Лодка с людьми перевернулась на Ангаре в Иркутске, пропал ребенок. Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

31 мая в Иркутске произошла трагедия, которая стала очередным страшным напоминанием о том, что пренебрежение правилами безопасности на воде приводит к непоправимым последствиям. Все случилось на реке Ангаре, в районе острова Поповский, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

По предварительной информации, компания из нескольких взрослых и ребёнка решила прокатиться по реке на моторной лодке. При этом ни один из пассажиров не удосужился надеть спасательный жилет. В какой-то момент судно перевернулось. Люди оказались в холодной воде, совершенно беспомощные перед стихией.

К счастью, трагедию увидели очевидцы. Не дожидаясь прибытия профессиональных спасателей Аварийно-спасательной службы «Безопасный город» и сотрудников ГИМС МЧС, они бросились на помощь. Им удалось вытащить из воды троих взрослых. К сожалению, одного из мужчин спасти уже не смогли — он скончался до приезда медиков.

Сейчас спасатели продолжают поиски ребёнка, который числится пропавшим без вести. На месте работает оперативно-следственная группа, выясняющая все обстоятельства случившегося.

- Байкало-Ангарская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с происшествием на реке Ангаре, - отмечают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. - По предварительным данным, сегодня, в Ленинском районе Иркутска, в акватории реки Ангары произошло опрокидывание маломерного судна. На борту находилось 4 человека. На место происшествия выехал Байкало-Ангарский транспортный прокурор в целях координации действий правоохранительных органов. Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности плавания.