначала предпочитает присмотреться к человеку. Но если вы подарите ей внимание, она ответит искренней радостью. Эта стерилизованная кошечка два года ждёт своего шанса обрести дом.

Сайра: нежная душа с печальной историей

Сайре около четырёх лет. Она попала в приют после смерти хозяина и теперь ищет новую семью. Изящная и ласковая, любит тереться об ноги, сидеть на руках и нежно заглядывать в глаза хозяина. Хорошо ладит с сородичами. Стерилизована.

Сайра. Фото: приют "Томасина".

Фукс: котик, который учится доверять

Фуксу 2–3 года. Его история трогает до слёз: после смерти хозяина переезд в приют стал для него сильным стрессом. Сначала он прятался от людей, но постепенно начал доверять. Сейчас уже спокойно даёт себя осматривать, хотя всё ещё нервничает при близком контакте.

Фукс. Фото: приют "Томасина".

«Фукс — абсолютно домашний кот. Ему нужна спокойная семья без маленьких детей, где он сможет расслабиться и снова научиться радоваться жизни», — поясняет Анастасия.

Плюшик: котик, от которого теплеет на душе

Плюшику около трёх лет — и он настоящий мастер дарить тепло и нежность! Этот очаровательный кот обожает внимание: с радостью подставляет животик, чтобы человек почесал, и мурлычет от удовольствия. Прекрасно ладит с другими котами — никаких конфликтов, только дружеские игры.

Плюшик. Фото: приют "Томасина".

На новом месте может поначалу осторожничать, но быстро адаптируется и начинает чувствовать себя как дома. Кастрирован.

Важно

Как забрать кота из приюта

Условие для потенциальных хозяев у приюта одно: он должен приехать лично, познакомиться с животным, увидеть его поведение. Доставки «по звонку» нет.

«Это не еда на вынос и не вещь, которую можно заказать, — поясняет Анастасия. — Если человек говорит, что у него нет времени доехать, — у него нет времени и на уход за животным».

Приют «Томасина» находится в селе Хомутово Иркутского района. Из Иркутска в село можно доехать на автобусе — около 40 минут.

Телефон приюта 62-23-90 / 89501316051. Звонки принимают с 9:00 до 19:00.

