«Иркутск теряет своё лицо»: «Новые люди» требуют остановить хаотичную точечную застройку

Фото: Партия «Новые люди»

По мнению представителей партии, в последние годы Иркутск всё чаще сталкивается с хаотичным строительством многоквартирных домов без комплексного развития территорий и необходимой инфраструктуры. Речь идёт не только о транспортной нагрузке, но и о нехватке социальных объектов, проблемах с доступом экстренных служб и постепенной утрате исторического и культурного облика города.

Одним из наиболее обсуждаемых примеров стала стройка многоэтажного дома на улице Баррикад рядом с Дацаном. В настоящее время строительство ведётся фактически в непосредственной близости от религиозного объекта - по словам местных жителей и общественников, расстояние между объектами составляет около 8 метров, что вызывает серьёзные вопросы о соблюдении градостроительных и иных нормативов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Региональное отделение партии «Новые люди» совместно с депутатом Государственной Думы Сарданой Авксентьевой направило обращение в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой провести проверку законности строительства. 27 мая был получен официальный ответ, согласно которому надзорные органы подтвердили наличие нарушений. В настоящее время инициирована дополнительная проверка, в рамках которой будут рассмотрены все обстоятельства, связанные с реализацией данного проекта.

Ещё одной проблемной точкой стала ситуация вокруг малого поля стадиона Стадион «Труд». В общественном пространстве активно обсуждается возможность застройки данной территории высотными жилыми домами. По мнению общественности, это может привести к уничтожению одного из значимых городских пространств в историческом центре Иркутска и окончательно нарушить архитектурный баланс центральной части города.

Кроме того, эксперты и жители города обращают внимание на то, что центр Иркутска уже испытывает серьёзную нагрузку на транспортную и коммунальную инфраструктуру. Появление новых высотных домов без расширения дорог, строительства социальных объектов и создания дополнительных парковочных пространств лишь усугубит ситуацию.

Фото: Партия «Новые люди»

- Сегодня точечная застройка стала одной из ключевых проблем Иркутска. Город застраивается хаотично: появляются новые жилые комплексы, но вместе с ними не строятся дороги, детские сады, школы, поликлиники. Мы теряем исторический облик Иркутска и одновременно ухудшаем качество жизни людей. Во многих районах уже возникают сложности с проездом экстренных служб, увеличивается нагрузка на коммунальные сети и транспортную систему. Необходимо менять подход к градостроительной политике и ставить интересы жителей выше интересов застройщиков, - отметил руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Иркутской области Дмитрий Ли.

В региональном отделении партии подчёркивают: вопрос точечной застройки сегодня касается не отдельных районов, а будущего всего Иркутска. «Новые люди» намерены продолжить общественный и правовой контроль за ситуацией, а также добиваться прозрачности в вопросах выдачи разрешений на строительство и обязательного учёта мнения жителей при принятии градостроительных решений.